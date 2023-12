Jaká bude minimální a zaručená mzda v roce 2024?

Minimální mzda pro rok 2024

Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou musí zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci za práci v pracovním poměru a v právních vztazích založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. V případě dohod konaných mimo pracovní poměr se použije minimální hodinová, nikoli měsíční mzda.

Vláda schválila, že se minimální mzda v příštím roce zvýší ze stávajících 17 300 Kč na 18 900 Kč. Hodinová sazba tedy stoupne ze 103,80 Kč na 112,50 Kč. To představuje růst o 9,2 %.





Do pěti let je podle ministerstva práce a sociálních věcí cílem dosáhnout poměru minimální a průměrné mzdy ve výši 45 %. Schválené zvýšení minimální mzdy od roku 2024 by mělo podle současného předpokládaného nárůstu průměrné mzdy znamenat poměr 41,1 %. Zvýšení minimální mzdy by se mělo pozitivně projevit ve vyšších příjmech systémů sociálního a zdravotního pojištění. Předpokládaný nárůst těchto příjmů by mohl činit asi 2,65 mld. korun za rok, dodal ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí od 1. ledna 2024 nejméně 18 900 Kč za měsíc nebo 112,50 za hodinu.

Nejnižší úrovně mzdy zaručené

Zaměstnanci v pracovním poměru, jejichž mzda není sjednána kolektivní smlouvou, jsou chráněni před poskytováním příliš nízkých mezd „mzdou zaručenou“. Vykonávaná práce je odstupňovaná podle její složitosti, odpovědnosti a namáhavosti do osmi jednotlivých skupin, přičemž pro každou z nich je stanovena nepodkročitelná (nejnižší) úroveň zaručené mzdy. Pro zaměstnavatele tak není závazná pouze minimální mzda, ale je třeba odměňovat minimálně na úrovni příslušných skupin nejnižší úrovně mzdy zaručené.

Obdobně jako u minimální mzdy jsou i nejnižší úrovně zaručené mzdy stanoveny jak hodinově, tak měsíčně a obdobně jako mzda nižší než minimální mzda se i mzda nižší než zaručená musí doplácet. Do mzdy nebo platu se pro tento účel nezahrnuje mzda nebo plat za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém prostředí a za práci v sobotu a neděli. Nejnižší úrovně zaručené mzdy se nevztahují na dohody konané mimo pracovní poměr.

Až do loňského roku včetně se kromě minimální mzdy zvedaly částky i u všech skupin mzdy zaručené. V roce 2023 ale došlo ke změnám pouze v první skupině prací a v osmé skupině. Pro rok 2024 se také počítá pouze se změnami v některých skupinách, konkrétně v 1., 2., 3. a 8. skupině prací, a to následovně:

v 1. skupině prací navýšení o 1 600 Kč, tj. o 9,2 %,

ve 2. skupině prací navýšení o 1 600 Kč, tj. o 8,9 %,

ve 3. skupině prací navýšení o 1 600 Kč, tj. o 8,1 %,

v 8. skupině prací navýšení o 3 200 Kč, tj, o 9,2 %.

Jak budou zaručené mzdy vypadat v roce 2024

Skupina prací Hodinová zaručená mzda 2023 Hodinová zaručená mzda 2024 Měsíční zaručená mzda 2023 Měsíční zaručená mzda 2024 Odpovídá platové třídě ve státní sféře 1 103,80 Kč 112,50 Kč 17 300 Kč 18 900 Kč 1 + 2 2 106,50 Kč 116,10 Kč 17 900 Kč 19 500 Kč 3 + 4 3 117,50 Kč 126,80 Kč 19 700 Kč 21 300 Kč 5 + 6 4 129,80 Kč 129,80 Kč 21 800 Kč 21 800 Kč 7 + 8 5 143,30 Kč 143,30 Kč 24 100 Kč 24 100 Kč 9 + 10 6 158,20 Kč 158,20 Kč 26 600 Kč 26 600 Kč 11 + 12 7 174,70 Kč 174,70 Kč 29 400 Kč 29 400 Kč 13 + 14 8 207,60 Kč 225,00 Kč 34 600 Kč 37 800 Kč 15 + 16

Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Příplatek ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí je stanoven procentem ze základní sazby minimální mzdy. I v roce 2024 bude činit nejméně 10 % z minimální mzdy, tedy alespoň 1890 Kč. Hodinová sazba příplatku pak vychází minimálně na 11,25 Kč.

Od roku 2025 má vzniknout valorizační mechanismus

V legislativním procesu se ovšem nachází novela zákoníku práce, která počítá se zavedením valorizačního mechanismu u minimální mzdy. Výše minimální mzdy se má odvíjet od očekávané průměrné mzdy a koeficientu, který stanoví vláda. Při určování koeficientu sice vláda musí zohlednit analýzu základních povinných kritérií přiměřenosti minimální mzdy (kupní sílu zákonných minimálních mezd s ohledem na životní náklady, obecnou úroveň mezd a jejich rozdělení, tempo růstu mezd, dlouhodobou vnitrostátní míru produktivity a její vývoj), není ale stanoven žádný výpočet, jak přesně.

Novela dále počítá se zavedením referenční hodnoty minimální mzdy, dle které se má určovat přiměřenost vůči průměrné, a to buď na úrovni 45 %, nebo 50 %. Nicméně bude platit, že jde jen o orientační hodnotu a vláda nebude mít povinnost jí dosáhnout. Samo ministerstvo ovšem tvrdí, že cílem bude se postupně k referenční hodnotě přiblížit.

Změny by se prvně měly projevit v minimální mzdě pro rok 2025.