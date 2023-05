Balíček změn zákonů z oblasti sociálního zabezpečení prošel úpravou

Hlavní cíle navržených změn

Dle důvodové zprávy má novela přinést některé dílčí změny spočívající v odstranění či změně některých nevyhovujících či překonaných ustanovení právních předpisů v této oblasti. Mezi zásadnější změny, které mají dokonce poměrně významný přesah také do oblasti odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, patří

zavedení možnosti podání žádosti o důchod online,

změna výplatního období z tzv. klouzavého měsíce na měsíc kalendářní,

úpravy stávající a zavedení nové slevy na pojistném.

Online žádost o důchod

Žádosti o důchod aktuálně sepisují okresní správy sociálního zabezpečení příslušné podle místa trvalého pobytu žadatele na speciálních formulářích v příslušných počítačových aplikacích. Ty mají k dispozici výlučně okresní správy sociálního zabezpečení. Žadatel se tudíž musí dostavit osobně a žádost také vlastnoručně podepsat (nikoliv digitalizovaným podpisem za využití příslušného technického zařízení). Jiný způsob sepsání žádosti, např. za využití prostředků dálkové komunikace (pošta, internet, datová schránka), nepřichází v úvahu. Tento způsob sepisování žádosti (ač má své opodstatnění – složitost formuláře, nezbytné náležitosti atd.) se s ohledem na technický pokrok jeví jako překonaný, v budoucnu nevyhovující.

Dle evropské legislativy má být zavedena možnost podat žádost o důchod zcela online. Komunikovat se bude přes ePortál ČSSZ. Musí být předem určeno, které dokumenty přikládané k žádosti bude možné vkládat pouze ve formě prostého skenu (s možností ověření ČSSZ) a které by žadatel vkládal jako elektronický originál, případně by je musel převést do elektronické podoby formou elektronické autorizované konverze.

Speciální aplikace má sloužit pro účely sepisování prvotních žádostí o všechny dávky důchodového pojištění, tedy důchody starobní, invalidní i pozůstalostní. Současně nebude závazná místní příslušnost OSSZ k sepsání žádosti o důchod, občan si bude moci pro přijetí a vybavení žádosti zvolit v aplikaci v podstatě kteroukoliv OSSZ.

Změna výplatního období z klouzavého měsíce na měsíc kalendářní

Důchody se aktuálně vyplácí předem v pravidelných měsíčních lhůtách určených Českou správou sociálního zabezpečení. Vždy je určen konkrétní den v měsíci, k němuž je dávka pravidelně měsíčně vyplácena. O datu nerozhoduje sám důchodce, ale ČSSZ podle kapacitní vyváženosti jednotlivých termínů splatnosti. To je důležité také z důvodu zajištění průběžného čerpání prostředků ze státního rozpočtu a především z důvodu zvládnutelnosti hotovostních výplat v provozních podmínkách České pošty. Důchody se takto vyplácí v rozmezí od 6. do 24. dne v měsíci, a to vždy v sudé dny.

Jestliže se dle zákona důchody vyplácí předem, pak například důchod se stanoveným datem splatnosti k 16. dni v měsíci vyplacený dne 16. května 2023 náleží za období od 16. května 2023 do 15. června 2023 (tzv. „klouzavý“ měsíc). Kdyby se tento důchodce nedožil 16. května (zemřel by např. 15. května 2023), splátka za měsíc květen by mu již nenáležela (nedožil se ani jediného dne, za který splátka náleží).

Novela by měla změnit výplatní období z klouzavého měsíce na měsíc kalendářní. K tomu je třeba redukovat počet výplatních termínů důchodů (z dosavadních třinácti na 4 až 5) a koncentrovat je do první poloviny kalendářního měsíce tak, aby všichni důchodci obdrželi důchod vyplácený na kalendářní měsíc v jeho první polovině (předpokládané splatnosti jsou 6., 8., 10., 12. a popř. i 14. den v měsíci). Redukce výplatních termínů bude zahájena v zásadě neprodleně po nabytí účinnosti navrhované právní úpravy umožňující ČSSZ změnit výplatní termíny.

Konec možnosti zvýšení důchodu výdělečnou činností

Osoby, které po vzniku nároku na důchod pokračují ve výdělečné činnosti a pobírají při tom plný důchod, mohou požádat o jeho zvýšení za každých 360 kalendářních dnů této výdělečné činnosti o 0,4 % výpočtového základu. Podle důvodové zprávy k novele zákona takto každoročně podává žádost cca 80 tisíc pracujících důchodců. Je třeba zahájit správní řízení, důchody přepočítat (stanovit správně datum nároku na zvýšení, částku zvýšení, její valorizaci, výpočet doplatku), což je pro ČSSZ administrativně náročné. Výsledkem je zvýšení důchodu řádově o desetikoruny.

Sleva pro pracující důchodce

Trvalé zvýšení důchodu, které bývá častým předmětem kritiky vzhledem k jeho nízké výši (v porovnání s odvedeným pojistným) a vzhledem k velmi náročné administraci opakovaně podávaných žádostí o zvýšení starobního důchodu v provozních podmínkách orgánů sociálního zabezpečení, má být nahrazeno slevou na sociálním pojištění. Na tu by měli nárok pouze poživatelé starobního důchodu. V případě poživatelů invalidního důchodu, a to ani pro invaliditu třetího stupně, není její zavedení navrhováno.

Avšak zavedení slevy na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti výši 100 % pojistného placeného zaměstnancem se prozatím odkládá (včetně zrušení navyšování důchodu výdělečnou činností). Výpadek příjmů z pojistného na důchodové pojištění by aktuálně činil cca 4 až 4,5 mld. Kč ročně. A to si státní rozpočet momentálně nemůže dovolit. Proto se po poslední úpravě návrhu pouze novelizují již zavedené slevy za zaměstnance z dotčených skupin pracující na zkrácené pracovní úvazky.

OSVČ vedlejší pečující o dítě do 4 let věku

Navrhují se ale změny týkající se hodnocení vedlejší výdělečné činnosti u OSVČ pečujících o dítě do 4 let věku. Za vedlejší by se považovala vždy jen u jedné OSVČ pro případ osobní péče o totéž dítě více OSVČ. Upravuje se pravomoc OSSZ rozhodovat podle zákonem daných kritérií o tom, u které OSVČ se osobní péče o toto dítě uplatní při hodnocení vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Případně také o tom, u koho z rodičů osob samostatně výdělečně činných se při současné péči o více dětí do 4 let věku uplatní tato péče jako důvod pro vedlejší výdělečnou činnost.