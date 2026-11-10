AI umí vytvořit falešnou fakturu s originálním logem. Dá se taková faktura odhalit?

Běžné nástroje na kontrolu PDF mohou podvržené faktury označit za důvěryhodné. Přitom už i české firmy se setkaly s podvodnými požadavky na platbu nebo změnu bankovních účtů skrze podvržené faktury.
Na rizika upozorňuje česká společnost ComSource, která se zaměřuje na kybernetickou bezpečnost, síťovou infrastrukturu a datovou analytiku, na základě analýzy společnosti OPSWAT.
U podvodných faktur vytvořených umělou inteligencí je klíčová otázka: zda je bezpečná k zaplacení. Falešná faktura neobsahuje malware, a proto ji klasické bezpečnostní nástroje nemají jak označit. Útočným prostředkem je samotný dokument, říká Michal Štusák, spolumajitel společnosti ComSource.
Podle OPSWAT dnes umělá inteligence dokáže napodobit logo a vizuální identitu dodavatele, vytvořit uvěřitelné položky faktury i přizpůsobit formát konkrétní transakci.
Dokumenty pak mohou přicházet i stejnými cestami jako ty legitimní: e-mailovými přílohami, dodavatelskými portály nebo ručním nahráním do systémů ERP. Schvalující pracovník pak posuzuje obsah dokumentu, nikoli kontext odesílatele.
Falešná faktura může vykazovat hned několik podezřelých znaků
Jak tedy odhalit AI generovanou podobu faktury? Stopy lze hledat v metadatech a struktuře souboru, ve vizuální konzistenci (písmo, mezery, artefakty loga) a v obsahu, kde nesedí součty, daňové výpočty nebo bankovní údaje oproti kmenovým datům dodavatele. Žádný signál sám o sobě není průkazný. Spolehlivý je až jejich souběh, který umožňuje dokument ohodnotit a podezřelé kusy předat k lidské kontrole.
Proti této hrozbě nestačí jedna technologie. Firmy potřebují vrstvený přístup: kontrolu autenticity dokumentu už při vstupu do firmy, ověření dodavatele podle kmenových dat a objednávky a pravidla pro výjimky, zejména pro změnu bankovního spojení. Ta by se nikdy neměla schvalovat standardní cestou, ale například zpětným ověřením u známého kontaktu a dvojím schválením, dodává Michal Štusák.
Odborníci doporučují také třícestné párování faktury s objednávkou a potvrzením přijetí plnění a karanténu faktur bez odpovídající objednávky.