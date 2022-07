Aquaparkům výrazně rostou náklady na energie. Jak to ovlivnilo vstupné?

Pro aquaparky jsou výzvou ceny energií

Jan Širc, ředitel Správy městských sportovišť Kolín provozující Vodní svět Kolín, uvedl, že kvůli rapidnímu zdražení cen energií se musí potýkat s téměř čtyřnásobným nárůstem nákladů na energie. S úhradou těchto nákladů žádáme o pomoc vlastníka naší společnosti – Město Kolín, upřesnil. Aqualandu Moravia se daří dobře, ale také jsou pro ně v současné době největší výzvou ceny energií. Jsme aquapark s celoročním provozem a udržujeme stálou teplotu vody, kterou dohříváme i během letních měsíců. Ceny energií jsou tedy pro nás momentálně nejpalčivějším problémem, potvrdil serveru Podnikatel.cz marketingový ředitel Tomáš Svoboda.

Na tom, že je nejvíce ovlivnilo zvýšení cen za energie, se shodují také provozovatelé koupališť, o kterých jsme psali v tomto článku. Elektřinu používáme prakticky ve všech oblastech provozu. Jako je ohřev vody tepelnými čerpadly, provoz atrakcí, technologie koupaliště, ohřev pitné vody, osvětlení atd. Ostatní dodávky a služby zdražují v rámci jednotek až nižších desítek procent, vysvětloval Jan Malota, manažer komunikace s veřejností z Městyse Pozlovice za koupaliště Duha v Pozlovicích.

Co mají aquaparky nového?

Ve Slaném na začátku června po osmi měsíční rekonstrukci otevřeli plaveckou halu. Provedli zde plno změn, jako je například zateplení střechy nebo výměna skel. Místostarosta Radek Vondráček pro Kladenské listy uvedl, že návštěvníkům udělá určitě radost nové schodiště k tobogánu, které už bylo hodně zkorodované. Významným prvkem, který také lidé ocení, je kompletně zrekonstruovaný podhled nad bazénem, doplnil.

V Aqualandu Moravia v dalších dnech otevřou Nafouknutý svět hned s deseti atrakcemi pro děti i dospělé a také zprovozní úplně nový systém photopointů na tobogánech, a to včetně možnosti natočení krátkého videa z atrakce. Jak informoval server MediaGuru, v Aquapalace Praha je hlavním tématem letošní sezony Mexiko a pro své návštěvníky si připravili celou řadu tematických akcí.

Podle generální manažerky Vladany Horákové je důvodem, proč se rozhodli pro Mexiko, jeho živá a barevná kultura, která vnese létu dynamiku. V minulých letech jsme vybudovali pro naše nejmenší zákazníky nafukovací trampolíny, mlhoviště a letos to jsou dva stoly na ping pong. Všechny zmiňované atrakce jsou v ceně vstupného, přidává Jan Širc.





Návštěvnost se vrací do starých kolejí

Loni jsme psali o tom, že byla návštěvnost aquaparků a krytých bazénů i přes rozvolnění poměrně nízká. Luděk Černý, provozní Aquaparku Děčín, uvedl, že návštěvníci se rozhodně nehrnuli, ale ani jich nechodilo málo. Podobně i v Berouně návštěvnost nedosahovala počtů obvyklých před pandemií a v Kladně návštěvnost na koupalištích klesla odhadem o 35 %.

Naopak v Aqualandu Moravia byla loňská sezóna rekordní a letos by ji mohli atakovat. Podle Tomáše Svobody totiž letní sezóna začala velmi dobře a letos plánují navíc spoustu dalších eventů se zajímavými interprety z hudebního světa. V Kolíně se zase návštěvnost vrátila na úroveň před pandemií a jsou s ní spokojeni.

Úpravám cen se nevyhnou ani koupaliště

V souvislosti s nárůstem energií jsme byli nucení zdražit vstupné od 1. 1. 2022 cca o 15%. Do konce roku zdražovat neplánujeme. Největší nákladovou položkou jsou mzdové náklady a nyní je rychle dorovnávají ceny energií, popisuje Jan Širc.

V Aqualandu Moravia pak ceny vstupného upravovali na začátku roku. Pro letní sezonu tedy ceny zůstávají stejné a navíc je možné na jejich e-shopu zakoupit i cenově zvýhodněné vstupenky. Do zimních měsíců, které jsou významně energeticky náročnější, počítají s projekty, které jim pomohou energii šetřit, aniž by se to dotklo návštěvnického komfortu. Tedy plánujeme provoz všech atrakcí zachovat tak, jak jsou naši návštěvníci zvyklí. Konkrétně se jedná o fotovoltaiku či šetrnější systém hospodaření s vodou, upřesňuje v závěru Tomáš Svoboda.

Přehled cen v aquaparcích

Aquapark Cena za celodenní vstup pro dospělého (všední dny/víkendy a svátky) Cena za celodenní vstup pro dítě do 15 let (všední dny/víkendy a svátky) Aquacentrum Jičín 160 Kč 110 Kč Aqualand Moravia 1,099 Kč 699 Kč (do 6 let zdarma) Aquapalace Praha (vodní svět) 999 Kč 799 Kč Aquapark Děčín 250/290 Kč 190/230 Kč Aquapark Horažďovice 210 Kč 160 Kč Aquapark Kladno 350 Kč 0 Kč (do 3 let), 235 Kč Aquapark Klášterec nad Ohří 100 Kč 100 Kč Aquapark Kohoutovice * 350/380 Kč 190/200 Kč (do 5 let zdarma) Aquapark Olomouc 490 Kč 290 Kč (děti 4–6 let), 390 (děti 7–15 let) Aquapark Uherské Hradiště (vnitřní zóny) 400/440 Kč 340/370 Kč Centrum Babylon 490 Kč 20 Kč (dítě do 100 cm), 390 Kč (dítě do 140 cm), 490 Kč (nad 140 cm) Delfín Uherský Brod (vnitřní areál) 375/415 Kč 335/375 Kč Městské lázně Hradec Králové 235 Kč 155 Kč Šutka Aquacentrum (zóna B) 420 Kč 240 Kč Vodní ráj Jihlava 160 Kč 100 Kč (do 140 cm), 160 Kč (nad 140 cm) Vodní svět Kolín 500/550 Kč 320/350 Kč Wellnes Kuřim 390 Kč 265 Kč (do 3 let zdarma)

* Možná sleva ve výši 20 % – při použití čipových hodinek a jejich dobití částkou 1000 Kč a vyšší.