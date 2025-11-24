Podnikatel.cz  »  Marketing  »  7 věcí, kterými si kazíte business na LinkedInu aneb nebojte se mlčet

7 věcí, kterými si kazíte business na LinkedInu aneb nebojte se mlčet

Daniel Kvíčala
Dnes
Doba čtení: 3 minuty
přidejte názor

Sdílet

Přihlašování na sociální síť LinkedIn
Autor: Shutterstock
Ilustrační obrázek
LinkedIn je profesní sociální síť, kde se skvěle hledají klienti, zaměstnanci, dodavatelé atd. Výhodu vidím primárně v možnosti cílení komunikace. Víte, kde kdo pracuje, co dělal předtím, jaké má vzdělání, jak dlouho je v práci nebo bez práce.

[KOMENTÁŘ] Osobně ho používám dlouhodobě primárně pro akvizici nových klientů, a to jak organicky, tak i s placenými doplňky pro cílenou reklamu atd.

Co se dozvíte v článku
  1. Psát může každý
  2. U všeho je vaše jméno
  3. Co nepsat na profesní síť
  4. Buďte sami sebou

Psát může každý

Před příchodem AI byl LinkedIn poměrně klidné místo, málokdo si totiž troufl psát „odborný obsah“. Právě odbornost a profesní zaměření odlišovalo LinkedIn od Facebooku. A pak to začalo…

Napiš mi příspěvek na LinkedIn o marketingové strategii, vedení lidí, implementaci inovací, chybách při náboru zaměstnanců, investování.

A najednou máme hromady obsahu. Psát může každý. A taky že píše. Jediná překážka je teď tlačítko ZVEŘEJNIT. S tímto stoupl (netvrdím, že je tam kauzalita) i počet uživatelů a roste o desítky procent ročně.

Máme nový kanál, kde můžeme oslovit lidi relevantní pro náš business. ALE taky se můžeme pořádně znemožnit. Rozdílový faktor je to, čím je oslovíme, ať už je to příspěvek nebo komentář k příspěvku někoho jiného.

LinkedIn se mění. Vyžaduje vyšší aktivitu a autentický obsah i profily Přečtěte si také:

LinkedIn se mění. Vyžaduje vyšší aktivitu a autentický obsah i profily

U všeho je vaše jméno

Nechci a nebudu nikoho vychovávat nebo mu kázat, co by měl psát. Každý by ale měl mít na vědomí, že u všeho, co napíše, je jeho jméno.

Osobně mi přijde nevhodné psát cokoliv, co bych neřekl na obchodní schůzce, konferenci nebo jiné interakci s mými potenciálními obchodními partnery. Nenosím sice úplně „What would Jesus do“ náramek, ale říkám si, že každý můj názor nemusím vždy šířit jenom proto, že ho mám. Ideálně se ještě ohánět demokracií…

Co nepsat na profesní síť

A tohle jsou mé TOP věci, které by bylo lepší nepsát veřejně na profesní síť, pokud si chcete zachovat obraz profesionála. Pokud vám na tom nezáleží, tak stačí neútočit na ostatní a neurážet.

1) Politická moudra

Neřeším, jestli někdo podporuje Kreml nebo Brusel. Není čas ptát se, kdo je kdo. Šermovat politickými názory a ideálně to ještě vyhrotit, pokud narazíte na oponenta. To se v práci nenosí.

2) Nadávky

Kdy jste naposled řekli klientovi, že je tlustý, plešatý, oblbě se oblíká nebo je to prostě kre*én? Taková komunikace je úplně mimo, nehledě na místo nebo kanál.

3) Námluvy

Když ji miluješ, není co řešit, ale není potřeba to psát pod profesní příspěvky. Dvoření se v komentářích prostě není na místě. A neříkám to jen proto, že se mi nikdo nedvoří!

4) Zahajuji útok!

Dlouhodobě sleduji skupinku politicky motivovaných lidí, kteří svým oponentům pod jakýkoliv post (nepolitický) píšou, že je to eurohujer, kolaborant, podporuje válku nebo vytáhnou nějaký detail z jeho profilu a natřou mu to. A nejlépe rovnou na tykadla, proč bychom si vykali. Fuj!

5) Foto mimo kontext

Lajky to sice přinese, ale jinak jsou lascivní fotky, záměrné vystavování drahých hodinek a flexení před zrcadlem ve fitku (podotýkám, že podle mě) trochu přes čáru. Jsem zastánce toho, že by měla fotka ladit s obsahem příspěvku, jinak to působí lehce komicky.

6) Bezmyšlenkovité AI posty

V dnešní době už téměř každý pozná výtvor AI, se kterým si autor nedal žádnou práci, a to jak text, tak obrázek. Dokazuje to, že vám nezáleží na obsahu, chcete prostě jen něco sdílet, což vám dobré jméno neudělá.

7) Kopírování obsahu jiných

Inspirovat se musí, ale krást se nemá. Často se objevují posty, které jsou 1:1 převzaté od někoho jiného. Většinou se na to přijde, LinkedIn je malý a algoritmus takový post často ukáže jeho autorovi. A to je velká ostuda!

Tohle je tedy seznam věcí, které vám pomohou spolehlivě odradit kohokoliv, s kým byste mohli spolupracovat.

AI Visibility 2

Buďte sami sebou

Moje doporučení je být sám sebou, nehrát si na chytráka a pokud nemám co říct, tak mlčím. Já osobně píšu jak mluvím. Rychle, trochu random a občas s blbým fórkem.

Tereza Palátová, Chief Operational Officer z agentury Storymatters.online, v našem rozhovoru dříve doporučovala zveřejňovat v příspěvcích mix všech témat jako takových. Pokud chci vybudovat partnerství s novými zákazníky, nebudu ukazovat, co dělám ráno, ale dám spíše video přímo z výroby. Natočím výrobní stroj i s rachotem a k tomu napíšu příspěvek.Hlavní roli zde hraje autenticita, nikoliv krásné marketingové video natočené dronem z různých úhlů, popisovala a dodala, že další, co hodně rezonuje, jsou příběhy. 

Jak správně na LinkedIn? Je třeba experimentovat, každému funguje něco jiného Přečtěte si také:

Jak správně na LinkedIn? Je třeba experimentovat, každému funguje něco jiného

Seriál: Komentáře
Přečtěte si všechny díly seriálu Komentáře nebo sledujte jeho RSS
Ikona

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.


Vstoupit do diskuse

Autor článku

Daniel Kvíčala

Daniel Kvíčala

V agentuře Dva Mluvčí už bezmála 10 let pomáhám klientům oslovit, zaujmout a získat zákazníky. 

Témata:

Kvíz týdne

Od Land Roveru po Tesco: Co víte o britských značkách?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Komerční sdělení

Školení pro účetní
Mzdové účetnictví - legislativní novinky roku 2026
13. 1. 2026
9:00
Více
Nejčastější chyby ve mzdovém účetnictví a jejich opravy
16. 2. 2026
9:00
Více
Dvoudenní školení pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní
16. 3. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

Pasta Oner ukazuje, že umění může být autentické i výdělečné

Minimální mzda, zaručený plat a jejich motivační složky v roce 2026

Agentní AI nakupování přichází. I do Česka

Datové centrum ve vesmíru? Ale prosím, beze všeho…

V pondělí bude státní svátek. S nákupy to moc složité nebude

Aplikace Maják umí přivolat pomoc, stáhnout se dá zdarma

Generace bez osmiček. Lidem přestávají růst zuby moudrosti

Chili Ta: Doma mi nesmí chybět kaviár, ale miluju i kulajdu s vejcem

Změní se lhůty pro přihlašování zaměstnanců do evidence

Myslíte si, že AI používá v Česku každý? Pletete se…

Billa zavírá svůj e-shop, hodně na něm prodělávala

Tepovač si koupil kvůli synovi a dnes čistí po celé Praze

Dva nové léky na Alzheimera, mají však dost vedlejších účinků

Dell má našlapaný notebook s dvěma procesory pro AI

Narozen v 70. letech, diagnóza mrtvice. Případů přibývá

Pozor na ClickFix, tento malware skoro nic nezastaví

Při jakých příjmech se OSVČ vyplatí paušální daň?

Padělky za 24 korun a nulová obrana. Temu ničí český byznys

Hawking na UV rampě nebo drama na safari? Nevěřte všemu

Diabetes prvního typu se dá léčit open-source slinivkou

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

PODCAST: OSVČ se v roce 2026 opět skokově zvýší zálohy
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).