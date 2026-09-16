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Apple přehnul telefon a přehnal i cenu. A vtipy se množí jak houby po dešti

Jana Langerová
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
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Vtipy na novinky od Apple
Vtipy na novinky od Apple
Vtipy na novinky od Apple
Vtipy na novinky od Apple
Vtipy na novinky od Apple
Vtipy na novinky od Apple
Vtipy na novinky od Apple
Vtipy na novinky od Apple
Vtipy na novinky od Apple
Vtipy na novinky od Apple
Vtipy na novinky od Apple
Vtipy na novinky od Apple
Vtipy na novinky od Apple
Vtipy na novinky od Apple
Všechny fotografie
V minulém týdnu oznámila společnost Apple hned několik novinek. Patřily mezi ně nové modely iPhone: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max a iPhone Duo se skládací konstrukcí. Další novinky byly sluchátka AirPods 5 a hodinky.
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Toto představování se neobešlo bez četných reakcí na internetu. Zatímco veřejnost poukazovala především na vysokou cenu, značky vsadily na kreativitu a reakční marketing.

Co se dozvíte v článku
  1. Prodej ledvin i sedm let zpoždění: Lidé tepou obří cenu
  2. Podívejte se na internetové vtipy
  3. Duolingo i Samsung: Značky vytasily ostrý reakční marketing
  4. Skládačky v akci: Od párování produktů po nepřehnuté sušenky
  5. Český internet vrací úder
  6. iPhone 18 bez změn? Fanoušci jásají i nad detaily

Prodej ledvin i sedm let zpoždění: Lidé tepou obří cenu

Předobjednávky iPhone Duo začínají 16. října ve 14:00 a v prodeji má být od 23. října za ceny začínající na 54 990 korunách. Obecně spousta lidí na internetu naráží na to, že se na ceně projevilo, že Apple se skládacím telefonem přišel sedm let po firmě Samsung. Často se také lidé také smějí tomu, že je potřeba prodat ledvinu nebo jinou část těla, aby si mohli telefon dovolit. Mnoho obrázků naráží také na nepřirozeně dlouhé prsty na rukou v prezentacích Apple.

Podívejte se na internetové vtipy

Apple představil první skládací iPhone Duo: tady je 5 věcí, které se nepovedly Přečtěte si také:

Apple představil první skládací iPhone Duo: tady je 5 věcí, které se nepovedly

Duolingo i Samsung: Značky vytasily ostrý reakční marketing

Na představení velmi záhy zareagovalo hned několik značek. Například aplikace Duolingo uvedla na svém účtu, že po ní pojmenovali telefon a udělali ho tak, že se ohýbá.

Samsung sdílel několik příspěvků, mimo jiné i se zmíněním Duolinga. Je nám to líto, @DuoLingo, také nás okopírovali, uvedli s hashtagem solidarita.

Skládačky v akci: Od párování produktů po nepřehnuté sušenky

Další společnosti využily potenciálu rozkládacího telefonu a sdílely příspěvky, kde nejčastěji znázorňují například dva produkty z jejich nabídky, které se k sobě hodí. Některé zmiňují i cenu nebo pracují s motivem toho jediného žádaného dua. V jednom případě se objevuje místo dua trio, jindy kavárna reaguje fotkou sušenek a nápisem, že některé věci jsou lepší nepřehnuté. Kreativního využití je však více.

Příklady najdete v naší galerii

Český internet vrací úder

Objevily se také české reakce jako například tato na sociální síti X: „iPhone Duo… za podobnou částku převáděli rodiče v devadesátých letech stometrový byt do osobního vlastnictví. Také se zde objevily koláže a videa znázorňující české politiky.

MM_AIvideo

iPhone 18 bez změn? Fanoušci jásají i nad detaily

Reakce nejsou jen na model Duo, ale také na představený iPhone 18, který se příliš neliší od předchozího modelu. Toho lidé využívají jak v obrázcích, tak ve videích.

@kinggcheef We changed absolutely nothing 💀 #fyp #xyzbca #funny #viral #foryoupage ♬ original sound - Ocho

Jak je vidět z mnoha příspěvků na internetu, jejich tvůrci poukazují na fakt, že i když je nový model podobný, fanoušci Apple jsou z něj nadšení.

@sucharcodzienny Już dziś premiera nowego Iphona 18 #Meme #MemeCut #rel #CapCut #iphone ♬ oryginalny dźwięk - sucharcodzienny
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Autor článku

Mgr. Jana Langerová, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Langerová

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o příběhy drobných podnikatelů. Věnuje se také analýzám aktuálních témat.

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