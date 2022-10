Snížení spotřební daně u benzínu už skončilo, u nafty ale pokračuje i nadále

S účinností od 1. června 2022 byla schválena novelizace zákonů o dani z příjmu, silniční dani a dani spotřební, čímž došlo ke snížení daně z motorové nafty a benzínu na dobu čtyř měsíců, a to přibližně o 1,50 Kč na litr. Zmíněná vládní opatření ovšem dospěla ke svému konci. Jak to tedy bude s vládními opatřeními proti růstu cen pohonných hmot nyní?

Prodloužení snížení sazby spotřební daně u nafty do konce roku 2023

Začátek října s sebou přinese zřejmě i částečný konec snížení spotřební daně. Opatření, které se původně týkalo i benzínu, by nově mělo snížit spotřební daň pouze u motorové nafty. Důvodem takového opatření je postupně se zvětšující cenový rozdíl mezi naftou a benzínem, jakož i situace v okolních zemích, kvůli které jsou tuzemští dopravci významně znevýhodněni. Musí totiž čerpat na území České republiky podstatně dražší naftu, ve srovnání s okolními zeměmi.

Vláda tak chce prodloužit snížení spotřební daně, pouze však u nafty a nikoliv už z benzínu. Řidiči benzinových motorových vozidel by se v každém případě měli připravit na zdražení tohoto paliva v průběhu října, pokud se situace na trhu dramaticky nezmění. Snížení spotřební daně o 1,50 Kč na litr je nicméně technicky nejvyšší možné tak, aby bylo v souladu se směrnicí Evropské unie stanovující minimální sazby spotřebních daní.

Prodloužení snížení sazby spotřební daně u nafty do konce roku 2023 schválila Poslanecká sněmovna v pátek 16. září zrychleně ve stavu legislativní nouze, přičemž pro hlasovalo 144 poslanců ze 147 přítomných. Ministerstvo financí v důvodové zprávě uvádí, že kvůli prodloužení snížení spotřební daně přijdou letos rozpočty státu a Státního fondu dopravní infrastruktury dohromady o 2,5 miliardy korun a v následujícím roce dokonce až o 9,6 miliardy korun. Peníze, o které Státní fond dopravní infrastruktury přijde, mu budou nahrazeny. Nižší příjem ze spotřební daně a negativní dopad tak nepůjde na úkor investic do dopravní infrastruktury, ale převážně na škodu státního rozpočtu.

Dopady snížení sazby spotřební daně u nafty

Novelu o prodloužení úlevy ze spotřební daně nafty schválil také Senát, a to v úterý 20. září, přičemž pro návrh hlasovalo 60 ze 64 přítomných senátorů. Snížená spotřební daň u nafty tak bude ponechána až do konce roku 2023. Podle tvrzení vlády má opatření pomoci konkurenceschopnosti českých dopravců a zmenšit tlak na další nárůst nákladů domácností i ostatních podnikatelů, jelikož náklady na dopravu vstupují do většiny hospodářských odvětví.

Největšími konkurenty českých dopravců jsou totiž zejména dopravci ze Slovenska, Polska, Maďarska, Rumunska a mimo jiné i z Turecka, přičemž ve většině těchto zemí je spotřební daň na motorovou naftu na nejnižší možné úrovni dle zmíněné evropské směrnice. Opatření by mohla výrazně pomoci také v sektoru veřejné dopravy a ušetřit nemalé peníze především rozpočtům krajů platících za veřejnou dopravu, u které většina dopravních prostředků (zejména autobusů) má právě naftový pohon.





Spotřební daň z nafty tak stále zůstane na sazbě 8,45 Kč namísto 9,95 Kč z litru, a to do konce roku 2023. Novela o spotřební dani se však netýká – jak již bylo uvedeno – benzínu. Spotřební daň z benzínu se tím pádem vrátila z zářijových 11,34 Kč na původních 12,84 Kč na litr, a to od 1. října 2022. Pokud by k prodloužení nižší spotřební daně na motorovou naftu nedošlo, od října by ceny nafty na čerpacích stanicích mohly vzrůst až o 1,80 koruny na litr po započtení DPH. S ohledem na evropskou směrnici bude také zachována výše vratky části spotřební daně z motorové nafty, prokazatelně použité v části zemědělské prvovýroby (tzv. zelené nafty), na částce 7,30 Kč za litr. Výše vratky na původních 8,50 Kč za litr by se tak vrátila až v lednu 2024.

Do konce září probíhal též monitoring cen pohonných hmot. Od července letošního roku také platí konec povinného přimíchávání biopaliva do pohonných hmot a přimíchávání je tak pouze dobrovolné. Mimo tato opatření došlo i ke zrušení silniční daně pro osobní automobily, dodávky a nákladní auta do 12 tun. V rámci opatření snižování cen energií vláda uvažuje také o mimořádném zdanění některých hospodářských odvětví, kterým v důsledku zdražování stouply zisky. Uvažuje se tak o mimořádném zdanění zisků rafinerií a distributorů pohonných hmot. Ministerstvo financí však v tomto ohledu čeká na návrh Evropské komise.

Na nezanedbatelné zdražení způsobené charakterem novely o prodloužení nižší spotřební daně, která bude nově ponechána pouze ve vztahu k naftě, se tak musí připravit především řidiči motorových vozidel na benzínový pohon. Schválené vládní opatření totiž ponechává nižší spotřební daň pouze u motorové nafty, a to až do konce roku 2023. Ponechání nižší spotřební daně u motorové nafty by mělo nejen zvýšit konkurenceschopnost českých dopravců, a to zejména vůči jejich zahraničním konkurentům, ale také snížit náklady u celé řady hospodářských odvětví a v neposlední řadě i vzájemně sblížit ceny benzínu a nafty.