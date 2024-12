Babička podniká? Proč ne. Zájem o podnikání v důchodovém věku se stále zvyšuje

O zahájení podnikání uvažují dva z deseti seniorů. Motivem už nejsou pouze dodatečné finanční zdroje.

Podnikání seniorů má i společenský rozměr

Senioři chtějí být také prospěšní a udržovat si aktivní život. Vyplývá to z průzkumu agentury IPSOS pro Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR).

Důvodem pro stále zvyšující se počet podnikajících seniorů je také fakt, že do důchodového věku se dostává nadšená podnikatelská generace 90. let. Z pohledu osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) je z počtu 991 tisíc aktivních OSVČ již 190 tisíc starších 61 let. Během deseti let jich ale bude v absolutním počtu dvojnásobek.





Na druhé straně klesá počet mladých podnikatelů. Zatímco ještě v roce 2016 bylo 20 % živnostníků mladších 36 let, o rok později to bylo už jen 18 %. V tomto roce je tak poprvé více podnikatelů starších 61 let než mladších 36 let.

Mladých podnikatelů ubývá, je proto nutné podporovat v podnikání seniory

Udržet seniory v aktivní ekonomické činnosti se musí stát celospolečenským tématem. Jejich rychlý úbytek jakožto živnostníků by měl přímý dopad na obslužnost regionů, neboť jsou základem drobného obchodu, řemesla nebo malého zemědělství, říká Karel Havlíček, předseda AMSP ČR.

Data o podnikání seniorů potvrzuje i Český statistický úřad. Poslední výzkum ukázal, že počet lidí, kteří začnou podnikat v důchodovém věku, se stále zvyšuje: Mezi lidmi důchodového věku vzrostl podíl podnikatelů víc než o polovinu, uvedl Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu (ČSÚ). Podnikatelů ve věku 60 a více let přibylo v období roků 2010 až 2017 celkem 41,2 tisíce.

O podnikání projevují zájem také lidé starší 64 let a lidé, kteří jsou v předdůchodovém věku. Pokud se pustí do podnikání, pak očekávají zejména podporu od rodiny, ale rovněž nestranné informace o možnostech i povinnostech spojených s malým byznysem.

Senioři chtějí podnikat nejvíce v oblasti drobného maloobchodu

Z pohledu času převládá u seniorů zájem o práci na 5 až 8 hodin denně. Největší zájem mají o malý obchod, administrativu, pedagogiku, drobnou výrobu a poradenství.

Česko stále patří k zemím s nejvyšším zastoupením podnikatelů v rámci Evropské unie. Nejvyšší podíl podnikatelů je v Řecku, Itálii a Rumunsku.