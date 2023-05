Auto nemusíte pořizovat jen na leasing. Přinášíme nabídku úvěrů na auto

Tento typ úvěru patří mezi účelové úvěry, je splácen pravidelnými splátkami a nabízí jej několik institucí.

Jaké jsou výhody úvěru na auto?

Už dříve jsme psali, že výhodou úvěru na auto je, že na rozdíl od finančního leasingu může být sjednán na dobu kratší než 54 měsíců, ale kratší doba znamená vyšší měsíční splátku, takže tato výhoda není významná. Úvěr je navíc flexibilní produkt, kde je možné nastavení splátky předem, délky i poslední nerovnoměrné splátky. Mezi další výhody financování vozu v podobě úvěru patří především dostupnost a rychlost vyřízení.

Hlavní výhoda spočívá v tom, že klient je faktickým majitelem vozidla a ve většině případů je také zapsán jako majitel vozidla ve velkém technickém průkazu. Tím, že klient vůz kupuje, si může odečíst DPH a stejně tak může předmět financování odepisovat v účetnictví. Jak podotýkají na webu Altexo.cz, pro finanční ústav je leasing výhodnější a méně rizikový s tím, že v případě leasingu nemá problém věřitel majetek zabavit, protože si v podstatě bere to, co je jeho.

Nabídka úvěrů na auto

Česká spořitelna nabízí nejen podnikatelům a firmám financování vozů prostřednictvím jejich dceřiné společnosti Leasing České spořitelny. Financovat je možné osobní i nákladní automobily, firemní flotilu, stroje a zařízení a také zemědělskou půdu. Co se týče osobních automobilů, z hlediska preference značek se soustředí zejména na ty, které mají pro Českou republiku fungující obchodní zastoupení. Ale umí se vyjádřit také k financování značek individuálně dovážených nebo pocházejících ze zámoří. Konkrétní parametry financování jsou vždy závislé na aktuální produktové nabídce jejich obchodního partnera. Jako výhody zmiňují příznivé měsíční splátky, atraktivní úrokové sazby, variabilní volbu podmínek splácení a také jednoduchý a rychlý proces schválení žádosti o financování.

V ČSOB je k financování vozu možné využít rychlý úvěr, leasing nebo investiční úvěr. Rychlý úvěr je až do výše 4 milionů korun, jeho maximální splatnost je 8 let a není zde potřeba dokládat účel čerpání. Je tak možné jej sjednat na nákup osobního i užitkového vozu.

Profi Auto je název úvěru na nákup firemního auta včetně financování elektromobility od Komerční banky. Jedná se o úvěr na nákup konkrétního předem vybraného osobního nebo užitkového vozidla s tím, že jeho výše je dána pořizovací cenou auta včetně DPH sníženou o zálohu pro prodejce vozidla při podpisu smlouvy. Minimálně se jedná o 30 tisíc korun a maximální výše není omezena.

Splatnost úvěru je 84 měsíců u nového vozidla nebo ojetého vozidla do 5 let a 72 měsíců u ojetého vozidla staršího než 5 let, ale maximálně 6 let starého. Auto tak musí být maximálně šest let staré a dále musí splňovat podmínku maximální hmotnosti 3,5 t. Cena vozu limitována není. Úvěr je zajištěn zajišťovací smlouvou k vozidlu a případně dalším zajištěním, jako je například krycí blankosměnka. Pokud je podnikatel klientem Komerční banky, nemusí předkládat daňové přiznání.

Moneta Money Bank nabízí úvěr na dopravní prostředek, konkrétně na osobní nebo užitkový vůz od částky 25 tisíc, kde je úroková sazba stanovována individuálně a poskytovatelem je MONETA Auto. Pravidla jsou stejná jak pro osobní bankovnictví, tak pro podnikatele a firmy. Lidé si tak mohou pořídit osobní i užitková vozidla do 3,5 tuny s tím, že úroková sazba bude neměnná po celou dobu splácení, které může být v případě potřeby až 9 let. Podnikatelé pro financování nákupu nového vozu mohou využít úvěr s názvem Express Business.

Podobně jako Česká spořitelna Raiffeisen bank umožňuje podnikatelům financování vozu formou úvěru ve spolupráci s jejich dceřinou společností Raiffeisen – Leasing. Může se jednat o nové i ojeté vozy do 8 let stáří a také nové motocykly. Pro úvěry do 500 000 korun platí, že nedochází k zápisu Raiffeisen – Leasingu do technického průkazu vozidla. Banka garantuje výhodnou úrokovou sazbu, fixní výši splátek a není zde poplatek za uzavření smlouvy. K dalším výhodám patří volitelná doba splácení v délce 12 až 72 měsíců.

V UniCredit Bank je několik možností, jak financovat nový vůz. Nabízejí finanční leasing, operativní full service leasing, operativní leasing a úvěr. V posledním případě je kupujícím v kupní smlouvě s prodejcem automobilu vždy osoba pořizující automobil. Podle informací na webu banky je možné v rámci tohoto produktu financovat i zánovní vůz, motocykl nebo strojní zařízení, případně také čtyřkolku a skútr, pokud jsou potřeba k podnikání. Banka dále zmiňuje expresní schválení, v rámci kterého bude stačit mít 10 % z prodejní ceny vozu. Financování je v tomto případě bez poplatku a doložení příjmu.

Úvěr na auto u Volksvagen Financial Services je bez poplatků za sjednání a vedení a nabízí také výhodné úročení. Je možné si jej vzít až na 12 let staré vozy a délka financování může být 6 let. Na výběr je klasický úvěr nebo Financování CHYTŘE. U úvěru si na začátku zvolíte výši úvěru a akontaci a z toho se poté určí doba splácení a měsíční splátky. U Financování chytře si zvolíte výši úvěru, výši poslední splátky a délku úvěru. Tím pádem jsou splátky ve stejné výši kromě poslední navýšené splátky. Tu je možné nastavit si v rozmezí 20–60 % vstupní ceny vozu. Na konci je možné zaplatit tuto splátku jednorázově z vlastních úspor, požádat o její rozložení do delšího období a dále splácet vůz nebo jej prodat dealerovi a ze získaných prostředků uhradit poslední splátku nebo její část.

Přehled základních parametrů úvěrů na auto

Instituce Název produktu Výše úvěru Splatnost úvěru Úroková sazba Česká spořitelna úvěrové financování osobního automobilu neuvedeno neuvedeno neuvedeno ČSOB Rychlý úvěr až 4 mil. Kč až 8 let neuvedeno Komerční banka Profi Auto od 30 000 Kč 72/84 měsíců neuvedeno Moneta Money Bank autoCREDIT od 25000 Kč 6 měsíců – až 9 let individuální Raiffeisen bank Úvěr na auto neuvedeno 12–72 měsíců neuvedeno UniCredit Bank Auto úvěr neuvedeno neuvedeno neuvedeno Volksvagen Financial Services Úvěr na auto neuvedeno až 6 let neuvedeno

Jaké jsou u tohoto úvěru poplatky?

Instituce Název produktu Poskytnutí úvěru Správa úvěru Mimořádná splátka Změna smluvních podmínek z podnětu klienta Česká spořitelna (úvěrové financování osobního automobilu) neuvedeno neuvedeno neuvedeno neuvedeno ČSOB Rychlý úvěr 0,5 % z výše úvěru, min. 3 000 Kč 300 Kč/měsíc 2 % z výše splátky úvěru, min. 5 000 Kč min. 3 000 Kč (vyjma mimořádné splátky) Komerční banka Profi Auto zdarma zdarma neuvedeno 0,6 % min 5 000 Kč Moneta Money Bank autoCREDIT neuvedeno neuvedeno neuvedeno neuvedeno Raiffeisen bank Úvěr na auto zdarma neuvedeno neuvedeno neuvedeno UniCredit Bank Auto úvěr zdarma zdarma neuvedeno 5,000 Kč Volksvagen Financial Services Úvěr na auto zdarma zdarma neuvedeno neuvedeno

Tím, že se v některých případech jedná o dceřiné společnosti bankovních institucí, nejsou všechny jejich poplatky zveřejněny.