33 pražských částí zvýší daň z nemovitostí, podnikatelům vzroste v celé Praze

Zatímco u bytů zůstane v některých městských částech daň stejná, u nemovitostí, které jsou používány k podnikání, se daň z nemovitých věcí zdvojnásobí v celé Praze.

Jak se v Praze změní koeficienty k dani?

Naposledy se v Praze měnila vyhláška, která určuje koeficienty pro výpočet daně z nemovitých věcí, v roce 2002. Tehdy zastupitelstvo stanovilo, že základní velikostní koeficient bude činit 5 (tedy maximum), a to jak u pozemků, tak u staveb. Pro nemovitosti určené k podnikání pak určilo koeficient 1,5. Od roku 2009 si sice obce mohou zvolit i místní koeficient, kterým se celková daň ještě vynásobí, Praha jej však nevyužila.

Před měsícem ale schválilo pražské zastupitelstvo nové znění vyhlášky, která koeficienty mění a která znamená, že se ve většině pražských městských částí daň zvýší, a to v některých případech až dvojnásobně. Nově se sice v některých městských částech snížil základní velikostní koeficient na 2,5 nebo 3,5, zároveň se však stanovil místní koeficient 2. Koeficient pro nemovitosti určené k podnikání pak zůstal na úrovni 1,5.

Koeficienty pro daň z pozemků a staveb podle zákona o dani z nemovitých věcí 1,0 v obcích do 1 000 obyvatel

1,4 v obcích nad 1 000 obyvatel do 6 000 obyvatel

1,6 v obcích nad 6 000 obyvatel do 10 000 obyvatel

2,0 v obcích nad 10 000 obyvatel do 25 000 obyvatel

2,5 v obcích nad 25 000 obyvatel do 50 000 obyvatel

3,5 v obcích nad 50 000 obyvatel a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech

4,5 v Praze (v Praze může být stanoven až na 5,0); Pro jednotlivé části obce může obec obecně závaznou vyhláškou koeficient zvýšit o jednu kategorii nebo snížit o jednu až tři kategorie. Koeficient 4,5 lze zvýšit na koeficient 5,0.

Kde se daň nezmění?

Tam, kde se základní koeficient snížil na 2,5, tak zůstala daň pro obyvatele stejná. Jde o těchto 24 městských částí:

Praha 2

Praha 4

Praha 5

Praha 6

Praha 9

Praha 13

Praha 14

Praha 15

Praha 16

Praha 17

Praha 19

Praha 20

Praha 21

Praha – Běchovice

Praha – Čakovice

Praha – Dolní Měcholupy

Praha – Dolní Počernice

Praha – Královice

Praha – Lochkov

Praha – Přední Kopanina

Praha – Satalice

Praha – Štěrboholy

Praha – Velká Chuchle

Praha – Zličín

Kde se daň zvýší?

V dalších 8 městských částech bude základní koeficient činit 3,5, což spolu s místním koeficientem znamená mírné zvýšení daně. Jde o tyto části:

Praha 12

Praha – Dubeč

Praha – Koloděje

Praha – Křeslice

Praha – Libuš

Praha – Lipence

Praha – Nedvězí

Praha – Vinoř

V dalších 4 částech dosáhne základní koeficient 4,5, což znamená skoro zdvojnásobení daně. Jedná o tyto části:

Praha 11

Praha – Benice

Praha – Klánovice

Praha – Nebušice

Zdvojnásobení daně kvůli koeficientu 5 čeká obyvatele 21 městských částí:

Praha 1

Praha 3

Praha 7

Praha 8

Praha 10

Praha 18

Praha 22

Praha – Březiněves

Praha – Dolní Chabry

Praha – Ďáblice

Praha – Kolovraty

Praha – Kunratice

Praha – Lysolaje

Praha – Petrovice

Praha – Řeporyje

Praha – Slivenec

Praha – Suchdol

Praha – Šeberov

Praha – Troja

Praha – Újezd

Praha – Zbraslav

Jak se určuje daň z nemovitých věcí? Daň z nemovitostí se skládá z daně z pozemků a z daně ze staveb. Obě části daně z nemovitostí mají své sazby, které se odvíjí od charakteru nemovitosti. Daň se poté případně ještě násobí koeficientem, který je stanoven dle velikosti obce a místním koeficientem, který si obce mohou samy určit. V některých případech se daň zase násobí koeficientem 2 nebo 1,5 (například u nemovitostí, které jsou určeny k podnikání).

Podnikatelé si připlatí v celé Praze

Zatímco u nemovitostí, které jsou určeny k bydlení, bude záležet na konkrétní městské části, zda se daň zvýší, daň se zdvojnásobí všem podnikatelům, respektive nemovitostem určeným k podnikání. Daň z těchto nemovitostí se totiž počítá odlišným způsobem a výpočet nezahrnuje základní koeficient. Naopak se ale bere v potaz místní koeficient, takže jeho stanovení na úroveň 2 znamená, že pražští podnikatelé zaplatí od roku 2020 za daň z nemovitých věcí dvakrát tolik.

Nové přiznání kvůli vyšším koeficientům podávat nemusíte

Přestože se mnoha Pražanům daň z nemovitých věcí zvýší, nemusí kvůli tomu podávat nové daňové přiznání. Platí totiž, že přiznání podávají jen ti poplatníci, u nichž došlo ke změnám, které jsou rozhodné pro vyměření daně. Jedná se například o situace, kdy poplatník nabyl nové nemovitosti, provedl nástavbu na domu nebo se změnila rozloha pozemku. Výši vyměřené daně se poplatníci dozví od finančního úřadu, který jim během května zašle daňovou složenku.





Informace o platbě a výši daně si lze také nechat zaslat e-mailem, kdy vám finanční úřad zašle před splatností daně informace o výši stanovené daně, výši nedoplatku/přeplatku a údaje pro placení daně včetně QR kódu, umožňujícího platbu daně prostřednictvím internetového bankovnictví nebo mobilních platebních aplikací. Pokud chcete tuto službu využít, musíte nejpozději do půlky března poslat finančnímu úřadu žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem. Žádost si můžete už nyní stáhnout na Podnikatel.cz. Poplatníkům, kteří službu využijí, pak již nebude zaslána složenka.

Jak a kdy daň zaplatit?

Samotná daň se platí každoročně vlastníkem nemovitosti, a to vždy dopředu. Právě do konce května se musí daň zaplatit. Pokud výše daně překročí hranici 5000 korun, lze ji rozložit do dvou stejně vysokých splátek. Zemědělci a chovatelé ryb mají termín do 31. srpna a do 30. listopadu, pro ostatní poplatníky daně platí termín nejpozději do 31. května a do 30. listopadu. V případě, že někomu vyjde daň na méně než 30 Kč, platit ji nemusí. Výjimku tvoří spoluvlastnické podíly na pozemcích, ze kterých se daň předepisuje vždy, a to v minimální výši 50 Kč, i kdyby vycházela nižší.

Už několik let se dá daň zaplatit také prostřednictvím SIPO (soustředěné inkasní platby obyvatelstva). Kdo chce skrze SIPO zaplatit, musí mít Českou poštou přiděleno spojovací číslo a na dané zdaňovací období mu musí být stanovena a předepsána daň na jeho osobní daňový účet. Dále musí vyplnit Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO a doručit na příslušný finanční úřad, a to nejpozději do konce ledna zdaňovacího období, od kterého má být daň prostřednictvím SIPO placena.

Zda a případně jak se změní v příštím roce koeficienty daně u všech okresních měst v ČR, přineseme příští týden.