Rok 2019 ve znamení plateb mobilem a okamžitých plateb. Co přinese ten další?

Rok 2019 ve znamení plateb mobilem

Podle Petra Mandy, ředitele Firemního bankovnictví ČSOB, se i přes negativní výhledy a zpomalující se ekonomiku ve druhém pololetí 2019 firmám dařilo a pořád jsou v dobré kondici, což se pozitivně odráží i na jejich byznysu. Firmy jsou podle něj více obezřetné a připravují se na případné zpomalení ekonomiky. Svou roli sehrálo zpomalení ekonomiky v Německu, obchodní války mezi USA a Čínou a také nejistota kolem brexitu. Další oblastí, se kterou se firmy značně potýkají, je nedostatek pracovních sil, popisuje na úvod.

Jak uvádí tisková mluvčí Air Bank Jana Karasová, rok 2019 přinesl klientům bank hned dvě novinky, které se rychle staly mezi lidmi populární. První byly okamžité platby. Ty v únoru 2019 spustily Air Bank a Česká spořitelna jako první banky v Česku a postupně se k systému okamžitých plateb přidávají i ostatní české banky. Další výrazná služba se týká plateb mobilem – přes Google Pay, Apple Pay, Fitbit Pay nebo Garmin Pay. Například v Air Bank platby mobilem využívá 180 tisíc, což představuje 23 % ze všech klientů banky. V UniCredit Bank Apple Pay spustili v červenci pro platební karty Mastercard a pro prémiové, kreditní a debetní karty Visa začátkem prosince. Google Pay pro karty Mastercard spustili v listopadu tohoto roku a pro karty Visa v prosinci.

Další změny v roce 2019

V České spořitelně bylo největší změnou pro jejich klienty z řad podnikatelů postupné převádění do nového internetového bankovnictví George. Ve Fio bance v roce 2019 pak dvakrát změnili ceník. Nabídli jsme našim klientům standardní Europlatby zdarma nebo jim přidali výběry z bankomatu zdarma v tuzemsku i zahraničí. Také jsme museli aplikovat změny, které přinesla nová regulace PSD2, doplňuje tiskový mluvčí Jakub Heřmánek. mBank má od února v nabídce novou debetní mKartu Svět.

V MONETA Money Bank ovlivnilo konec roku oznámení akvizice se společností Wüstenrot v ČR. Největší novinkou v jejich nabídce pro zákazníky je pak projekt Refinanso, který nabízí online refinancování hypotéky. Je to věc, která razantně mění přístup k hypotečním úvěrům, navíc podle nás pomůže celý hypoteční trh zpružnit a učinit jej transparentnějším, tvrdí Zuzana Filipová, Head of Communication and CSR z MONETA Money Bank.

Banka CREDITAS zase spustila novinku určenou bytovým družstvům a SVJ. Jedná se o běžný účet s údajně nejlepšími parametry na trhu a s možností výborného zhodnocení úspor. Pro právnické osoby a podnikatele připravili úvěr zajištěný nemovitostí a pro retailovou klientelu zavedli nové produkty: hypotéky s výhodnou úrokovou sazbou a možností kdykoliv bez sankcí splatit jakoukoliv částku. Zavedli také produktovou řadu pro děti – běžný a spořicí účet Richee Jr. Banka CREDITAS rozšířila rovněž portfolio investičních produktů, kromě dluhopisů nabízí také nemovitostní fond, dodává Lucie Brunclíková, ředitelka komunikace a marketingu.

Zájem je o úvěry i podnikatelské účty

Největší zájem banky evidují u podnikatelských účtů. Podnikatelé i běžní občané určitě oceňují jejich stabilní cenovou politiku, kterou jsme letos ještě dvakrát vylepšili snížením některých dalších poplatků. Také jsme našim klientům dali více výběrů z bankomatů zdarma, dodává Jakub Heřmánek z Fio banky. V UniCreditBank zaznamenali největší zájem o produkt U konto Business. Ten si mohou zřídit všichni živnostníci, podnikatelé a firmy s obratem do 10 milionů korun ročně. Založením účtu mají klienti garantované vedení účtu, výběry z jakéhokoliv bankomatu i tuzemské elektronické transakce do 2,5 milionu korun zdarma. Za používání U konta Business je navíc odmění každý měsíc 100 Kč, vyjmenovává Petr Plocek, tiskový mluvčí UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.

V mBank je největší zájem o mKonto Business – běžný účet pro podnikatele. Jeho největší výhodou je podle banky to, že je zcela bez poplatků a již od začátku roku 2019 nabízel všechny SEPA platby zdarma. Pokud má klient běžný účet mKonto jako fyzická osoba a podnikatelský účet mKonto Business, má jedno internetové bankovnictví a jednu mobilní aplikaci, tedy má jen jedny přihlašovací údaje pro IB a jedny pro aplikaci a nemusí si pamatovat separátní údaje pro každý účet zvlášť, popisuje Štěpán Dlouhý, tiskový mluvčí mBank. Běžné účty bez poplatků s výběry hotovostí ze všech ATM v ČR zdarma jsou oblíbené také v Equa Bank. Tady letos získali také ocenění Zlatá koruna 2019 v kategorii podnikatelské běžné účty a za Běžný účet Rodinná firma.

Další oblíbené produkty jsou ty úvěrové. Například v ČSOB je největší zájem o rychlý úvěr na podnikání a povolené přečerpání účtu. U podnikatelů a malých firem zaznamenali meziroční nárůst poptávky jak po financování investic, tak provozu. Podnikatelé si stále častěji uvědomují, že v určitou chvíli může být úvěr výraznou pomocí, jak posunout svůj business dál. Mohou plánovanou investici realizovat hned a nečekat, až si na ni postupně ušetří, doplňuje Petr Manda.

V České spořitelně zaznamenávají zájem o investiční a provozní úvěry. V tomto roce jsme se zaměřili zejména na automatizaci procesu těchto úvěrů, díky které se nám podařilo zkrátit schvalovací proces a eliminovat tím časové ztráty, upřesňuje František Bouc z tiskového oddělení České spořitelny. Podobně se proces financování „bez byrokracie“ osvědčil v MONETA Money Bank. K získání úvěru totiž živnostníkům postačí pouze osobní doklady a o půjčku mohou zažádat i online.

Připravované novinky

V Equa Bank si slibují zájem od produktů pro SVJ a bytová družstva a plánují oslovovat klienty ze segmentu municipalit. Jednou z věcí, kterou v současné době testují a připravují v ČSOB, je We.trade. Jedná se o elektronický portál pro vypořádání přímých obchodů mezi firmami na platformě blockchain. Participuje na něm 14 velkých bankovních skupin světa a prostřednictvím Trade Clubu chtějí otvírat klientům dveře na zahraniční trhy. Jeho hlavní výhodou je digitalizace bankovních nástrojů používaných v mezinárodním obchodě na principu dokumentárních akreditivů a bankovních záruk. A opět to má kromě zvýšení bezpečnosti přidanou hodnotu v tom, že vše se zrychlí a zjednoduší, popisuje Petr Manda.

V rámci roku 2020 se v mBank chtějí zaměřit na vylepšení clients´s experience (klientského zážitku) s otevíráním a používáním účtu v mBank a tento trend očekávají i u ostatních bank na trhu. V MONETA Money Bank rozšiřují také online nabídku o všechny základní bankovní produkty. Ve FIO bance chtějí začít instalovat první várku nových recyklačních bankomatů (těch, kam je možné peníze přímo vkládat) a spuštění vlastní sítě vkladomatů plánují také v Equa Bank. Ze strategických důvodů neprozrazujeme dopředu novinky nebo plány. Co můžeme prozradit, je spuštění a příprava na Apple Pay a zaměření se na zjednodušování našich produktů a procesů – digitalizace, říká Markéta Dvořáčková, tisková mluvčí Equa Bank.

Budoucnost je v digitalizaci

V nejbližší budoucnosti bude stále více kladen důraz na digitální oblast. Stále více klientů bude také vyžadovat jednoduchý a rychlý přístup ke svým prostředkům či k půjčkám a trh se jim bude logicky přizpůsobovat. Digitalizace s sebou nicméně přináší nároky na IT infrastrukturu, která se bude muset velmi důsledně začít zaměřovat na zvýšené hrozby kyberútoků, podotýká Zuzana Filipová. Podle Lucie Brunclíkové se také stále častěji budou setkávat s požadavky klientů na komunikaci s bankou přes API.

Ve FIO bance očekávají plné rozvinutí okamžitých plateb do celého tuzemského bankovního sektoru, k čemuž se i oni přidávají. Další důležitou kapitolou bude plnění dalších regulatorních požadavků v rámci evropské směrnice PSD2, doplňuje Jakub Heřmánek.