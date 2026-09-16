Apple přehnul telefon a přehnal i cenu. A vtipy se množí jak houby po dešti

Toto představování se neobešlo bez četných reakcí na internetu. Zatímco veřejnost poukazovala především na vysokou cenu, značky vsadily na kreativitu a reakční marketing.
Co se dozvíte v článku
- Prodej ledvin i sedm let zpoždění: Lidé tepou obří cenu
- Podívejte se na internetové vtipy
- Duolingo i Samsung: Značky vytasily ostrý reakční marketing
- Skládačky v akci: Od párování produktů po nepřehnuté sušenky
- Český internet vrací úder
- iPhone 18 bez změn? Fanoušci jásají i nad detaily
Prodej ledvin i sedm let zpoždění: Lidé tepou obří cenu
Předobjednávky iPhone Duo začínají 16. října ve 14:00 a v prodeji má být od 23. října za ceny začínající na 54 990 korunách. Obecně spousta lidí na internetu naráží na to, že se na ceně projevilo, že Apple se skládacím telefonem přišel sedm let po firmě Samsung. Často se také lidé také smějí tomu, že je potřeba prodat ledvinu nebo jinou část těla, aby si mohli telefon dovolit. Mnoho obrázků naráží také na nepřirozeně dlouhé prsty na rukou v prezentacích Apple.
Podívejte se na internetové vtipy
Duolingo i Samsung: Značky vytasily ostrý reakční marketing
Na představení velmi záhy zareagovalo hned několik značek. Například aplikace Duolingo uvedla na svém účtu, že po ní pojmenovali telefon a udělali ho tak, že se ohýbá.
they named a phone after me and made it bend over 😭 pic.twitter.com/ouC7qtEaVF— Duolingo (@duolingo) September 9, 2026
Samsung sdílel několik příspěvků, mimo jiné i se zmíněním Duolinga.
Je nám to líto, @DuoLingo, také nás okopírovali, uvedli s hashtagem solidarita.
I'm so sorry, @DuoLingo. They copied us too #Solidarity— Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) September 9, 2026
Skládačky v akci: Od párování produktů po nepřehnuté sušenky
Další společnosti využily potenciálu rozkládacího telefonu a sdílely příspěvky, kde nejčastěji znázorňují například dva produkty z jejich nabídky, které se k sobě hodí. Některé zmiňují i cenu nebo pracují s motivem toho jediného žádaného dua. V jednom případě se objevuje místo dua trio, jindy kavárna reaguje fotkou sušenek a nápisem, že některé věci jsou lepší nepřehnuté. Kreativního využití je však více.
Příklady najdete v naší galerii
Český internet vrací úder
Objevily se také české reakce jako například tato na sociální síti X: „iPhone Duo… za podobnou částku převáděli rodiče v devadesátých letech stometrový byt do osobního vlastnictví. Také se zde objevily koláže a videa znázorňující české politiky.
Za nás iPhone Duo dobrý. pic.twitter.com/tLxhYVRcos— AZ247.cz (@az247cz) September 10, 2026
iPhone 18 bez změn? Fanoušci jásají i nad detaily
Reakce nejsou jen na model Duo, ale také na představený iPhone 18, který se příliš neliší od předchozího modelu. Toho lidé využívají jak v obrázcích, tak ve videích.
@kinggcheef We changed absolutely nothing 💀 #fyp #xyzbca #funny #viral #foryoupage ♬ original sound - Ocho
Jak je vidět z mnoha příspěvků na internetu, jejich tvůrci poukazují na fakt, že i když je nový model podobný, fanoušci Apple jsou z něj nadšení.
@sucharcodzienny Już dziś premiera nowego Iphona 18 #Meme #MemeCut #rel #CapCut #iphone ♬ oryginalny dźwięk - sucharcodzienny