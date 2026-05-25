Až téměř 74 tisíc korun měsíčně. Tolik může teď úřad práce vyplácet lidem bez mzdy

Nezaplacená mzda nebo odstupné nemusí vždy znamenat, že zaměstnanec o peníze definitivně přijde. Český systém počítá i se situacemi, kdy se zaměstnavatel dostane do finančních problémů a své závazky vůči zaměstnancům neplní.

Finanční problémy zaměstnavatele mohou zaměstnance dostat do velmi složité situace. Kromě nejistoty ohledně další práce často řeší i nevyplacenou mzdu, náhrady nebo odstupné.

Právě pro tyto případy ale existuje systém ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, který umožňuje část dlužných nároků řešit prostřednictvím Úřadu práce ČR. Na možnost Kdy je tak možné učinit a jak vysoké částky mohou být vyplacené částky? 

Kdy může zaměstnanec o peníze požádat

O uspokojení dlužných mzdových nároků lze požádat kteroukoliv krajskou pobočku úřadu práce nebo její kontaktní pracoviště.

Pomoc se týká například:

  • nevyplacené mzdy nebo platu,

  • náhrad mzdy,

  • odstupného,

  • odměn z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Podmínkou ale je, aby se zaměstnavatel dostal do platební neschopnosti.

Nárok může vzniknout například tehdy, pokud insolvenční soud vyhlásí moratorium před zahájením insolvenčního řízení nebo je na zaměstnavatele podán insolvenční návrh, uvádí web Portál občana

Ne všechny dlužné mzdy lze uplatnit

Zákon stanovuje tzv. rozhodné období, za které mohou zaměstnanci své nároky uplatnit.

Do něj spadá:

  • měsíc, ve kterém bylo vyhlášeno moratorium nebo podán insolvenční návrh,

  • tři kalendářní měsíce před tímto obdobím,

  • tři kalendářní měsíce následující po něm.

Ne každá starší nevyplacená mzda tedy automaticky zakládá nárok na výplatu prostřednictvím Úřadu práce.

Kolik může úřad maximálně vyplatit

Výše vyplácených nároků má svůj limit. Za jeden měsíc nesmí celková částka překročit jedenapůlnásobek rozhodné částky, kterou stanovuje Ministerstvo práce a sociálních věcí podle průměrné mzdy v národním hospodářství.

Pro období od 1. května 2026 do 30. dubna 2027 činí rozhodná částka 49 215 korun.

Maximální částka, kterou může jeden zaměstnanec získat za jeden měsíc, tak dosahuje 73 823 korun.

Žádost je nutné podat v zákonné lhůtě

Mzdové nároky lze uplatnit nejpozději do 5 měsíců a 15 kalendářních dnů od zveřejnění informací o zaměstnavateli a lhůtě, během které mohou zaměstnanci své nároky uplatnit.

Pokud mezitím zanikne moratorium nebo soud rozhodne jinak než vydáním rozhodnutí o úpadku, je nutné žádost podat nejpozději v den zániku moratoria nebo v den nabytí právní moci rozhodnutí.

Pokud bude termín zmeškán, může to znamenat ztrátu možnosti peníze získat.

Co dělat, pokud zaměstnavatel přestane vyplácet mzdu

Pokud zaměstnavatel přestane vyplácet mzdy a dostane se do finančních problémů, odborníci doporučují situaci neodkládat a sledovat informace o případném insolvenčním řízení.

Právě včasné podání žádosti totiž rozhoduje o tom, zda zaměstnanec o dlužné peníze ještě může požádat. V některých případech totiž může část nevyplacených mezd převzít stát prostřednictvím úřadu práce.

