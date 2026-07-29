Agentury CzechTrade a CzechInvest se spojí, vznikne CzechBusiness

Ministerstvo zároveň ujišťuje, že kontinuita poskytovaných služeb, projektů i spolupráce s partnery bude zachována. Šéfem nové agentury bude dosavadní ředitel CzechTrade Rudolf Klepáček.
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Vznikne agentura CzechBusiness
České firmy by měly podle MPO od srpna získat jednodušší, přehlednější a efektivnější systém podpory svého podnikání. Dvě dosavadní agentury CzechTrade a CzechInvest se totiž spojí a vznikne nová státní agentura CzechBusiness. Firmám nabídne jednoho partnera pro rozvoj od inovací až po zahraniční expanzi.
Česká ekonomika se mění a firmy dnes očekávají, že stát jim bude partnerem, který jim nabídne přehledný a efektivní systém podpory. Právě proto vzniká CzechBusiness. Nejde o prosté sloučení dvou agentur, smyslem je vytvořit nový způsob podpory, který bude pro české firmy, investory i startupy jednodušší, přehlednější a lépe propojený, uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
CzechBusiness propojuje dosavadní kompetence CzechTrade a CzechInvest tak, aby české firmy měly jednoho partnera pro svůj rozvoj v České republice i v zahraničí. Firmy by neměly řešit, která instituce co zajišťuje. Měly by se soustředit na svůj byznys a my jim chceme být spolehlivým partnerem v každé fázi jejich rozvoje. Nejde jen o spojení dvou institucí, ale o vytvoření srozumitelnějšího systému podpory pro české firmy, komentoval generální ředitel CzechTrade Rudolf Klepáček, který povede nově vznikající agenturu CzechBusiness.
Přechod bude postupný
MPO rovněž ujišťuje, že bude zachována kontinuita poskytovaných služeb, projektů i spolupráce s partnery. Ačkoli agentura CzechBusiness zahájí svou činnost 1. srpna 2026, až od 1. září budou pod ní postupně převáděny první agendy, zejména v oblasti podpůrných činností, zahraniční sítě a marketingu a komunikace. S integrací dalších agend se pak počítá ke konci letošního roku. Úplné dokončení integrace a plný chod CzechBusiness je plánován k 1. lednu 2027, přičemž po celý zbytek letošního roku budou pokračovat rozpracované projekty bez omezení a firmy mohou nadále využívat své stávající kontakty i odborné služby.
Agentura má klást důraz na projekty s vysokou přidanou hodnotou
Činnost CzechBusiness má stát na třech pilířích – exportu a expanzi, podpoře startupů a inovací a investicích. Tyto oblasti budou podle MPO úzce propojené a budou na sebe přirozeně navazovat podle potřeb jednotlivých firem. Jak na závěr uvedlo ministerstvo, důraz bude kladen na podporu projektů s vysokou přidanou hodnotou, které přispívají k růstu exportu, investic, výzkumu, vývoje a inovací i ke zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky.