10+1 zaručených tipů, jak vytěžit maximum ze slevových akcí

Daniel Kvíčala
Dnes
Mezi marketéry, majiteli e-shopů, řediteli firem a jinými osvícenci jsou slevy něco jako skůtr. Většina se na ně dívá skrz prsty a při každé příležitosti si kopnou, ale když je potřeba, tak se taky rádi svezou. Říkám tedy: „Kdož jsi bez slevy, hoď kamenem!“

[KOMENTÁŘ] Čeští zákazníci na ně velmi dobře slyší. Pro firmy to pak je rychlá finanční injekce. Slevy jsou sice dobrý sluha, ale velmi zlý pán a můžou vás dostat do spirály, ze které se už jen těžko vyhrabete. O vlivu na značku by se taky daly psát knihy. Ale to je jiná diskuse.

Čeká nás největší slevové a obecně nákupní šílenství v roce, kterému křesťané říkají Vánoce. Kometou je pak akce Black Friday, ta to vše odstartuje.

10+1 prověřených tipů

Pokud se chcete přidat a využít abnormální poptávky po všem, co má cenovku, mám pro vás 10+1 prověřených tipů, jak ze slevových akcí vytřískat co nejvíce.

  1. Začněte s největší slevou a upozorněte, že levnější už to nebude. Ba naopak, můžete upozornit, že produkty rychle mizí. Slevy nikdy nezvyšujte, lidé, kteří nakoupili za vyšší cenu by nebyli rádi a hrozí vám spousta nepříjemných kovnerzací.
  2. Nezapomínejte na marži. Pokud se nepotřebujete nějakých produktů vyloženě zbavit, nikdy nedávejte větší slevu než je marže. Zní to sice naprosto triviálně, ale už jsem viděl spousty firem, které jdou u některých produktů do minusu. Často je to kvůli plošné slevě, tak pozor na to!
  3. Největší část rozpočtu vždy směřujte na posledních pár dní slev. Kampaně už jsou naučené, mají data, na lidi působí tlak a prodeje rostou. V ideálním případě kampaně denně sledujte a zvyšujte postupně rozpočty, pokud máte dobré PNO / ROAS. Dejte si pozor, abyste nenavyšovali příliš a kampaně nespadly do fáze učení, pak se zastaví a začínají odznova. Doporučuji cca 5 – 10 % denně.
  4. Bestsellery táhnou. V kampaních upozorněte na bestsellery, které jsou ve slevě jen v rámci Black Friday.
  5. Využijte remarketingová publika v Metě, Google Ads i Sklik. Všude je možnost cílit na lidi, kteří byli na webu za posledních 180 dní, ale nenakoupili. Řada z nich se dost možná nechá zlákat slevou.
  6. U produktů zapojte odpočet, který upozorní na konec akce. U e-shopů to můžete udělat přímo v produktovém detailu. Tento drobný nátlak se mi dlouhodobě osvědčil jako nejúčinnější taktika.
  7. V bannerech otestujte sdělení Největší slevy %, v Kč a historicky nejnižší cena daného produktu. Z mých asi 20 testů mi zatím zdaleka nejlépe vychází HISTORICKY NEJNIŽŠÍ CENA.
  8. U drahých produktů komunikujte výši slevy v Kč. Když například zákazník vidí, že ušetří 3 000 Kč, tak to má váhu a neplatí bod 7.
  9. Dejte vědět, že se sleva nebude opakovat a v brzké době by tomu tak nemělo být, nechcete přece být za lháře. Nevyplácí se to.
  10. Uveďte, kolik zbývá kusů nebo kolik lidí aktuálně prohlíží produkt. Další lehká nátlaková taktika prověřená časem.
  11. A na závěr můžete akci prodloužit o jeden den a posbírat poslední kousky smetany. V praxi většinou pracujeme tak, že na poslední den akce uděláme velkou kampaň a dozvuky této kampaně pak vytěžíme prodloužením. Nikdy ale ne více než o den, ať nejsme za lháře.

A teď už zbývá sklízet ovoce aneb jak říkal můj děda přehazovat peníze vidlema, ať nehnijou.

Sečteno a podtrženo 

Slevové akce mohou být silným motorem prodeje, pokud se k nim přistupuje strategicky a s rozumem. Důležité je hlídat marže, komunikovat jasně a férově, pracovat s časovým tlakem i psychologií zákazníků a využívat data z kampaní naplno. Black Friday a vánoční nákupní horečka představují obrovskou příležitost správně nastavená taktika dokáže výrazně zvýšit obrat, aniž by ohrozila ziskovost či důvěryhodnost značky. 

Tak ať se žně vydaří!

