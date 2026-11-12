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Aktualizovaná kalkulačka nájemného: Spočítejte si, jestli neplatíte zbytečně moc

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
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Mladá žena sedí za stolem. Před sebou má počítač, v ruce list, v druhé ruce má tužku. Do počítače se kouká a tváří se, že něco nechápe či že nad něčím tápe
Autor: Depositphotos.com
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Ceny nájemního bydlení se v jednotlivých částech Česka výrazně liší. Orientaci v nich nabízí nástroj Ministerstva financí ČR, který na základě několika údajů vypočítá odhad tržního nájemného a umožní porovnat cenovou hladinu v různých lokalitách.
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Ministerstvo financí aktualizovalo interaktivní kalkulačku, která vychází z dat používaných v cenových mapách nájemného. Jejím cílem je poskytnout uživatelům přehled o průměrné cenové hladině nájemního bydlení v konkrétní lokalitě.

Kolik by měl stát váš nájem?

Výsledkem výpočtu je přehledné zobrazení zadaných parametrů a odhadovaného měsíčního tržního nájemného v korunách. Kalkulačka zároveň uvádí cenovou hladinu a grafické srovnání nájemného za metr čtvereční s ostatními lokalitami v České republice.

Díky tomu si můžete udělat lepší představu o tom, zda se vaše současné nájemné pohybuje přibližně na úrovni běžných cen v dané oblasti, nebo zda je výrazně vyšší či nižší.

Výpočet je jednoduchý, Stačí postupně zadat několik základních údajů o bytě:

  • Lokalita: Vyberete území, ve kterém chcete tržní nájemné zjistit.
  • Velikost bytu: Zvolíte odpovídající kategorii bytu.
  • Podlahová plocha: Zadáte výměru bytu v metrech čtverečních. Pokud ji neznáte, kalkulačka použije přednastavenou hodnotu pro danou lokalitu.
  • Novostavba: Uvedete, zda se jedná o byt v novostavbě.
  • Materiál stavby: Můžete označit, zda je byt postaven z jiného materiálu než z cihel nebo panelů.
  • Další vybavení: Zohlednit lze také terasu, nábytek nebo garážové stání.

Po zadání všech údajů stačí kliknout na tlačítko „Vypočítat nájemné“.

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Z jakých dat Ministerstvo financí vychází?

Kalkulačka využívá data z cenových map nájemného, které spravuje Ministerstvo financí ČR. Tyto údaje jsou pravidelně aktualizovány, a to každé tři měsíce, aby co nejlépe odpovídaly aktuální situaci na trhu.

Je však důležité počítat s tím, že výsledná částka představuje pouze orientační průměr. Skutečná cena nájmu se může lišit například podle technického stavu bytu, jeho vybavení, konkrétní polohy nebo dalších individuálních vlastností.

Kalkulačka není právním nástrojem

Ministerstvo financí upozorňuje, že výsledky kalkulačky mají výhradně informativní charakter. Nejde o závazné stanovení nájemného ani o podklad, který by měl sloužit jako rozhodující důkaz při soudních sporech. Přesto může být nástroj užitečný pro nájemníky i pronajímatele. Nájemníkům pomůže lépe se orientovat v cenách bydlení, zatímco majitelům bytů může nabídnout vodítko při stanovení výše nájemného.

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Kalkulačka pro výpočet nájemného

Kalkulačku tržního nájemného najdete přímo na webu Ministerstva financí ČR.

workshop ChatGPT

Kalkulačka tržního nájemného

Pokud vás zajímá, zda za svůj byt platíte odpovídající částku, může být několik minut strávených v kalkulačce dobrým začátkem.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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