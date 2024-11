10 tradičních českých vánočních značek. Znáte jejich příběh?

Stromečky z Beskyd

Stromečkárna je rodinná firma, která se zabývá pěstováním a prodejem vánočních stromků v Moravskoslezském kraji. Pyšní se také označením „BESKYDY originální produkt“. Jejich příběh začal, když před více jak 25 lety na poli za domem vysadili první borovice. Tehdy všechny stromečky vozili každý den s sebou a prodávali je z korby menšího nákladního auta. Neměli tak stálá prodejní místa, ani jiné druhy stromů než borovice. Nyní stromečky pěstují na plantážích určených jen pro tento účel. Najdete zde i smrky a jedle. Čerstvě řezané stromky každý rok prodávají na více než 10 prodejnách například ve Ostravě, ve Frýdku-Místku, Karviné, Havířově nebo Kopřivnici.

V roce 1998 se tato společnost podílela na založení Sdružení pěstitelů vánočních stromků v České republice, které sdružuje přední dodavatele na českém trhu.

Ručně vyráběné skleněné ozdoby

Tradiční skleněné ručně foukané a malované vánoční ozdoby přináší na trh výrobní družstvo SLEZSKÁ TVORBA. To bylo založeno už v roce 1951 a patří mezi největší výrobce skleněných vánočních ozdob v České republice. Jejich základní sortiment tvoří ručně foukané koule, olivy, rakety, zvonky, špice, volně foukané tvary a také výrobky foukané do forem, jako jsou například srdce nebo různé figurky. Mezi nimi je Mikuláš, sněhulák, ale také pivo, okurka nebo traktor. Slezská tvorba může díky různým barvám a také tisícům dekorům splnit jakákoliv přání jejich zákazníků. Ti jsou z celého světa. Mezi odběratele kromě České republiky patří například Spojené státy americké, Velká Británie, Holandsko nebo Švédsko.





Tato společnost byla letos v září postižena povodněmi, ale ujistila své zákazníky, že znovu rozjede výrobu a bude pokračovat v dlouholeté tradici. Zákazníci jí pomohli s přívalem objednávek, jejich malířky ozdob pracovaly v provizorních prostorách. Postupně se vrací do plného provozu.

Prskavky pro slavnostní příležitosti

Nejen s vánočními oslavami jsou spojené prskavky. Jejich tradičním českým výrobcem je DRUTEP, společnost vzniklá v roce 1952 spojením menších závodů. Kromě prskavek vyrábí více než 20 značek různých výrobků pro domácí i zahraniční trhy. Prskavky od závodu Drutep jsou jak klasické rovné v různých délkách, tak tvarované nebo MAXI. Všechny jsou certifikovány. Některé mají vůni vanilky nebo skořice. MAXI prskavky se vyrábí individuálně podle přání zákazníka a mohou tak ozvláštnit svatby a nejrůznější oslavy.

Kouzelné plameny svíček

Vánoce, ale i také předvánoční období je spojeno se svíčkami. Nejen ty čajové vyrábí společnost KRAB BRNO. Pyšní se tradicí sahající do dubna 1990. Svíčky jsou vysoké kvality a mají například celoevropský certifikát kvality RAL. Společnost pro výrobu používá prvotřídní rafinované parafíny nebo stearin, které neobsahují škodlivé látky. Důraz na kvalitu kladou kromě parafínů také na knoty, kalíšky a další materiály. Svíčky jsou různých barev, druhů a tvarů a jsou vyráběny za pomoci lisování, lití a máčení. Svíčky od KRAB BRNO jsou určeny jak českým, tak zahraničním zákazníkům.

Záře nejen od svíček a prskavek

Kromě prskavek nebo plápolajících svíček si lidé zdobí své příbytky také různými světelnými dekoracemi. Ať už se jedná o venkovní osvětlení v podobě různých řetězů nebo světla na stromeček, girlandy a podobně. Velký výběr světelných dekorací má firma DECOLED, kterou založil v roce 1997 Vítězslav Poláček. Brzy se k němu připojila jeho manželka Eva a syn Vítězslav Poláček mladší. Dnes v sezóně zaměstnávají až dvě stě zaměstnanců. Světla jsou schopni dodat i městům a obcím nebo například pro výzdobu obchodních center.

Milujeme nové výzvy, a tak zdobíme tramvaje, autobusy, lanovky, stezky v korunách stromů, lodě, dokonce i popelářský vůz nebo vodní hladiny rybníků či řek, říká majitelka DECOLED Eva Poláčková. U jejich produktů hlídají kvalitu, používají v nich moderní technologie a zakládají si také na originálním designu.

Třeboňský kapr na štědrovečerní stůl

Třeboňský kapr (jedná se o chráněné zeměpisné označení Evropské unie) je produktem Rybářství Třeboň. To patří k nejvýznamnějším výrobcům sladkovodních ryb v České republice i v Evropě. Hospodaří na téměř 500 rybnících. Některé jsou v jejich vlastnictví, jiné si pronajímají od měst, obcí a soukromých majitelů. Produkci Rybářství Třeboň tvoří 90 % kapr a 10 % další druhy ryb, jako jsou líni, candáti, štiky, amuři, tolstolobici nebo okouni. Kromě chovu ryb společnost vlastní čtyři myslivecké honitby a provádí investiční, stavební a strojní činnosti. Třeboňského kapra mohou prodávat jen certifikovaní prodejci, jejichž seznam se nachází na webu rybářství.

Adventní kalendáře i čokoobálky

Carla je tradiční český výrobce čokolády ze Dvora Králové nad Labem. Působí tam od roku 1992 a nabízí širokou škálu tabulkových čokolád, pralinek a dalších výrobků jak pro zákazníky, tak byznys. Průmyslu a gastronomii dodává například polevy, náplně nebo fondány. Ve vánočním sortimentu nechybí adventní kalendáře, různé čokolády například s Ladovými motivy, originální čokoobálky nebo vánoční bonboniéry. Závod firmy se rozkládá na ploše přes 20 tisíc metrů čtverečních a pracuje v něm přes 200 zaměstnanců. Ročně vyrobí stovky tun čokolády a výrobků z ní.

Tradiční český zvyk

Na tradici lití olova postavila svůj byznys společnost Betlemia prodávající od roku 2009 český výrobek v podobě sady na lití olova. Ta je v papírové krabičce a obsahuje šest olověných mincí a tavící naběračku, aby mohla být využívána bezpečně a hlavně opakovaně. Součástí je kromě návodu také výklad některých symbolů. Sada je dostupná na pobočkách České pošty a ve vybraných prodejnách. Betlemia nabízí sadu přizpůsobenou také firemním klientům, a to s vlastním designem, případně také se specifickým tvarem olůvek.

Originální zvonící stromek

S tradicí a jistě i vzpomínkami je spojen zvonící stromek. Ten je českou variantou známého andělského zvonění. Počátky výroby zvonícího stromku jsou datovány do 50. let do Frýdlantu v Čechách do pobočky národního podniku ELITEX Liberec. Zdeněk Ševčík s rodinou poté na Slovensku v pobočce výrobního družstva objevil nástroje pro výrobu stromků. V roce 2011 tehdy odkoupili kompletní výrobní program a poté usilovně pracovali na znovuobnovení výroby, aby mohli nabízet zcela unikátní a autentickou podobu zvonícího stromku. Přes všechny aspekty dnešní doby jsme zachovali kompletně ruční zpracování, originalitu, kvalitní komponenty a díly výhradně českého původu, zdůrazňuje Zdeněk Ševčík.

Ten dále zmiňuje, že originální nástroje opravili, chybějící komponenty vyrobili a vše oživili. Jednotlivé kovodíly nesou punc z válcoven plechu ve Velkém Šenově. Tyto jsou ručně lisovány v Rožmitále pod Třemšínem, kde probíhá i veškerá nástrojářská práce a zároveň kompletace v naší dílně. Ostatní bižuterní komponenty, jako jsou skleněné perle, řetízek a zvonící korálek, mají svůj původ na Jablonecku, vyjmenovává.

Dárkové tašky i vánoční přání

Mottem firmy s názvem Nekupto je myšlenka, že dárek by měl být zážitek. Vše začalo humornou pohlednicí nazvanou „Brno v noci“ v roce 1991 a dnes nabízejí více než tři tisíce originálních dárků, ale také obalových materiálů a přáníček. Kromě produktů, které mohou posloužit jako vánoční dárek, u nich zákazníci najdou vánoční přání, vánoční obálky na peníze, mnoho dárkových tašek nebo například celofánových sáčků. Originálním produktem je i Dopis Ježíškovi.

Jeden ze zakladatelů společnosti Richard Knecht vysvětluje, proč se jmenují Nekupto takto: U nás v Brně se vždy říkalo: „No nekup to, když je to tak dobrý!“. A protože jsme chtěli založit firmu i s pořádnou dávkou humoru, moc se nám to líbilo, stejně jako ta odvaha nazvat obchodní firmu Nekupto. Podle prodejů to vypadá, že i zákazníci tento odvážný humor chápou a oceňují.