Hádám, že jste si agenturu na hlídání dětí založila, protože jste hledala někoho na hlídání, agentury nesplnily vaše představy, proto jste se dala sama do podnikání…

Nejste daleko od pravdy. Do zaměstnání jsem se vracela, když byl mému prvnímu synovi rok a tudíž jsem pro něho potřebovala zajistit kvalitní hlídání. Nejdříve jsem oslovila několik pražských agentur na hlídání dětí, ale jejich přístup v době před čtyřmi lety nebyl podle mě profesionální a nevyvolával ve mně důvěru. Tak jsem si konkurz na chůvu udělala sama a vybrala jsem si opravdu nejlepší chůvu na světě. Za čas jsme se stěhovali do Brna a nastal opět problém s hlídáním. V Brně v té době žádná agentura nebyla, a tak brzy vznikla myšlenka na založení agentury.

Co jste dělala předtím, než vlastní firmu pod názvem Agentura Bibo založila?

Před založením firmy jsem byla rok na rodičovské dovolené. Před ní jsem dlouho pracovala u dvou významných nadnárodních firem, kde jsem se postupně vypracovala na manažerské pozice v oblasti nákupu a marketingu. Rozhodně díky této zkušenosti z prostředí velkých firem jsem získala znalosti a odvahu pro mé podnikání.

Kde jste hledala inspiraci pro název agentury, proč Bibo?

Název firmy jsem považovala za jednu ze stěžejních věcí a věnovala jsem mu opravdu hodně času. Rozhodně jsem se chtěla vyhnout názvům jako Domácí štěstí, Mazlíček, Andílek a podobně. Hledala jsem název srozumitelný a krátký, který se bude dobře vyslovovat a pamatovat jak dospělým, tak dětem. Název, ze kterého postupem času vybuduji značku, která po vyslovení evokuje hlídání dětí. Spojovala jsem různě slabiky, až vznikl název Bibo, a mně i lidem v mém okolí se hned líbil.

Kdo byl vaším prvním klientem?

Několik dní po spuštění webových stránek mě oslovila rodina z Brna, která je mým klientem dodnes.

Radil vám někdo při zakládání agentury (jako to některé agentury nabízejí i ta vaše) nebo jste měla úplně jinou představu?

Moje agentura poradenství nenabízí. Inspiraci nebo radu jsem nehledala na českém trhu, ale v zahraničí. Konkrétně v Americe, kde tato služba funguje desítky let a kde je velmi dobře propracovaná. Objednala jsem si zahraniční literaturu o babysittingu a studovala zahraniční webové stránky. Největší zkušeností byla ale zkušenost moje vlastní, kdy jsem vykonávala náročnou práci a doma se mi o dítě starala chůva. Z tohoto důvodu velmi dobře rozumím našim zákaznicím, které potřebují službu, kterou já denně využívám.

Co všechno jste potřebovala k vyřízení žádosti o založení agentury?

Samozřejmě jako první věc bylo nutné si vyřídit živnostenské oprávnění. Následovalo jednání s pojišťovnou ohledně pojistné smlouvy, kterou by každá agentura měla mít a konzultace s právníky ohledně sestavení smluv. Hledala jsem také správnou účetní firmu, která by se mi kompletně starala o účetnictví a mzdovou agendu. Následoval pečlivý výběr webdesignera, aby navrhl stránky podle mých představ. Dále jednání s internetovými médii a reklamními agenturami. S Bibem jsem hned od začátku měla velké ambice, proto jsem k němu přistupovala jako k velké firmě, která vyžaduje náležitou péči a strategii.

Jak těžké byly začátky a jak se vám daří v současné době? Co se vám podařilo, co ještě ne?

Věděla jsem od začátku, že moje firma bude fungovat dobře pouze za předpokladu, že budeme klientům nabízet velmi kvalitní pečovatelky. Jejich výběr jsem si tedy postavila jako základní prioritu a zde jsem zjistila, že nároky, které na pečovatelky mám, opravdu splňuje jen hrstka žen z toho velkého množství, které se na inzeráty hlásilo. Následovaly stovky schůzek s kandidátkami, výběrových jednání a školení, než jsem sestavila správný tým pečovatelek, který stále rozšiřujeme. Po úspěchu a doladění všech procesů v Brně jsem se rozhodla vstoupit do Prahy. Věřila jsem, že s odborností, poctivostí a marketingovým přístupem se prosadíme i na pražském trhu. A získání značného podílu na trhu v Praze považuji za jeden z největších našich úspěchů. Firmě se daří, zaměstnáváme stále více pečovatelek a otevíráme další pobočky.

Kolik tedy lidí zaměstnáváte?

V současné době zaměstnávám již sto pečovatelek. Klíčové jsou pozice personalistů a manažera pro vztahy se zákazníky. Na tyto pozice jsem vybrala ženy, které u nás původně zastávaly práci pečovatelek a současně studovaly pedagogiku na vysoké škole. Osvědčily se, získaly moji důvěru a dostaly šanci prosadit se na klíčové řídicí pozice ve firmě.

Jaká je vaše náplň práce?

Zpočátku jsem ve firmě dělala většinu činností sama: od výběru pečovatelek až po kontakt se zákazníky. Dnes už se zabývám především marketingem, budováním značky a plány na otevírání nových trhů.





Kolik hodin denně pracujete? A co na vaše podnikání říká vaše rodina?

V kanceláři rozhodně nejsem osm hodin denně, ale každý den strávím několik hodin v některé z našich poboček. Snažím se v kanceláři být co nejproduktivnější, získat všechny zásadní informace, prodebatovat se spolupracovníky nejdůležitější záležitosti a pokud se týká operativních činností, věnuji se jen těm, kde je můj zásah nezbytný. Naproti tomu nové nápady a myšlenky přicházejí, když v kanceláři nejsem, a tuto část své práce považuji za vůbec to nejdůležitější, co posouvá firmu dopředu.

Kolik týdnů dovolené si v roce vyberete?

V této fázi rozvoji firmy si už naštěstí mohu dovolit vzít volno, kdy potřebuji.

Kdy jste naposledy nemohla kvůli své práci spát a proč?

Naštěstí spím dobře. Určitě je to tím, že jsem měla šťastnou ruku při výběru spolupracovníků a že naše práce je dobře zorganizovaná.

Kolik pečovatelek máte v databázi? Jaké požadavky na ně máte? Dokážete odhadnout, zda půjde o dobrou spolupráci?

Naším výběrovým řízením již prošlo více než tisíc zájemkyň. Máme velmi přísná kriteria při výběru pečovatelek do rodin:

věk nad 18 let a minimálně maturita je podmínkou

upřednostňujeme odborné vzdělání- dětské sestry, absolventky středních a vysokých pedagogických škol

předchozí dlouhodobá zkušenost s hlídáním dětí v rodinách je nutností

doložení referencí a kontaktů na předchozí rodiny – všechny reference si agentura ověřuje

doklad o výborném zdravotním stavu, čistý výpis z trestního rejstříku

vysoká časová flexibilita a připravenost pro naši agenturu pracovat minimálně 1 rok

velkou výhodou je znalost cizího jazyka

všechny naše pečovatelky musí být nekuřačky

každá pečovatelka musí projít testováním a školením

Vzhledem k tomu, že do rodin našich klientů vybereme jen přibližně každou desátou zájemkyni, náš rychlý odhad se často týká těch, o kterých záhy zjistíme, že našim požadavkům vyhovovat nebudou. Naproti tomu u pečovatelek, se kterými začneme spolupracovat, se spíše než odhadem řídíme jejich referencemi, výsledky při zkušebním hlídání a pochopitelně velmi pečlivě sledujeme a vyhodnocujeme jejich první dny v rodině klienta.

Jak se mění požadavky klientů? Určitě byly jiné před 10 lety a dnes?

Mám za to, že celkově se mění především životní styl a mentalita našich klientek. Je nepochybné, že na začátku devadesátých let mnoho mladých maminek na hlídání dítěte ani nepomýšlelo, protože měly strach z kritiky svého okolí, počínaje příbuznými. Dnes se však hlídání dětí spíše než výsadou těch nejbohatších, jak jsme to mohli pozorovat dříve, stává stále více službou pro efektivní moderní pracující ženu, která chce žít plnohodnotný život. Druhou podstatnou změnou je, že dnešní mladé ženy chtějí být pracovně aktivní, a jsou natolik schopné, že se stále častěji dostávají do profesí nebo na pozice, kde je nemyslitelné, aby zůstaly na mateřské dovolené déle než šest měsíců. Tento typ zákaznic hledá především jistotu, že o jejich dítě bude kvalitně postaráno v době, kdy potřebují plnit své pracovní povinnosti.

Co vás brzdí v podnikání?

Máme sice to štěstí, že podnikáme v kategorii služeb, která se dynamicky rozvíjí, ale starosti nám dělá to, že některé subjekty na trhu prohlašují, že nabízejí kvalitní služby, avšak v praxi se jejich činnost soustřeďuje na předávání telefonních čísel. To pak kazí dobré jméno celému oboru hlídání dětí.

A co konkurence? Co děláte proto, abyste byli lepší?

Na trhu, především v Praze, funguje několik seriózních agentur, které respektujeme. V poslední době však s rostoucí popularitou hlídání dětí jako oboru přibývá začátečníků, kteří si myslí, že rozběhnout agenturu je přece snadné. To se projevuje na začátku třeba tím, že zkopírují texty našich webových stránek, později však nastávají problémy, o kterých nám referují jejich zklamaní zákazníci.

Aby naše agentura držela svůj vysoký standard, snažíme se často mluvit s našimi zákazníky, všímat si všech signálů, které od nich dostaneme, a můžeme je využít pro nabídku nových nebo ještě kvalitnějších služeb.

Vaše agentura působí v Praze, Brně a Ostravě, budete se rozšiřovat do dalších měst nebo budete zkvalitňovat služby v těchto zmíněných městech?

Jistě začínáme cítit prostor i v dalších městech, ale v tuto chvíli bych nechtěla předbíhat.

Jak je finančně zajímavé podnikat ve vašem druhu podnikání?

Máte-li půl miliónu na rozběh na agentury, poctivý přístup k zákazníkům a přísná měřítka pro pečovatelky, máte velkou šanci, že se vám během tří let vaše investice začne vracet.

Jakých marketingových nástrojů využíváte, jak se dostáváte do podvědomí lidí?

Kvalitní webové stránky, internetová reklama, letáky do firem a domácností. Spolupráce s médii. Zároveň víme, že nic nedostane jméno firmy do povědomí lidí rychleji a silněji než dobrá reference od známých – a proto musíme poskytovat vysoce kvalitní, bezvadné služby.

