Banky jdou s dobou. Nabízejí eko úvěry na udržitelné nebo úsporné bydlení

Nabídka takzvaných eko úvěrů

Banka CREDITAS nabízí specificky pro domácnosti produkt s názvem Udržitelná hypotéka. Jedná se o hypotéku sloužící k financování nemovitostí, u jejichž rekonstrukce žádá klient o dotaci “Zelená úsporám”, kterou vyhlásil Státní fond životního prostředí. Dotace má za úkol podporovat projekty využívající zdroje obnovitelných zdrojů a úsporám energií. Týká se rekonstrukce v pasivním energetickém standardu, případně využívání obnovitelných zdrojů energie na ohřev vody a vytápění. Využít ji lze také při modernizaci systémů vytápění rodinných nebo bytových domů. Klient si připraví položkový rozpočet a harmonogram rekonstrukce, který bude potřeba při zpracování hypotéky. Konkrétně při zpracování odhadu nemovitosti, který bude zohledňovat stávající i budoucí cenu nemovitosti. Předložený rozpočet by měl obsahovat min. 50 % nákladů určených na tzv. zelené energie, dodává Lucie Brunclíková, ředitelka komunikace Banky CREDITAS.

Podobně si mohou lidé sjednat Hypotéku pro budoucnost v České spořitelně. Ta jim pomůže k bydlení vyhovujícímu ekologickým trendům. Je možné ji využít na nové bydlení (u nemovitostí, splňujících energetický standard zařazený do energetické kategorie A nebo B) nebo na rekonstrukci, díky které dojde ke snížení energetické náročnosti dané nemovitosti. V prvním případě se k žádosti o hypotéku dokládá průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) (třída A, B) a u rekonstrukce rozpočet. Skupina ČSOB nabízí Půjčku na úsporné bydlení (v rámci ČSOB) a Hypotéku na úsporné bydlení (od Hypoteční banky) s tím, že půjčka nemusí být zajištěná nemovitostí a hypotéka ano. Hypotéka na úsporné bydlení je určena pro klienty, kteří staví, rekonstruují, refinancují nebo kupují (rodinný dům nebo byt), upřesňuje Patrik Madle, tiskový mluvčí skupiny ČSOB.

Hello EKO půjčka je určena všem klientům, fyzickým osobám, které mají zájem realizovat projekty související s úsporou energií a se snižováním negativních dopadů na životní prostředí. Gabriela Pithartová, tisková mluvčí Hello bank, vyjmenovává, že mezi aktuální Hello EKO “projekty” patří: fotovoltaika, fototermika, zateplení, výměna oken a dveří, stínicí technika (to vše ke snížení energetické náročnosti domu), tepelná čerpadla, nádrže na dešťovou vodu, elektromobil, automobil s pohonem plug in hybrid. V omezené míře jsme klientům schopni zafinancovat i práce/materiály, které jsou nezbytné pro uskutečnění projektu a nespadají přímo do výše vyjmenované kategorie, doplňuje.

Komerční banka také podporuje financování udržitelných technologií a je možné je zde financovat Půjčkou na udržitelné technologie. Funguje to tak, že si klient vybere dodavatele například pro svou fotovoltaickou elektrárnu (také pro tepelné čerpadlo, zařízení na zachytávání dešťové vody a další), zajistí si financování investice a může získat úvěr ve výši až 2,5 milionu korun. Podmínkou pro jeho získání je mít zde běžný účet. Klientům, kteří mají zájem o financování udržitelných technologií, doporučujeme, aby se obrátili na svého bankovního poradce, kterým jim sdělí veškeré potřebné detaily, podotýká Michal Teubner, zodpovědný za externí komunikaci Skupiny KB.

Přehled úvěrů a jejich výhody a parametry

Hello EKO půjčka má garantované fixní parametry pro všechny klienty bez rozdílu, kteří projdou základním skoringem banky. Výše úvěru je možná od 50 000 Kč do 1 000 000 Kč, délka splácení je od 6 do 120 měsíců podle výše úvěru a aktuální garantovaná úroková sazba činí 5,5 % ročně. Hello EKO půjčku není možné použít pro odkoupení cizích úvěrů ani jiných EKO půjček mimo Hello Bank. Je možné financovat kombinaci projektů, například zateplení + fotovoltaika apod., popisuje Gabriela Pithartová.

Hypoteční banka na Hypotéku na úsporné bydlení poskytuje slevu na úrokové sazbě ve výši 0,1 % p. a. (další zvýhodnění jsou pak například pro klienty do 36 let věku). Kromě slevy na úrokové sazbě má klient možnost využít slevu 30 % na pojištění nemovitosti po celou dobu trvání pojištění. Pojištění od ČSOB Pojišťovny ochrání i solární panely, rekuperaci, tepelné čerpadlo a další moderní technologie, které obvykle ve své nemovitosti klient pro úsporu energií má, upřesňuje Patrik Madle s tím, že klientům, kteří staví nebo rekonstruují, umožní získat o 20 % finančních prostředků víc, než uvedli v rozpočtu při žádosti o hypotéku, aby měli jistotu, že je při výstavbě a rekonstrukci nic nepřekvapí.

Lucie Brunclíková uvádí, že mezi výhody Udržitelné hypotéky patří to, že sjednání i zpracování úvěru je zdarma a sazba je snížena oproti standardní hypotéce o 0,1procentního bodu, mimořádná splátka ze státní dotace je zdarma a je zde také možnost sjednat neúčelové čerpání až do výše 30 % z částky vyčerpané na rekonstrukci (max. jeden milion). V České spořitelně je zdarma odhad nemovitosti (v ceně 5400 Kč), dále za klienty vloží zástavní smlouvu do katastru nemovitostí a zaplatí poplatek. Také je možné využít pojištění nemovitosti a domácnosti se slevou až 40 % po celou dobu trvání pojistné smlouvy.

Komerční banka má pro klienty, kteří si chtějí pořídit vlastní fotovoltaickou elektrárnu, vyjednáno zvýhodnění u společností ČEZ a Innogy. Ty klientům garantují i vyřízení dotace. Pro oblast udržitelného hospodaření s vodou a odpadními vodami mají klienti KB vyjednány zvýhodněné podmínky u společností ASIO a Filipendula, která stojí za projektem kořenových čistíren. V případě firemních klientů lze kromě širokého spektra financování zmínit také poskytování kompletního servisu v případě žádostí o dotace. Dále pak poskytování poradenských služeb v oblasti dotací, energetiky, obnovitelných zdrojů, cirkulární ekonomiky a odpadového hospodářství, dodává Michal Teubner.

Název produktu Banka Výše úvěru Délka splácení Úroková sazba Hello EKO půjčka Hello Bank od 50 000 Kč do 1 000 000 Kč Od 6 do 120 měsíců 5,5 % ročně Hypotéka na úsporné bydlení Hypoteční banka od 300 tis. Kč 5–30 let neuvedeno Hypotéka pro budoucnost Česká spořitelna Neuvedeno 5–30 let Od 5,04 % Půjčka na udržitelné technologie Komerční banka až 2 500 000 Kč neuvedeno 5,9 % Půjčka na úsporné bydlení ČSOB až 1 000 000 Kč Až 12 let 5,75 % Udržitelná hypotéka Banka CREDITAS 300 000 – 25 milionů Kč (podle bonity klienta) 3–30 let 5,39 %

Některé banky pomohou i s dotacemi

Česká spořitelna zmiňuje, že mají tým specialistů, kteří poskytnou informace k možnostem v oblasti dotací. ČSOB o dotacích informuje prostřednictvím webu a pro klienty má k dispozici e-book s doporučeními a tipy, jak bydlet lépe a úsporněji. Nabízíme také možnost vyhotovení průkazu energetické náročnosti budovy se slevou 30 % u našich smluvních certifikovaných energetických specialistů po celé ČR, doplňuje Patrik Madle. Gabriela Pithartová uvádí, že samotná žádost o dotaci (program Nová zelená úsporám) pro získání Hello EKO půjčky není podmínkou. Je však podle ní škoda, pokud klient tuto možnost obecně nevyužije a o dotaci si případně sám zažádá. Klientům jsou schopni poradit, jak žádost o dotaci probíhá, a nasměrovat je k prvním krokům a důležitým kontaktům. Klient může žádat o Hello EKO půjčku i přesto, že o žádosti o dotaci nyní neuvažuje a bude tento krok činit například až v budoucnu po dokončení prací (nebo vůbec, pokud už například o dotaci žádal apod.), radí dále.





Na co si při uzavírání dát pozor?

Podle Lucie Brunclíkové by si lidé měli dát pozor zejména na časové plánování a odhad budoucích cen vstupů, protože v poslední době je na trhu nedostatek kapacit a dlouhé čekací lhůty, také ceny se mohou výrazně změnit. S tím je dobré v plánech a kalkulacích počítat. Gabriela Pithartová doporučuje pohlídat si, aby byl projekt doložen a byl v souladu se stanovenými EKO projekty. Celý proces pořízení je v současné době hodně zjednodušený. Pokud by náhodou klient neměl vybraného svého dodavatele, jsou mu schopni v oblasti fotovoltaiky/fototermiky a tepelných čerpadel doporučit jejich partnera (např. Innogy). To, co klient potřebuje, je minimálně cenová nabídka, na základě které jsme schopni připravit žádost na míru a dokážeme klienta i finálně posoudit tak, aby věděl, jestli se do realizace projektu může pustit. Doložení projektu je možné několika způsoby, a to od faktury za provedené práce, přes smlouvy o díle nebo závazné cenové nabídky apod., popisuje.

V ostatních bankách si můžete sjednat půjčky z běžné nabídky

V mBank speciální nabídku pro financování alternativních zdrojů energií nemají, ale klienti mohou pro financování využít mPůjčku Plus, která je neúčelová až do výše 1 mil. Kč. Setkáváme se s tím, že naši klienti jejím prostřednictvím řeší fotovoltaické elektrárny, tepelná čerpadla, plynové kondenzační kotle atd. Klienti mohou také využít americkou (neúčelovou) hypotéku, dodává Kristýna Dolejšová, tisková mluvčí mBank.cz. Podobně půjčky Air Bank i Zonky jsou neúčelové spotřebitelské úvěry, které si jejich klienti mohou vzít prakticky na cokoliv, a účel vynaložených peněz jim tak nedokládají. Jak zdůrazňuje Roman Macháček, zodpovědný za externí komunikaci těchto institucí, může se jednat třeba právě i o pořízení alternativního zdroje energie. Od klientů to ale, zjednodušeně řečeno, vědět nepotřebujeme. Proto ani v nabídce nemáme speciální úvěr, který by byl určený jen pro tyto účely, vysvětluje.

Jakub Heřmánek, tiskový mluvčí Fio banky, serveru Podnikatel.cz potvrdil, že aktuálně nemají žádný speciální produkt, který by se zaměřoval konkrétně na zelené projekty nebo alternativní zdroje energie, ať už v oblasti hypoték nebo podnikatelských úvěrů. To však neznamená, že by takové projekty nepomáhali financovat. Mají několik projektů zaměřených na fotovoltaické nebo větrné elektrárny a další projekt se zabývá likvidací ekologických zátěží. Takoví klienti si u nás sjednávají standardní podnikatelský úvěr, který se vždy snažíme klientovi uzpůsobit na míru a najít nejlepší řešení pro obě strany, upřesňuje dále. V Bance CREDITAS je možné pro podnikatele a SVJ výše popsané účely pokrýt jedním z nabídky úvěrů. Ty mají sazbu určenou dle vícero parametrů a „zelený“ záměr. Pokud dává ekonomicky smysl, je v tom pozitivní faktor, zdůrazňuje Lucie Brunclíková.

Také v Raiffeisenbank v současné době k tomuto účelu využívají jejich klasické úvěry. Tereza Kaiseršotová, External Comms Manager Spokesperson z Raiffeisenbank, prozradila, že pro SME a korporátní klienty nyní dokončují produkt zaměřený na financování solárních elektráren s tím, že jejich portfolio produktů zaměřených na energetické úspory a udržitelné energie budou dlouhodobě chtít rozšířit a jejich klienty v těchto aktivitách co nejvíce podpořit. Pro retailové klienty je jediným specifickým úvěrem Rekopůjčka od RSTS. Jedná se o úvěr pro fyzické osoby až do 1 milionu bez zajištění, se zajištěním až 1,5 milionu korun s tím, že by tato částka měla stačit na většinu instalací. Aktuálně lze tyto investice pokrýt úvěry dostupnými pro jednotlivé segmenty. Vlastní výběr a nastavení produktu s klientem vždy řeší bankéř dle situace a individuální potřeby klienta, uzavírá Tereza Kaiseršotová.