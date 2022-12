Co bylo hlavním důvodem návratu Alzy na Heureku? Nešlo jen o změnu majitele

Bez Heureky lidi považovali Alzu za drahou

Klára Blažková, marketingová ředitelka e-shopu Alza.cz, serveru Podnikatel.cz prozradila, že tím, že nebyli na srovnávačích, byli stále vnímáni jako drazí s tím, že lidé nevěděli, proč tam nejsou. Nebyli jsme na předních příčkách a člověk si z toho vytvořil závěr, že když tam nejsme na předních příčkách, tak jsme drazí, protože jsme určitě někde dole na čtvrté stránce. Nedošlo mu, že tam nejsme vůbec. Nám to pak nepomáhalo na budování cenové pozice, kterou jsme chtěli otočit, vysvětluje.

Z průzkumů Alzy vycházelo, že jedním z hlavních důvodů, proč u nich lidé nechtějí nakupovat, je také to, že mají vysoké ceny a že ta služba, kterou mají navíc oproti konkurenci, se jim nevyplatí alokovat z rodinných rozpočtů. A oni nechtěli, aby Alza byla obchod jenom pro ty, které to netrápí. Chtěli zůstat firmou, která je schopna tu dobrou službu nabídnout i běžnému člověku, který třeba nechce přeplatit. Takže jsme začali víc řešit naše ceny versus konkurenčních subjektů a víc porovnáváme. Ceny dáváme na konkurenční subjekty tak, abychom nebyli dražší. A jedním z těch hlavních aspektů, na který jsme v rámci zákaznické cesty při výběru produktů narazili, je to, že lidi extrémně srovnávají a porovnávají ceny produktů přes srovnávače, shrnuje Klára Blažková.

Důvodů bylo více

Alza jako jeden z důvodů návratu k Heurece uvedla, že chce zákazníkům usnadnit ověřování výhodných cen své nabídky. Jak navíc zveřejnila v tiskové zprávě, souviselo to také s tím, že Heureka.cz a Mall Group nyní už nemají společného majitele. Petr Bena, místopředseda představenstva Alza.cz, k tomu dodal, že v kontextu narůstající inflace v druhé půlce loňského roku upravili cenovou strategii a chtějí zákazníkům usnadnit, aby se o výhodnosti jejich cen co nejsnáze přesvědčili. K tomu patří i cenové porovnání mezi různými obchody, doplnil.

Podle Jana Mayera, ředitele Heureka CZ/SK, je návrat Alzy jasným potvrzením toho, že pro e-shopy je Heureka významným zdrojem zákazníků a kvalitních konverzí. Heureka dávno není jen výkonnostním kanálem, e-shopům dodáváme pokročilé nástroje, které pomáhají prodávat po celé Evropě. Heureka je nezávislý nákupní rádce a cenový srovnávač a díky tomuto spojení budou mít zákazníci na jednom místě ucelený přehled o nabídkách na českém trhu, popisuje s tím, že spolupráce Heureky a Alzy probíhá i na dalších trzích, jako je Maďarsko nebo právě Slovensko.

Alza se obávala nezávislosti

Alza.cz oznámila, že ukončuje spolupráci s Heurekou v červnu roku 2016. Jak jsme již psali, podle Alzy není porovnávání cen na Heurece nezávislé. Tehdejší marketingový ředitel Karel Kučera k tomu řekl, že Heureka již není nezávislým cenovým srovnávačem usnadňující zákazníkům správnou volbu a jedná se o placené služby, proto z podstaty nelze hovořit o nezávislém srovnání. Podle něj rozhodnutí Alzy urychlily nedávné aktivity skupiny Rockaway, která Heureku nově vlastnila. Tehdy spojení povolil antimonopolní úřad s tím, že pro Heureku stanovil některé povinnosti, které musí splnit. Poslední dobou jsme svědky postupného spojování doposud nezávislých subjektů v českém internetovém obchodování. Je nezpochybnitelné, že cílem skupiny Rockaway je maximalizace zisku a tím, že Heureka do této skupiny patří, nelze již věřit v její nezávislost, sdělil serveru Podnikatel.cz Karel Kučera.





E-shop nabádal i ostatní internetové obchody

Alza kromě opuštění srovnávače nabídla ostatním online obchodníkům, že jim poradí a pomůže Heureku opustit. Spustila dnes už nedostupný web Bezheureky.cz, na kterém vysvětlovala, proč spolupráci s Heurekou ukončila. Jak jsme již informovali, podle Alzy se dá uspět i bez Heureky. Google AdWords je díky DSA nebo PLA mnohdy levnějším zdrojem návštěvnosti. Bude-li návštěvník spokojen s prezentací produktu, službami a následně zákaznickým servisem, rád se vrátí napřímo.

Kvůli srovnávači proběhl i soud