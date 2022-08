Alza vyhrála i desátý soud s ČOI, ve výdejně lze přes internet prodávat i o svátcích

Přestože Česká obchodní inspekce (ČOI) prohrála u Nejvyššího správního soudu (NSS) první případ už loni v létě, svá rozhodnutí v dalších (věcně stejných) sporech nezměnila a i v ostatních případech nechala věc dojít až k NSS. Důvodem podle inspekce byla teoretická naděje, že by některý ze senátů NSS předložil věc rozšířenému senátu.

Alza vyhrála i poslední soud s ČOI

Alza vyhrála u NSS i poslední spor s ČOI ohledně výkladu zákazu prodeje v obchodech. V posuzovaném případě (stejně jako v ostatních) se inspektor dostavil do provozovny společnosti Alza bez předchozí objednávky, zde si zboží vybral, na doporučení personálu na prodejně přes notebook zboží ihned objednal (notebook byl pro tyto účely v provozovně k dispozici – patřil společnosti Alza), na místě zboží také zaplatil a rovnou vyzvedl (a to vše proběhlo ve státní svátek, kdy je zakázán prodej). ČOI to vyhodnotila jako porušení zákona o prodejní době v maloobchodě a udělila Alze pokutu půl milionu korun. NSS však rozhodnutí úřadu zrušil.

Jako první na případ upozornil server SeznamZpravy.cz. Přestože web prezentoval rozhodnutí soudu jako přelomové, ve skutečnosti šlo o poslední z řady identických sporů, které spolu ČOI a Alza vedly. A stejně jako ve všech předchozích případech se i tentokrát přiklonil NSS na stranu Alzy a definitivně tak stvrdil, že zákaz prodeje v maloobchodě se týká jen situací, kdy se veškeré fáze prodeje odehrávají v kamenné prodejně. První takové rozhodnutí přitom NSS vydal už loni v červenci. Celkově Alza dostala pokuty za jednotky milionů korun.

ČOI dala Alze řadu pokut, všechny byly zrušeny

Zákon o prodejní době v maloobchodě, který stanovuje, že v určité státní svátky nesmí obchodníci otevřít, platí již několik let. Norma nicméně nijak neřeší online prodej a právě u e-shopů a výdejen došlo ke sporu ohledně výkladu zákona. Největší tuzemský e-shop Alza obdržel od ČOI řadu pokut za otevření a prodej během svátků, kdy umožňoval ve svých výdejnách vyzvednout zboží, a dokonce si jej prostřednictvím počítačů v prodejně objednat.

Přestože ČOI vesměs uspěla u krajských soudů, u NSS vždy prohrála. První rozsudek padl již před rokem a NSS od té doby zůstal konzistentní a svoji argumentaci pokaždé zopakoval. Počet žalob, o kterých soudy rozhodovaly, dosáhl celkem 10. 7 z nich se dostalo k NSS, který se vždy přiklonil na stranu Alzy (krajské soudy naopak potvrdily postup ČOI). Po prvním rozhodnutí NSS ještě tři žaloby nestihly být posouzeny krajskými soudy, a proto se na NSS ani nedostaly, protože už krajské soudy tyto případy posuzovaly „nově“ podle rozhodnutí NSS.

I u posledního rozsudku soud opět konstatoval, že uzavírání kupní smlouvy distančním způsobem je doprovázeno řadou zvláštností, které reflektuje také právní úprava, hlavně § 1820 až 1851 občanského zákoníku, která zahrnuje nejen proces kontraktace (uzavírání kupní smlouvy), ale také (a to především) z toho vyplývající práva spotřebitele a povinnosti podnikatele, který takovýmto způsobem kupní smlouvy uzavírá. Soud tak znovu dospěl k závěru, že pojem prodej je širší než samotné uzavření kupní smlouvy, přestože lze prodej připodobnit koupi ve smyslu občanského zákoníku.

Nákup na internetu má svá specifika

Nejvyšší správní soud dále uvedl, že uzavření kupní smlouvy představuje pouze jednu z fází prodeje, a proto je zákaz prodeje stanovený zákonem o prodejní době nezbytné uplatnit pouze tam, kde se všechny fáze prodeje uskuteční v kamenné prodejně (v prodejně fyzicky proběhne celý prodej).

„V případě online prodeje však zákazník vybírá zboží prostřednictvím internetových portálů, u kterých je možnost podrobnější prohlídky zboží zblízka (či dokonce jejich předvedení nebo vyzkoušení) vyloučena. Takové zboží zákazník vkládá do „virtuálního košíku“, přitom volí různé možnosti platby a taktéž způsoby dodání zboží. Způsob dodání zboží – vyzvednutí na prodejně – je přitom pouze jedním ze způsobů, kterým se realizuje povinnost prodávajícího zakoupenou věc předat a povinnost kupujícího tutéž věc převzít,“ upřesnil v rozsudku soud.





Výdej je pouze částí prodeje

Samotný výdej zboží tak podle Nejvyššího správního soudu představuje pouze realizaci povinností plynoucích z online uzavřené kupní smlouvy, a to povinnosti prodávajícího odevzdat kupujícímu zakoupené zboží a povinnosti kupujícího toto zboží převzít. Jestliže k uzavření kupní smlouvy nedojde fyzicky v maloobchodní provozovně, výdej zboží, které bylo objednáno prostřednictvím internetu, představuje pouze jednu z fází prodeje, a to nikoli rozhodující.

Provozovna pak v přeneseném významu pouze funguje jakožto jakési pomyslné „výdejové okénko“, prostřednictvím kterého je vydáváno zboží objednané na e-shopu. Takovou službu lze připodobnit službám klasických zásilkových služeb či jiných zprostředkovatelů přepravních a dodavatelských služeb, jejichž činnost pod zákaz vyslovený v § 1 odst. 1 zákona o prodejní době bezesporu nespadá, dodal soud.

ČOI doufala v rozšířený senát

Firma Alza i poslední rozsudek přivítala. Společnost Alza.cz kvituje, že NSS jí dal za pravdu, což umožní mnohým zákazníkům vyzvedávat své objednávky učiněné přes internet o státních svátcích v jejích pobočkách, komentovala pro server Podnikatel.cz Daniela Chovancová, mluvčí Alzy.