Banky ke klientům zasaženým tornádem: Jsme připraveny vám pomoci, ozvěte se

Finanční podpora

V Raiffeisenbank hned následující den po katastrofě vyhodnotili finanční pomoc jako aktuálně nejdůležitější. Během téhož dne jsme tedy na konto nadace VIA, která pomáhá zasaženým obcím, lidem a komunitám, aby se s tragédií dokázali lépe vyrovnat, poslali částku ve výši 1 milionu korun, uvedla Tereza Kaiseršotová, Communication Specialist. Dva miliony korun na sbírkový účet Nadace Via, určený na pomoc tornádem postižených oblastí pak odeslala Česká spořitelna. V Air bank se vedle individuální pomoci klientům z postižených oblastí s jejich půjčkami nebo hypotékami rozhodli zapojit do sbírky firem skupiny PPF. Sbírka ještě běží. Nakonec to určitě bude několik miliónů. Do sbírky se zapojovali zaměstnanci i jednotlivé firmy. Na jaký konkrétní projekt budou peníze využity, je v tuto chvíli v řešení, dodává Jana Pokorná, tisková mluvčí Air bank.

Equa bank hned v prvních dnech po této přírodní katastrofě přispěla jednorázovou částkou do charitativní sbírky SOS tornádo v ČR pořádané humanitární a rozvojovou organizací ADRA. Zároveň vyzvali všechny zaměstnance Equa bank, aby i oni sbírku podpořili individuálními příspěvky a během několika málo dní se přidali do jejich mobilní aplikace novou funkcionalitu, díky které mohou jejich klienti jednoduše a doslova na pár kliknutí do této charitativní sbírky také přispět. Stačí jen v mobilní aplikaci zadat výši částky, kterou chtějí do sbírky poslat, a platbu následně autorizovat. Ta následně odchází přímo na účet SOS tornádo v ČR zřízený organizací ADRA, vysvětluje Kateřina Petko, ředitelka PR a interní komunikace Equa bank. Jakub Švestka, vedoucí komunikace & tiskový mluvčí z Expobank, prozradil, že pokud jde o pomoc jihomoravskému regionu, v tuto chvíli monitorují situaci a zvažují nejvhodnější způsob, jak se zapojit.

Organizace sbírek

Jak serveru Podnikatel.cz potvrdil Petr Plocek, Head of Identity & Communication z UniCredit Bank, zorganizovali sbírku pro jejich konkrétní klienty a jejich zaměstnance, kteří byli na Moravě zasažení tornádem a cíleně pomáhají také ve spolupráci s jejich nadací UniCredit Foundation.

Pro pomoc postiženým živelní katastrofou je využita aktuální veřejná sbírka k projektu ČSOB pomáhá regionům. Tam banka pomáhá společně se širokou veřejností už mnoho let a podporuje různorodé dobročinné projekty zlepšující kvalitu života v České republice a přináší pomoc lidem. Sbírka je k dispozici na portálu Daruj správně, je vedená prostřednictvím transparentního účtu a je veřejná. Vložit příspěvek je možné prostřednictvím platební karty, platebního tlačítka ČSOB nebo Poštovní spořitelny či off-line formou platebního příkazu. V nejbližší době přibude také možnost platby prostřednictvím Apple Pay, vyjmenovává tiskový mluvčí ČSOB Patrik Madle. Vybrané prostředky budou použity pro pomoc postiženým lidem ze zasažených lokalit jižní Moravy a ve spolupráci s Fórem dárců ČSOB podpoří lokální organizace, které nyní na místě aktivně řeší pomoc v jednotlivých obcích.

Aktivní pomoc klientům

Air bank kontaktovala klienty, kteří u ní mají půjčku nebo hypotéku a u kterých se domnívali, že právě je mohlo tornádo zasáhnout, hned následující den po katastrofě. A to nejprve e-mailem, aby věděli, že se na ně mohou obrátit. Telefonicky je den po katastrofě přece jen nechtěli rušit a s postupným obvoláváním těchto klientů začali v minulém týdnu a informaci o tom, že se na ně tito klienti mohou obrátit, uveřejnili i na webových a facebookových stránkách. Naši půjčku jsme už připravovali tak, aby byla flexibilní a dokázala se přizpůsobit různým životním situacím klienta. Pokud standardní možnosti situaci neřeší, díváme se na individuální možnosti pomoci. Stejná situace je pak i u klientů, kteří u nás mají hypotéku, doplňuje Jana Pokorná.

Podobně v Equa bank individuálně oslovili klienty s aktivními půjčkami či hypotékami, kteří dle PSČ bydlí v obcích zasažených tornádem. Oslovili jsme je e-mailem obsahujícím rady, jak postupovat v případě, že potřebují odklad či individuální přístup ve splácení, upřesnila Kateřina Petko. V České spořitelně se snaží pomáhat klientům i v jejich jihomoravských pobočkách. Klienti z tornádem postižených oblastí, kteří přišli o osobní doklady, finanční hotovost i platební kartu, mohou přijít na pobočky, pokud potřebují získat hotovost ze svého účtu. Naši bankéři mají celou řadu alternativních bezpečnostních metod, vyplývajících z platebního profilu klienta a dalších informací, podléhajících bankovnímu tajemství, na jejichž základě mohou provést identifikaci klienta, popisuje tiskový mluvčí Filip Hrubý.

Odklady splátek

Česká spořitelna nabízí individuálním i firemním klientům z postižených oblastí individuální odklad splátek až na šest měsíců u zajištěných i nezajištěných úvěrů. Jsme v kontaktu s našimi klienty v postižených regionech a zjišťujeme, jak jim můžeme dále pomoci. Posílili jsme také maximálně kapacitu našeho online a telefonického klientského centra a připravili jsme pro klienty speciální předvolbu 1, abychom komunikaci co nejvíce urychlili, dodává Filip Hrubý. Splátky odloží banka bez poplatků za pojištění úvěru a bez úročení a klienti nebudou platit poplatek za vedení účtu, ani poplatek za vedení úvěrového účtu a nebudou označeni negativním zápisem v registru dlužníků. O odklad mohou žádat klienti České spořitelny, Stavební spořitelny Buřinka a Leasingu České spořitelny, a to buď na pobočkách, nebo na telefonní lince.

O odklad splátek na půl roku mohou zažádat také klienti ČSOB, a to bez úroku po dobu odkladu a bez poplatku za pojištění, pokud jej klienti mají k půjčce sjednáno. Odklad si lidé mohou vyřídit na klientské lince nebo na webu banky. Pro zpracování bude stačit prohlášení, že majetek klienta bydlícího v zasažené oblasti byl postižený tornádem. ČSOB také nabízí úvěry se zvýhodněnou sazbou. V tomto případě je potřeba postižení tornádem nějakým způsobem doložit (např. potvrzením od statika, obecního úřadu nebo pojišťovny), popisuje Patrik Madle.

Hypoteční Banka a ČSOB Stavební spořitelna také dočasně navyšují limity pro přímou výplatu pojistného plnění klientům, kterým tornádo poškodilo nemovitost financovanou úvěrem poskytovaným těmito společnostmi. Jejich cílem je, aby klienti skupiny ČSOB měli co nejrychleji k dispozici přiměřenou sumu a mohli začít obnovovat své bydlení. Standardem je, že klientům lze přímo vyplatit 300 tis. Kč, ale v těchto případech by dotčeným klientům pojišťovna mohla vyplatit přímo až 1 milion korun, s výjimkou případů, kdy je dům určen k demolici – ty budeme řešit individuálně, sděluje generální ředitel Hypoteční banky Jiří Feix.

Podívejte se na fotografie ze zasažené oblasti:

Individuální řešení

Jak popisuje Jakub Heřmánek, tiskový mluvčí Fio banky, pokud se klient ocitne ve svízelné situaci, ať už z osobních důvodů nebo třeba v důsledku nepředvídatelné události (pandemie či živelná pohroma), vždy se na ně může obrátit a oni se budou snažit společně najít řešení. Pokud klient ví, že nedokáže hradit splátky, měl by se jim včas ozvat, aby nalezli ideální řešení, například v podobě odkladu splátek, případně snížení splátek prodloužením splatnosti hypotéky atd. V tomto konkrétním případě hypoték jsou nemovitosti pojištěny a s klientem by tak řešili uvolnění pojistného plnění na opravy, případně úhradu hypotéky, pokud by byla nemovitost k demolici. Stejně tak je možné řešit i požadavky podnikatelů, kteří u nich mají podnikatelský úvěr. Pokud se nějaká taková žádost objeví, budeme k ní přistupovat individuálně a jsme připraveni jim vyjít vstříc. Zatím jsme však od žádného klienta žádost neobdrželi, podotýká.

Podobně jsou na tom v Expobank, kterou doposud nekontaktoval žádný klient postižený řáděním živlů na Hodonínsku. Pokud by nás kontaktoval, posoudíme jeho záležitost individuálně a co nejvstřícněji. V každé takové mimořádné situaci je nejlepší obratem kontaktovat banku a společně se domluvit na řešení, říká Jakub Švestka. S klienty z řad občanů i firem, kteří u nás mají úvěr, řešíme situaci individuálně. Doporučujeme, aby se obrátili na svého bankéře a domluvili se na tom, jak banka může pomoci z hlediska splátek úvěrů, dodává také Radka Černá.