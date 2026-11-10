Až 90 % matek by mohlo přijít o část důchodu. Změny ve výchovném vyvolávají obavy

Analýzu předkládá odborová organizace LIBERI, která upozorňuje na fakt, že nové nastavení může být pro většinu pracujících matek méně výhodné než dosavadní výchovné. Podle ní by si polepšila pouze malá část žen s velmi nízkými celoživotními příjmy. Rozdíly mohou podle organizace dosahovat tisíců korun ročně.
Výchovné má vystřídat jiný způsob započítávání péče
Od 1. ledna 2027 se má změnit způsob, jakým důchodový systém zohledňuje péči o děti. Dosavadní výchovné ve výši 500 korun měsíčně za každé vychované dítě má u prvních dvou dětí nahradit takzvaný rodinný neboli fiktivní vyměřovací základ.
Princip spočívá v tom, že období péče o malé dítě nebude pro důchodové účely považováno za dobu bez příjmu. Místo toho se do výpočtu důchodu započítá fiktivní příjem odvozený od průměrné mzdy. U péče o dítě do tří let věku má jít o 100 procent celostátní průměrné mzdy.
U třetího a každého dalšího vychovaného dítěte má podle schválené důchodové reformy zůstat zachováno výchovné 500 korun měsíčně.
Ministerstvo práce a sociálních věcí tento mechanismus prezentuje jako ocenění péče, která by se měla do budoucího důchodu promítnout výrazněji než dosud. Zároveň však upozorňuje na to, že konkrétní výsledek závisí na individuální pracovní a příjmové historii člověka.
Většina matek si může pohoršit
Odlišný pohled na připravovanou změnu nabízí odborová organizace LIBERI, která se zabývá ochranou sociálních práv dětí a rodičů a postavením rodin s dětmi v důchodovém a daňovém systému. Ve své analýze organizace tvrdí, že nové ocenění péče nemusí ztrátu dosavadního výchovného dostatečně vyrovnat. Pozitivní dopad očekává především u žen s velmi nízkými celoživotními příjmy.
Podle propočtů LIBERI by si polepšily pouze matky, jejichž celoživotní průměrný výdělek nedosahuje přibližně 44 procent průměrné mzdy. Organizace odhaduje, že takových žen je méně než desetina.
Ostatní matky by podle její analýzy mohly na změně tratit. U žen s příjmy pod průměrnou mzdou nemusí započtení péče vyrovnat ztrátu výchovného. U matek s průměrnými a vyššími příjmy podle LIBERI nový mechanismus tuto ztrátu nekompenzuje vůbec.
Největší relativní propad se má týkat matek s průměrným příjmem
LIBERI ve svých výpočtech pracovala s modelovým příkladem ženy se dvěma dětmi, která strávila péčí o děti celkem osm let. Počítala se 45 lety důchodového pojištění včetně náhradních dob a s různými úrovněmi celoživotních příjmů.
Za nejvíce ohroženou skupinu označuje matky s průměrným výdělkem. U nich podle propočtů může dojít ke snížení důchodu přibližně o čtyři procenta oproti dosavadnímu systému. V přepočtu na dnešní ceny a současnou úroveň důchodů by to podle organizace znamenalo ztrátu přibližně 12 tisíc korun ročně. U žen s více dětmi může být rozdíl ještě výraznější.
LIBERI zároveň připomíná, že na budoucí důchody mohou mít vliv i další změny důchodové reformy. Mezi ně řadí postupné snižování zápočtu příjmů do první redukční hranice a změny v hodnocení odpracovaných let.
Ministerstvo změnu prezentuje jako ocenění péče
MPSV naopak rodinný vyměřovací základ představuje jako způsob, jak lépe zohlednit období, kdy rodič pečuje o malé dítě a nemůže současně dosahovat běžného pracovního příjmu. Výhodou má být zejména započítání fiktivního příjmu odvozeného od průměrné mzdy. Jeho hodnota se tak bude měnit podle vývoje mezd v ekonomice.
Ministerstvo již dříve vysvětlovalo, že nový systém může být výhodnější zejména pro rodiče s nižšími příjmy. Pokud člověk během péče o dítě zároveň pracuje a dosahuje vyššího výdělku, má se zohlednit výhodnější varianta. Právě skutečnost, že nový mechanismus může mít na různé skupiny rodičů rozdílný dopad, je jedním z hlavních bodů současné debaty.
LIBERI navrhuje vlastní řešení: Generačně ekonomickou transformaci
Organizace LIBERI nepřichází pouze s kritikou připravovaných změn. Prosazuje také vlastní návrh označovaný jako Generačně ekonomická transformace (GET). Ten vychází z předpokladu, že náklady na výchovu dětí by měly být považovány za ekonomickou investici do budoucnosti společnosti.
Návrh počítá například s tím, že:
- náklady na péči a výchovu dětí by se zohledňovaly při stanovení daňového a pojistného základu;
- období péče o děti by se promítalo do vyměřovacího základu pro výpočet důchodu;
- náklady na výchovu dětí by byly uznávány jako investice do průběžného důchodového systému;
- zdanění příjmů by se více odvíjelo od počtu osob v domácnosti a jejich potřeb.
LIBERI navrhuje také vícepásmové progresivní zdanění, které by rozlišovalo příjmy určené na existenční, nezbytné, běžné, nadstandardní a luxusní potřeby. Podle organizace by celý systém mohl být nastaven při zachování rozpočtové neutrality.
Změna důchodů se dotkne především nových žadatelů
Debata o rodinném vyměřovacím základu je důležitá zejména pro lidi, kteří se chystají odejít do starobního důchodu od roku 2027. Je však potřeba rozlišovat mezi původními pravidly důchodové reformy a pozdějšími pozměňovacími návrhy. Východiskem je již dříve schválená úprava, podle které se má u prvních dvou dětí uplatňovat rodinný vyměřovací základ, zatímco u třetího a dalšího dítěte zůstává výchovné.
Pozměňovací návrhy ke sněmovnímu tisku 270 se zabývají také valorizací výchovného a rozšířením ocenění péče na některé již přiznané důchody. Zda výsledná podoba změn skutečně přinese pro většinu matek zhoršení, jak tvrdí LIBERI, nebo naopak spravedlivější ocenění péče, bude záviset na konkrétním nastavení pravidel a individuální historii každé důchodkyně.