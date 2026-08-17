Aquparky v roce 2026: Většina aquaparků nezdražovala, výjimky ale překvapily

Přinášíme velký přehled cen v krytých i venkovních areálech i novinek nejen v nabízených službách.
Co se dozvíte v článku
Noví provozovatelé přináší změny
V Aquaparku Blansko se v letošním roce změnil provozovatel. Nově je provozovatelem letního koupaliště a také budovaného krytého bazénu společnost Technické služby Blansko, s.r.o. Jak uvádějí na webu, zaměří se na služby, které jsou pro návštěvníky aquaparku nejzásadnější. A to zejména na občerstvení, teplotu vody, přístupový systém, travnaté plochy a související plochy a zařízení.
V Aquaparku v Klášterci nad Ohří zase koupání doplnili o nové dětské hřiště. Jak zveřejnil server Chomutovky.cz, součástí hřiště jsou barevné prvky, bezpečný povrch, prolézačky, balanční prvky i malé trampolínky a hřiště je navržené tak, aby bavilo děti různého věku a zároveň bylo přehledné pro rodiče.
Aquaparky lákají na saunové show i rozlučky
V Aquaparku Laguna v Třebíči se každou prázdninovou neděli od 17:30 konají saunové ceremoniály. Podobně se pořád něco děje v Saunovém světě Aquapalace Praha. Například každé úterý je zde originální show nazvané Double trouble, a to podvedením zkušených saunových mistrů Michala Přeučila a Roberta Mikšíka. Ti návštěvníkům představí sedm mimořádných saunových ceremoniálů.
Centrum Babylon si pro návštěvníky připravilo Havajskou rozlučku s létem. Bude se konat v neděli 30. srpna 2026 od 13:00 do 16:15 na Sluneční terase v Aquaparku a celý program je v ceně běžného vstupu do aquaparku. Návštěvníky čeká odpoledne plné tance, hudby a zábavy pro celou rodinu. Jak popisují na webu, děti se mohou zapojit do animačního programu, vyzkoušet si havajské tance nebo si užít havajské tetování a bubliny. O pořádnou dávku energie se postarají také bubenické show.
O den dříve se bude konat Closing letní sezóny v Aqualandu Moravia. Půjde o závěrečnou letní párty plnou zábavy, hudby a skvělé atmosféry. Připravena bude dětská hudební show Alenka a Suprčupr mejdlo, bohatý program animačního týmu, DJ Jiřího Flaisiga i nezapomenutelná rozlučková párty na Tropické pláži.
Náhledněte do zákulisí aquaparku
Naplánovány jsou i odstávky
U aquaparků jsou běžné odstávky, a to nejčastěji po hlavní sezóně. Například ve Vyškově bude krytý areál aquaparku uzavřen od 31.8. do 13.9.2026. Ve stejném termínu bude zavřený i Aquapark Horažďovice. Aquapark Kohoutovice bude z důvodu odstávky zavřený od 17. srpna do 20. září. V Aquaparku Kravaře bude z provozních důvodů od 15.8. do 11.9. uzavřena sauna.
V Aquaparku Laguna v Třebíči bude letošní technologická odstávka rozdělena na dvě etapy, aby byl provoz areálu omezen co nejméně. Provozovatelé uvádějí, že je čekají časově náročné opravy a údržba. Od 15. srpna do 6. září bude uzavřena zábavní zóna a wellness (plavecký bazén bude v provozu) a celý areál bude uzavřen od pondělí 24. srpna do středy 2. září. Ve čtvrtek 3. září v 6 hodin ráno otevřou v Třebíči plavecký bazén.
Aquapark Beroun má od 13. července do 11. září úplně uzavřen vnitřní plavecký bazén a páru. Důvodem je rozsáhlá rekonstrukce podlah a parní kabiny. V souvislosti s tím je letní ceník plošně zlevněn a jsou prodlouženy také permanentky na plavecký bazén. Kromě toho bude od 1. do 11. září probíhat sanitární odstávka a celý objekt bude pro veřejnost uzavřen.
Šutka aquacentrum mělo zavřeno v červenci a bude mít od 25. do 28. srpna z důvodu pravidelné odstávky teplé vody od Pražské teplárenské a také kvůli provozní údržbě. Dobu odstávky využijí k vypuštění a vyčištění všech bazénů, kontroly a údržby.
Většina areálů drží loňské ceníky
V tabulce jsou ceny za vstup do krytých částí aquaparků při nákupu na pokladně. V některých případech může být cena jiná při nákupu vstupenek on-line nebo při využití čipových hodinek.
Zlevněné vstupné bývá někdy při vstupu nějaký čas před zavírací dobou aquaparku.
Aquaparky také často nabízejí zvýhodněné vstupné nebo nabízejí vstup na určitý čas (nejčastěji minimálně jednu hodinu) a další peníze se účtují za započaté minuty.
|Aquapark
|Vstupné pro dospělé na 2 hodiny (všední dny/víkend)
|Vstupné pro dospělé celodenní (všední dny/víkend)
|Aquacentrum Bohumín
|140 Kč
|—
|Aquacentrum Letňany Lagoon
|190 Kč
|—
|Aquacentrum Pardubice
|—
|440 Kč
|Aquacentrum Šutka
|319 Kč
|590 Kč
|Aquadrom Most
|180 Kč
|370 Kč
|Aqualand Moravia
|—
|1 199 Kč
|Aquapalace Praha
|1149 Kč/1299 Kč
|1249 Kč/1399 Kč
|Aquapark Babylon Liberec
|350 Kč
|550 Kč
|Aquapark Beroun
|180 Kč/205 Kč
|—
|Aquapark Děčín
|165 Kč/200 Kč
|315 Kč/350 Kč
|Aquapark Delfín
|240 Kč/260 Kč
|455 Kč/495 Kč
|Aquapark Horažďovice
|160 Kč
|350 Kč
|Aquapark Kladno
|275 Kč
|420 Kč
|Aquapark Kohoutovice
|220 Kč/240 Kč
|460 Kč/505 Kč
|Aquapark Kravaře
|190 Kč/220 Kč
|380 Kč
|Aquapark Laguna Třebíč
|240 Kč
|270 Kč
|Aquapark Olešná
|286 Kč
|—
|Aquapark Vodní ráj Jihlava
|260 Kč
|—
|Aquapark Vyškov
|170 Kč/220 Kč
|—
|Vodní svět Kolín
|175 Kč/290 Kč
|650 Kč/710 Kč
Oproti loňskému srovnání nedošlo ve většině případů k žádným výrazným změnám. Někde se ceny neměnily vůbec, jinde v řádech desítek. Největší rozdíl je u Aquapalace Morava, kde se celodenní vstup zvýšil o 300 korun.
Venkovní zóny a poplatky za služby
Některé aquaparky nabízejí zvlášť vstupné do jejich venkovních částí. V tomto případě je vstupné nejčastěji celodenní, jak je patrné z tabulky.
|Aquapark
|Vstupné pro dospělé na 2 hodiny
|Vstupné pro dospělé celodenní
|Aquacentrum Pardubice
|—
|155 Kč
|Aquadrom Most
|—
|210 Kč
|Aquapark Děčín
|—
|180 Kč
|Aquapark Delfín
|—
|140 Kč
|Aquapark Olešná
|—
|220 Kč
|Aquapark Vodní ráj Jihlava
|120 Kč
|180 Kč
|Aquapark Vyškov
|—
|150 Kč
|Vodní svět Kolín
|—
|185 Kč
Ve venkovních prostorech je možné využít i doplňkových služeb jako je například půjčení lehátka nebo uzamykatelné skříňky. Ceny za půjčení se většinou pohybují v řádu desetikorun.
Co se týče skříněk a odložených věcí v nich, provozovatel koupaliště je odpovědný za ztrátu či poškození věci, kterou zákazník odložil na místě k tomu určeném, například právě v uzamykatelných skříňkách. Když jsou plné, provozovatel může odpovídat i za věci, které si návštěvníci odloží na místě k tomu obvyklém, například na lehátku.
Jak upřesňuje dTest, za věci odložené na obvyklém místě odpovídá provozovatel i v případě, že žádné místo k odkládání věcí neurčil.Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest, v této souvislosti upozorňuje, že ani provozovatel neodpovídá za všechny situace: například může namítat, že některé věci se obvykle na koupaliště nenosí nebo že ke škodě přispěl sám návštěvník.
Odpovědnost se navíc neuplatní ani ve chvíli, kdy má návštěvník věc pod svým bezprostředním dohledem, doplňuje závěrem.