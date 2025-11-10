Velký souhrn koeficientů k dani z nemovitostí všech okresních měst pro rok 2026

Přinášíme kompletní souhrn koeficientů daně z nemovitostí, které mají jednotlivá okresní města stanovené pro rok 2026.
Co se dozvíte v článku
- Třem pražským částem daň klesne
- Nymburk zvyšuje základní koeficient
- V Pelhřimově na rok snižují daň z bytů
- Rokycany zvyšují daň pro průmysl
- Jaké budou koeficienty ve všech okresních městech
- Kvůli změně výše daně přiznání podávat nemusíte
- Jak a kdy daň zaplatit?
- Video: Placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
- Dokdy se podává přiznání
Třem pražským částem daň klesne
Většina okresních měst schválila novou vyhlášku již pro rok 2025 a pro rok 2026 koeficienty nemění. Najde se ale několik výjimek. Daň například u tří městských částí mění hlavní město Praha. V minulosti u mnoha městských částí platil nižší základní koeficient ve výši 2,5 a 3,5. Zároveň měla Praha stanoven místní koeficient ve výši 2. Od roku 2025 už snížení základního koeficientu není možné a pro celou Prahu tak platí buď koeficient 4,5 nebo 5.
Od roku 2026 se pak u třech městských částí – Kunratic, Šeberova a Zbraslavi základní koeficient sníží z 5 na 4,5. Příslušnou změnu schválili minulý týden pražští zastupitelé. Místní koeficienty se pro rok 2026 nijak nemění.
Nymburk zvyšuje základní koeficient
Zastupitelé v Nymburce pro rok 2026 schválili novou vyhlášku, která základní koeficient pro Nymburk a Drahelice zvyšuje na 2,5. Místní koeficient ve výši 2 je nově vysloveně stanoven pro katastrální území Nymburk a Drahelice.
V Pelhřimově na rok snižují daň z bytů
Pelhřimov snižuje místní koeficient z bytů z 1,5 na 0,5. Důvodem je, že minulý rok jej omylem zvýšil, přestože bylo v plánu jej nechat na úrovni 1, a zastupitelé tak chtějí obyvatelům navýšení vykompenzovat. Tato změna by nicméně měla platit jen rok a od roku 2027 by měl koeficient činit 1. Základní koeficient bude i nadále 2 a pro podnikatelské a rekreační nemovitosti a garáže 1,5.
Rokycany zvyšují daň pro průmysl
V Rokycanech sice letos novou vyhlášku neschválili, i tak ale některým místním podnikatelům daň z nemovitých věcí vzroste. Loni schválená vyhláška totiž počítá s tím, že se u zdanitelných staveb a jednotek pro podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výrobě zvýší v roce 2026 místní koeficient z 2 na 3.
Zastupitelstvo Rokycan zároveň v roce 2024 schválilo zavedení místních koeficientů pro vymezené nemovité věci, a to formou vydáním opatření obecné povahy. Pozemky a na nich umístěné budovy, které jsou na základě územního plánu vymezeny jako plocha pro průmyslovou výrobu a sklady, ale také pozemky a na nich umístěné budovy, které jsou určeny k obdobným účelům, ale jsou umístěny na jiných plochách než přímo na plochách určených pro průmyslovou výrobu a sklady, mají pro rok 2025 místní koeficient ve výši 2, přičemž od roku 2026 se zvyšuje rovněž na 3.
Jaké budou koeficienty ve všech okresních městech
Server Podnikatel.cz sestavil velký přehled, jaké koeficienty budou platit ve všech okresních městech v roce 2026. Pokud vás zajímají i další města v jednotlivých krajích, klikněte na název kraje.
|Základní (2026)
|Místní (2026)
|Místní pro podnikatele (2026)
|Místní pro garáže (2026)
|Místní pro rekreační stavby (2026)
|Praha
|4,5 – 5
|1,5 – 2
|3
|3
|3
|Středočeský kraj
|Benešov
|2 pro stavby (2,5 pro pozemky)
|2
|2
|2
|2
|Beroun
|2,5
|1
|1
|1
|1
|Kladno
|3,5
|1
|1
|1
|1
|Kolín
|2,5
|2
|2
|2
|2
|Kutná Hora
|2
|2 (1 pro některá k. ú.)
|2
|3
|3
|Mělník
|2
|1
|1
|1
|1
|Mladá Boleslav
|3,5
|1,7
|3 (4,5 pro průmysl, dopravu apod.)
|3
|3
|Nymburk
|2,5
|2
|2
|2
|2
|Příbram
|2,5
|2
|2
|2
|2
|Rakovník
|2,5
|1
|2
|2
|3
|Jihočeský kraj
|České Budějovice
|3,5
|1
|1
|1
|1
|Český Krumlov
|2,5
|2
|3
|3
|3
|Jindřichův Hradec
|2
|1,4 (1 pro některá katastrální území)
|2
|2
|2
|Písek
|3,5
|1,4
|1,4
|1,4
|1,4
|Prachatice
|2,5
|1
|1,5
|1,5
|1,5
|Strakonice
|2
|2
|3
|3
|3
|Tábor
|2,5
|2 (1,1 – 1,6 pro některá katastrální území)
|3
|3
|3
|Plzeňský kraj
|Domažlice
|2
|1
|1
|1
|1
|Klatovy
|2
|1 (0,7 pro některá k. ú.)
|1
|1
|1
|Plzeň
|4,5 (3,5 pro některá k. ú.)
|1 (0,5 pro některá k. ú.)
|1,5
|1,5
|1,5
|Rokycany
|2
|1
|1,5 (3 pro průmysl, dopravu apod. a 5 pro supermarkety)
|1,5
|1,5
|Tachov
|2
|3
|3
|3
|3
|Karlovarský kraj
|Cheb
|2,5
|2
|2 (4 pro průmysl, dopravu apod.)
|2
|2
|Karlovy Vary
|4,5
|2
|3
|3
|3
|Sokolov
|2
|2
|2
|2
|2
|Ústecký kraj
|Děčín
|3,5
|1
|1
|1,5
|1
|Chomutov
|4,5
|2
|3
|3
|3
|Litoměřice
|2
|2,5
|3
|3
|3
|Louny
|2
|1,5
|2 (2,5 pro zemědělskou prvovýrobu a 3 pro průmysl)
|2
|2
|Most
|3,5
|2
|2
|3
|3
|Teplice
|4,5
|1
|1,5
|1,5
|1,5
|Ústí nad Labem
|3,5
|2
|3
|3
|3
|Liberecký kraj
|Česká Lípa
|2,5
|2 (1,2 a 1,6 pro některá k. ú.)
|3
|3
|3
|Jablonec nad Nisou
|3,5
|2
|2
|2
|2
|Liberec
|3,5
|2
|3
|3
|3
|Semily
|1,6
|2
|3 (2 pro zemědělskou prvovýrobu a pro průmysl)
|2
|2
|Královehradecký kraj
|Hradec Králové
|4,5
|1,3
|4,5
|4,5
|4,5
|Jičín
|2
|1
|1
|1
|1
|Náchod
|2,5
|1 (0,7 pro obytné budovy a byty v některých k. ú.)
|1,5
|1
|1,5
|Rychnov nad Kněžnou
|2
|0,7
|2,3 (2 pro zemědělskou prvovýrobu)
|2,2
|2,5
|Trutnov
|2,5
|1 (0,6 a 0,8 pro některá k. ú.)
|1
|1,5
|1,5
|Pardubický kraj
|Chrudim
|2
|1
|1
|1
|1
|Pardubice
|4,5 (u daně ze staveb 3,5)
|2
|4
|3
|3
|Svitavy
|2
|1
|1,5
|1,5
|1,5
|Ústí nad Orlicí
|2,5 (2 pro některá k. ú.)
|1 (0,6 a 0,8 pro některá k. ú.)
|1,5
|1,5
|1,5
|Vysočina
|Havlíčkův Brod
|2
|2,3 (1,5 a 1,8 pro některá k. ú. )
|3
|3
|3
|Jihlava
|3,5
|1,8
|2,3
|2,3
|2,3
|Pelhřimov
|2
|1 (0,5 pro byty a 0,8 pro některá k. ú.)
|1,5
|1,5
|1,5
|Třebíč
|2,5
|1
|1,5
|1,5
|1,5
|Žďár nad Sázavou
|2
|0,9 – 5
|0,9 –5
|0,9 – 5
|0,9 – 5
|Jihomoravský kraj
|Blansko
|2
|1
|1
|1
|1
|Brno
|3,5
|1
|1
|1
|1
|Břeclav
|2,5
|1
|2,2
|1,8
|1,8
|Hodonín
|2
|1
|1
|1
|1
|Vyškov
|2
|1
|1,5
|1,5
|1,5
|Znojmo
|2,5
|1,8 (1,1 a 1,6 pro některá k. ú.)
|3
|3
|3
|Olomoucký kraj
|Jeseník
|2
|1
|1,5
|1
|1
|Olomouc
|3,5
|2
|3
|3
|3
|Prostějov
|3,5
|1
|1
|1
|1
|Přerov
|3,5
|1 (0,8 pro některá k. ú.)
|1,5
|1,5
|1,5
|Šumperk
|2
|1
|1
|1
|1
|Zlínský kraj
|Kroměříž
|2,5
|1
|2
|1,5
|1,5
|Uherské Hradiště
|2
|2,2
|2,2
|2,2
|2,2
|Vsetín
|2,5
|2
|3
|3
|3
|Zlín
|3,5
|2 (1,4 a 1,6 pro některá k. ú.)
|3
|3
|3
|Moravskoslezský kraj
|Bruntál
|2
|1
|1,5
|1,5
|1,5
|Frýdek-Místek
|4,5 (3,5 pro některá k. ú.)
|1 (0,7 pro některá k. ú.)
|1,5
|1,5
|1,5
|Karviná
|3,5
|2 (0,9 pro některá k. ú.)
|3
|3
|2 (0,9 pro některá k. ú.)
|Nový Jičín
|2,5 (2 pro některá k. ú.)
|1
|1,5 (2 pro průmysl, dopravu apod.)
|1,5
|1,5
|Opava
|3,5
|1,5
|3
|3
|3
|Ostrava
|4,5 (3,5 pro některá k. ú.)
|1
|1,5 (3,2 pro průmysl, dopravu apod.)
|1,5
|1,5
Obecný místní koeficient je vždy uveden pro obytné budovy a byty.
Kvůli změně výše daně přiznání podávat nemusíte
Lidé, kterým se kvůli rozhodnutí měst či obcí změnila výše daně, nemusí podávat nové přiznání k dani z nemovitých věcí. Přiznání totiž podávají jen ti poplatníci, u nichž došlo ke změnám, které jsou rozhodné pro vyměření daně. Typicky jde o situace, kdy poplatník nabyl nové nemovitosti, provedl nástavbu na domu nebo se změnila rozloha pozemku. Výši vyměřené daně se poplatníci dozví od finančního úřadu, který jim během května zašle daňovou složenku.
Informace o platbě a výši daně si lze také nechat zaslat e-mailem, kdy vám finanční úřad zašle před splatností daně informace o výši stanovené daně, výši nedoplatku/přeplatku a údaje pro placení daně včetně QR kódu, umožňujícího platbu daně prostřednictvím internetového bankovnictví nebo mobilních platebních aplikací. Pokud chcete tuto službu využít, musíte nejpozději do půlky března poslat finančnímu úřadu žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem. Žádost si můžete už nyní stáhnout na Podnikatel.cz. Poplatníkům, kteří službu využijí, pak již nebude zaslána složenka.
Jak a kdy daň zaplatit?
Samotná daň se platí každoročně vlastníkem nemovitosti, a to vždy dopředu. Právě do konce května se musí daň zaplatit. Pokud výše daně překročí hranici 5000 korun, lze ji rozložit do dvou stejně vysokých splátek. Zemědělci a chovatelé ryb mají termín do 31. srpna a do 30. listopadu, pro ostatní poplatníky daně platí termín nejpozději do 31. května a do 30. listopadu. V případě, že někomu vyjde daň na méně než 30 Kč, platit ji nemusí. Výjimku tvoří spoluvlastnické podíly na pozemcích, ze kterých se daň předepisuje vždy, a to v minimální výši 50 Kč, i kdyby vycházela nižší.
Už několik let se dá daň zaplatit také prostřednictvím SIPO (soustředěné inkasní platby obyvatelstva). Kdo chce skrze SIPO zaplatit, musí mít Českou poštou přiděleno spojovací číslo a na dané zdaňovací období mu musí být stanovena a předepsána daň na jeho osobní daňový účet. Dále musí vyplnit Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO a doručit na příslušný finanční úřad, a to nejpozději do konce ledna zdaňovacího období, od kterého má být daň prostřednictvím SIPO placena.
Video: Placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
Autor: Finanční správa ČR YouTube / Zdroj: YouTube
Dokdy se podává přiznání
Ten, kdo musí podat přiznání, má čas do 2. února 2026 (31. ledna je sobota). Penále činí 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně (maximálně 300 tisíc korun). Lze se navíc o několik dnů beztrestně opozdit. Pokuta se nepředepíše, pokud částka nepřekročí 1000 Kč.