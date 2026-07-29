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Agentury CzechTrade a CzechInvest se spojí, vznikne CzechBusiness

Daniel Morávek
Dnes
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Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek
Od srpna vznikne nová státní agentura CzechBusiness, která propojí dosavadní kompetence agentur CzechTrade a CzechInvest. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) očekává od nové agentury jednodušší, přehlednější a efektivnější systém podpory firem.
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Ministerstvo zároveň ujišťuje, že kontinuita poskytovaných služeb, projektů i spolupráce s partnery bude zachována. Šéfem nové agentury bude dosavadní ředitel CzechTrade Rudolf Klepáček.

Co se dozvíte v článku
  1. Vznikne agentura CzechBusiness
  2. Přechod bude postupný
  3. Agentura má klást důraz na projekty s vysokou přidanou hodnotou

Vznikne agentura CzechBusiness

České firmy by měly podle MPO od srpna získat jednodušší, přehlednější a efektivnější systém podpory svého podnikání. Dvě dosavadní agentury CzechTrade a CzechInvest se totiž spojí a vznikne nová státní agentura CzechBusiness. Firmám nabídne jednoho partnera pro rozvoj od inovací až po zahraniční expanzi. Česká ekonomika se mění a firmy dnes očekávají, že stát jim bude partnerem, který jim nabídne přehledný a efektivní systém podpory. Právě proto vzniká CzechBusiness. Nejde o prosté sloučení dvou agentur, smyslem je vytvořit nový způsob podpory, který bude pro české firmy, investory i startupy jednodušší, přehlednější a lépe propojený, uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

CzechBusiness propojuje dosavadní kompetence CzechTrade a CzechInvest tak, aby české firmy měly jednoho partnera pro svůj rozvoj v České republice i v zahraničí. Firmy by neměly řešit, která instituce co zajišťuje. Měly by se soustředit na svůj byznys a my jim chceme být spolehlivým partnerem v každé fázi jejich rozvoje. Nejde jen o spojení dvou institucí, ale o vytvoření srozumitelnějšího systému podpory pro české firmy, komentoval generální ředitel CzechTrade Rudolf Klepáček, který povede nově vznikající agenturu CzechBusiness.

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Přechod bude postupný

MPO rovněž ujišťuje, že bude zachována kontinuita poskytovaných služeb, projektů i spolupráce s partnery. Ačkoli agentura CzechBusiness zahájí svou činnost 1. srpna 2026, až od 1. září budou pod ní postupně převáděny první agendy, zejména v oblasti podpůrných činností, zahraniční sítě a marketingu a komunikace. S integrací dalších agend se pak počítá ke konci letošního roku. Úplné dokončení integrace a plný chod CzechBusiness je plánován k 1. lednu 2027, přičemž po celý zbytek letošního roku budou pokračovat rozpracované projekty bez omezení a firmy mohou nadále využívat své stávající kontakty i odborné služby.

Agentura má klást důraz na projekty s vysokou přidanou hodnotou

Činnost CzechBusiness má stát na třech pilířích – exportu a expanzi, podpoře startupů a inovací a investicích. Tyto oblasti budou podle MPO úzce propojené a budou na sebe přirozeně navazovat podle potřeb jednotlivých firem. Jak na závěr uvedlo ministerstvo, důraz bude kladen na podporu projektů s vysokou přidanou hodnotou, které přispívají k růstu exportu, investic, výzkumu, vývoje a inovací i ke zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky.

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Autor článku

Daniel Morávek

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

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