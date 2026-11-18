K vyhledávání přes chatboty inklinuje už i starší generace. Čím více je uživatel IT gramotný, tím více po AI vyhledávání sáhne. Ovlivnit, co se v konverzaci chatbota zobrazí, ale příliš nelze. Je však nutné stále pamatovat na kvalitní optimalizaci webových prezentací, upozorňuje v rozhovoru pro Podnikatel PLUS David Strejc, AI architekt a jednatel společnosti Apertia Tech.
Vyhledávání přes AI před Googlem preferuje stále více lidí, u generace Z je navíc toto vyhledávání velmi populární. Je AI vyhledávání generační změnou, nebo je spíše z pohledu uživatele přirozenější?
Je to pohodlností a tím, jak lidé AI vnímají. Mnoho lidí ji zatím bere opravdu jenom jako vyhledávač, nebo jako lepší a pohodlnější vyhledávač. Takže se tam samozřejmě přesouvají. My ty trendy sledujeme v podstatě dva a půl roku a má to čitelný dopad i na naše klienty. Když to začalo, velmi se divili, že jim odcházejí lidé, kteří začali vyhledávat jiným způsobem.
Myslím si, že to hodně souvisí s tím, jestli je člověk víceméně u počítače, jestli dělá nějakou kancelářskou profesi. A generační změna je samozřejmě v tom, že mladí jsou zvyklí mnohem víc používat telefony a mezi nimi je AI víc rozšířená.
Takže je to spíš o tom, jak člověk tu službu využívá, než o mezigenerační výměně? Má právě ta pohodlnost vliv i na starší generaci, která vždy využívala k vyhledávání Google nebo Seznam?
Určitě to trochu vliv mít bude, ale v mém okolí se i moje sedmdesátiletá máma naučila AI víc využívat. Už je to pro ni to, po čem sáhne první. Kdysi dávno jsme všichni sahali po Googlu nebo po Seznamu, dnes se k AI vyhledávání přesouvá právě i starší generace.
Ale je to všechno o o technologické nebo IT gramotnosti. Čím je člověk gramotnější a tím pádem pravděpodobně i pohodlnější, tím spíš sáhne po nějaké AI, po chatovacím nástroji, který je ve vyhledávání mnohem efektivnější.
Lidé tedy vyhledávají víc přes AI a z klasických vyhledávačů přichází na firemní stránky čím dál méně lidí. Dřív nám k viditelnosti pomáhalo SEO a placené odkazy. Jak AI vybírá, kterou firmu nebo který zdroj ve své odpovědi zmíní?
Zatím je to tajná magie. AI nemá moc jinou možnost než používat taky SEO. Ale jsou tam ještě velké zákulisní vlivy. Boti OpenAI, která provozuje ChatGPT, vyhledávají přes Bing, aspoň to se tuší. Google na pozadí nepoužívají.
Možná už mají i nějaké svoje databáze, ale to by pro ně bylo extrémně drahé a neefektivní. Takže co se ví, OpenAI s největší pravděpodobností používá Microsoftí Bing, a proto pozicovat weby na Bingu je pořád efektivní. Ten bot musí jít a musí někde něco vyhledat. My proto pozicujeme weby jak na Bingu, tak na Googlu, a ono to funguje, protože bot je pak najde.
Bot zadává dotaz stejně, jak to dřív dělali lidé, pokud si ovšem nevytahuje informace ze své paměti, ale to už dělá čím dál méně. Když se dnes bota na něco zeptáte, s největší pravděpodobností vyhodnotí, že to má vyhledat na internetu. A použije nějaký interní vyhledávač, což je u ChatGPT nejspíš Bing od Microsoftu, protože Microsoft vlastní část OpenAI.
Firmám se tedy teď vyplatí zaměřit se na Bing a optimalizaci pro tento vyhledávač?
Co víme, tak to pořád takhle funguje, protože na pozadí stejně nějaký vyhledávací dotaz probíhá. Ale odhalit to je jako odhalit kuchařku Googlu. Všichni by to chtěli, tuší, jak to funguje, ale jsou tam proměnné, které ovlivňují samotné vyhledávání. A kdyby někdo teď věděl, jak boti na pozadí fungují, má obrovskou výhodu.
Pojďme ke zkratkám, které se teď často skloňují: u vyhledávačů SEO, u AI chatbotů GEO. Jaký je mezi nimi rozdíl? A má vůbec smysl něco optimalizovat, když je to alchymie?
My na to dokonce máme nástroj, který poskytujeme firmám, našim zákazníkům. GEO je optimalizace pro generativní vyhledávače. Nejvíce se s tím setkáte u Googlu, kdy vidíte shrnutí výsledků dotazu nahoře, které je mimochodem také důležité zmínit, protože je to další věc, která odvádí lidi z klasického vyhledávání.
Myslíte AI Overview?
Ano. AI Overview u Googlu ukouslo zase nějaké procento lidí, kteří scrollují. Nyní uživatel dostane na svůj dotaz rovnou shrnutí. My jsme třeba na ERP systém někdy druzí, někdy čtvrtí v klasickém pořadí, ale v GEO jsme teď první. To proto, že to máme optimalizované.
A i GEO má nějaké podmínky, jak má být strukturovaný obsah. Je tam zase kuchařka na to, jak se z toho dá s největší pravděpodobností uvařit výsledek.
AI architekt a jednatel. Od roku 2004 v oblasti firemního IT, spolumajitel Easy Software, infrastructure architekt v O2, system & solution designer v T-Mobile.
Chápu to správně, že GEO je sice kuchařka, ale stojí jen na domněnkách nebo na nějakých obecných standardech?
Ano, a nejvíc je to vidět na Googlu, protože tam je to shrnutí pořád nad klíčovými slovy. Tam se pořád hraje ta stará hra. Zadáte klíčový dotaz a něco vyběhne. Například: nejlevnější boty nebo skvělé běžecké boty a vyběhne shrnutí. A to je docela stabilní, nemění se to s každým dotazem, takže se to dá naoptimalizovat.
Ale aby bot v konverzaci zobrazoval konkrétní firmu, to opravdu nevím o tom, že by někdo věděl. Oni to samozřejmě tají (provozovatelé AI chatbotů). Jinak by to byla extrémní výhoda pro firmu, která toto odhalí nebo tuší, jak to funguje.
Takže když dnes něco hledám, nezadávám už klíčová slova, ale konkrétní otázky, vyjede mi AI Overview, a to ještě můžu nějak ovlivnit. Ale u samotných chatbotů už nikdo neví nic. Je to opravdu to velké tajemství a vlastně to nejspíš to nevědí ani jejich provozovatelé.
Nevědí. Nevědí, jak se modely rozhodují. Bot si prostě hodí kostkami podle předchozí konverzace. S největší pravděpodobností se nejdřív o něčem bavím a potom řeknu: najdi mi nejlepší boty na běh. Povídám si s ním a on na základě toho jde hledat. A celá ta konverzace předtím má vliv na to, jak si hodí kostkami.
A navíc, dle mých zkušeností, boti dávají dotazy úplně jiným způsobem než člověk. V toolu je vidět, jaký dotaz zadává, co jde hledat, jaká hledá klíčová slova. Jsou to věci, co by člověk nikdy nezadal. Je to taková změť divných slov.
Proč podle vás zadává tak odlišné dotazy?
Nejsou úplně odlišné, jsou dost specifické a přesnější zrovna o tom, o čem se bavíme. Vygeneruje si dotaz, který má třeba deset slov, ale člověk by to takhle nikdy nenapsal.
Takže ta slova generuje tak, aby zacílil co nejlépe?
Přesně tak. Jako by to zadával ultraprofesionál na dané téma. A tím pádem se dokáže provrtat hluboko do toho, co vlastně potřebujete.
Máme klienta, který dělá OSB desky. Když zadáte OSB desky, je tam přeplněno Hornbachem a podobnými velkými firmami. Bot by šel a zadal OSB desky na konkrétní povrch, zadá mnohem delší dotaz. Tomu se říká long tail. A s největší pravděpodobností si myslí, že tam najde to, co potřebujete, což je vlastně pravda. Tím ale můžou mít mnohem větší výhodu stránky, které by se normálně nenašly.
Když chatbot najde firmu přes svůj interní vyhledávač a dostane se na její web, jak by ta stránka měla vypadat? Respektive jak by vypadat neměla, aby si chatbot neřekl, že toto jsou pro něj informace nepodstatné, a nešel radši hledat jinou firmu?
To si s největší pravděpodobností neřekne, na to pozor. Jakmile se rozhodne, co mu z vyhledávání vypadlo, jde třeba na čtyři pět nejvýš postavených stránek a tam už jde extrahovat informace. A věří jim.
Tam je pořád ještě divoký západ. On je úplně slepý, mnohem slepější než lidé. A ještě na ten web chodí převážně jenom textově, weby si nefotí. Takže jenom potřebujete mít na webu hodně relevantního textového obsahu.
Ale jakmile narazí na něco, co podle něj odpovídá dotazu a ten obsah tam je, tak tomu prostě věří. Nemá vůbec žádnou lidskou intuici na to říct, že je to úplný nesmysl. Je schopný přijmout, že něco stojí padesát korun, protože to našel na webu, přičemž cena by měla být padesát tisíc. Není schopný si takové souvislosti úplně uvědomovat, tak vysoce inteligentní není.
V první části rozhovoru popsal David Strejc z Apertia Tech, podle čeho si chatboti vybírají zdroje a proč se weby vyplatí optimalizovat i pro Bing. Ve druhé části se rozpovídá o tom, co se stane, když si bot ze stránky vezme špatné číslo, proč podle něj nemá smysl používat jazykové modely zdarma a co by měl na svém webu mít i živnostník. Další díl rozhovoru vychází přesně za týden.