5 možností, jak spořit na důchod jinak než v druhém pilíři

Lidé starší 35 let mají už pouze necelé tři týdny rozhodnutí, zda vstoupí do druhého pilíře důchodového systému. Důchodové spoření ale rozhodně není jedinou alternativou, jak si můžete zajistit důstojnou penzi. Připravili jsme výběr několika dalších možností, které můžete ke spoření na důchod využít.

1. Doplňkové penzijní spoření

Často využívanou možnost přilepšení na důchod tvoří třetí pilíř důchodového systému, tedy doplňkové penzijní spoření, dříve nazývané jako penzijní připojištění. Celkově si ve třetím pilíři spoří přes 5 milionů lidí. Aktuální systém doplňkového spoření se nicméně od dřívějšího penzijního připojištění liší v několika věcech. Předně už není garantováno nenulové zhodnocení a také se zrušila možnost výsluhové penze. Oproti tomu se sám klient může rozhodnout, jakou formou mají penzijní společnosti jeho úspory investovat, zda konzervativně do dluhopisů, či třeba dynamicky do akcií.

Aby účastník dosáhl na státní příspěvek, musí od roku 2013 spořit minimálně 300 korun měsíčně. Maximální měsíční výše příspěvku činí 230 korun. Příspěvky na doplňkové penzijní spoření patří mezi odpočitatelné položky, které lze odečíst od základu daně. Naspořené roční příspěvky se však snižují o 12 tisíc korun (dříve o 6000 korun) a maximálně 12 tisíc korun lze rovněž odečíst. Pořád platí, že po 24 měsících od uzavření smlouvy může poplatník spoření zrušit a dostat nazpět peníze. V tom případě ale musí vrátit státní příspěvky a výnosy jsou zdaněny srážkovou daní.

2. Životní pojištění se spořící složkou

Podobným produktem spoření na důchod je také životní pojištění se spořící složkou, které se dělí na kapitálové životní pojištění a investiční životní pojištění. Peníze, nebo část peněz, směřují do fondů, které je následně investují. U kapitálového životního pojištění máte sice garantovaný výnos, který aktuálně činí 2,4 %. Pouze část měsíčních příspěvků ale jde na spoření, zbytek míří na pojištění proti riziku smrti. U investičního životního spoření jde na spoření větší částka a klient si sám může vybrat, do kterých fondů chce investovat. Nemá ale garantovaný žádný výnos a může prodělat. Na peníze navíc nejde bez velkého prodělku zpravidla dlouho sáhnout.

Stát na životní pojištění sice žádný příspěvek neposílá, stejně jako u doplňkového penzijního spoření ale umožňuje odpočet z daňového základu. Poplatníci mohou maximálně odečíst 12 000 korun a navíc musí splnit tyto podmínky:

plnění sjednáno po 60 měsících od uzavření smlouvy,

plnění nejdříve v roce, kdy poplatník dosáhne věku 60 let,

u pojistné smlouvy s pevně sjednanou částkou pro případ dožití s pojistnou dobou od 5 do 15 let má sjednanou pojistnou částku alespoň 40 000 Kč a u pojistné doby nad 15 let alespoň 70 000 Kč.

3. Akcie

Akcie se sice řadí mezi riziková aktiva, zároveň však mají potenciál na nejvyšší výnosy a při dlouhodobém spoření mohou nabídnout velmi zajímavé zhodnocení. Způsobů, jak investovat do akcií, existuje celá řada. Lidé mohou využít třeba RM-Systém, kde může nakupovat a prodávat cenné papíry v podstatě každý. Kdo si sám netroufá, může využít služby brokerských společností a nakupovat akcie prostřednictvím makléře. Ten zároveň může klientovi poskytnout rady a pomoci mu s obchodní strategií. Za obchodování a správu akcií se ovšem platí poplatky. Naopak výhodou akcií může být výplata dividend.

4. Fondy

Kdo se nechce sám nebo s pomocí makléře vrhnout do burzovních dobrodružství, může si pro spoření na důchod zvolit investici do fondů. Fondů funguje celá řada a je jen na klientovi, jak rizikový fond si zvolí a jakou částku chce do nich investovat. Může si vybrat dynamický akciový fond, konzervativní fond dluhopisů nebo dokonce garantovaný fond. Na rozdíl od důchodového spoření stát nijak nepřispívá, prostředky ale máte neustále k dispozici. Výhodou též je, že klient si vybere fond, u něhož ví, do jaké oblasti investuje, a následně se nemusí takřka o nic starat. Nevýhodou jsou naopak poplatky, které si fondy účtují.

5. Nemovitosti

Velmi zajímavou alternativu spoření na důchod, na kterou se často zapomíná, tvoří investice do nemovitostí. Většinou je potřeba si vzít úvěr, koupit nemovitost, tu následně pronajímat a z nájmu splácet úvěr. Ideálně vám pronájem kromě měsíční splátky úvěru i něco vydělá, v horším případě vyjde nastejno či něco prodělá. Každopádně má člověk po splacení úvěru k dispozici nemovitost, kterou může i nadále pronajímat, a tím si přivylepšit o nájemné k důchodu, nebo nemovitost rovnou prodat a dostat tak jednorázově peníze. Jestliže si pořídíte větší nemovitost, můžete v ní i bydlet a při nástupu do důchodu, za předpokladu, že děti již opustily rodnou hroudu, nemovitost prodat, přestěhovat se do menší a z rozdílu si přidat k důchodu.

Další možnosti

Výše zmíněný výčet možností samozřejmě není úplný. Spořit na důchod lze na spořicích účtech, termínovaných vkladech, investicí do dluhopisů nebo investicí do zlata či umění. Ať už si ale vyberete jakékoli možnosti, myslete na diverzifikaci investic a nesázejte pouze na jednu kartu.