Až 48 600 korun na školu a pomůcky. Rodiče mohou požádat stát o pomoc

Jednou z možností je mimořádná okamžitá pomoc, kterou vyplácí Úřad práce ČR. Nejde ale o dávku, na kterou by měl automaticky nárok každý rodič. Úřad posuzuje konkrétní situaci domácnosti, její příjmy, majetkové poměry i důvod, kvůli kterému o pomoc žádá.
Mimořádná okamžitá pomoc může v odůvodněných případech pomoci také s náklady souvisejícími se vzděláváním dítěte. Může jít například o školní pomůcky nebo některé výdaje spojené s účastí dítěte na školních či vzdělávacích aktivitách.
O dávku lze požádat elektronicky nebo prostřednictvím formuláře. O konkrétní žádosti následně rozhoduje Úřad práce ČR
Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc
O pomoc lze požádat opakovaně
Přestože se mimořádná okamžitá pomoc označuje jako jednorázová dávka, neznamená to, že ji může domácnost získat pouze jednou za život. Pokud nastane další situace, která splňuje podmínky pro její poskytnutí, lze podat novou žádost.
U některých typů mimořádné okamžité pomoci zároveň platí zákonný roční limit. U pomoci na úhradu nákladů souvisejících se vzděláváním dítěte může celková výše v kalendářním roce dosáhnout až 48 600 korun na dítě, přičemž vždy záleží na konkrétní situaci a rozhodnutí úřadu.
Obědy mohou mít děti zdarma
Další pomoc míří přímo na školní stravování. Pokračuje totiž projekt Obědy do škol, který je určen dětem z rodin, jež si školní stravování nemohou dovolit.
Díky projektu mohou děti z podporovaných domácností získat školní obědy zdarma. Nejde přitom o peníze vyplácené přímo rodičům. Podpora je nastavena prostřednictvím škol a dalších zapojených institucí.
Program pokračuje také ve školním roce 2026/2027. Konkrétní podmínky a způsob zapojení se mohou lišit podle kraje a školy.
Začátek školního roku nemusí být pro všechny stejný
Náklady spojené se školou mohou pro některé domácnosti představovat výraznou zátěž. Pokud rodiče vědí, že výdaje na vzdělávání dítěte nezvládnou pokrýt ze svého rozpočtu, mohou si ověřit, zda splňují podmínky pro některou z forem pomoci.
Důležité je počítat s tím, že mimořádná okamžitá pomoc není plošným příspěvkem na školní rok. O jejím přiznání rozhoduje Úřad práce vždy podle konkrétní situace žadatele.
Bližší informace k projektu jsou k dispozici zde: Výzva 081 OPZ+ – www.esfcr.cz.