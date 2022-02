Víme, co nového chystají banky pro podnikatele v roce 2019

Mezi oblíbené bankovní produkty pro živnostníky patří především podnikatelské účty, ale také úvěry a další služby. Bankovní instituce rozhodně nelení a stále jdou kupředu.

Vedou podnikatelské účty i úvěry

Banky se shodují, že nejoblíbenějším produktem je podnikatelský účet. Jeho hlavní výhodou je, že si díky němu podnikatel může oddělit finanční prostředky na podnikání od těch soukromých nebo mít i více podnikatelských účtů pro jednotlivé podnikatelské činnosti. Podle Romana Kopeckého, vedoucího oddělení depozitních produktů mBank je zájem o tento produkt daný tím, že stále vznikají noví živnostníci na trhu a také tím, že řadoví zaměstnanci si ke své výplatě snaží přivydělat a k té činnosti si otevřou podnikatelský účet, který je nic nestojí.

Například ve Fio bance nabízí podnikatelský účet za naprosto stejných podmínek jako osobní účty, konkrétně tedy s platbami zdarma, business kartou zdarma nebo výhodnými europlatbami.

Petra Kopecká, mluvčí Raiffeisenbank prozradila, že v roce 2018 zaznamenali zvýšený zájem o všechny typy produktů, které souvisí s životním cyklem podnikatelského subjektu. To potvrzuje také Michaela Pokorná, Head of Marketing and Secretariat z Oberbank, podle které byl kromě podnikatelských úvěrů velký zájem také o investice do rozšiřování výrobních prostor a výrobních kapacit (Růstové financování pro malé a střední podniky). Velký zájem jsme také zaznamenali o úvěrové financování v kooperaci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou. Díky této formě mají možnost financování i klienti, kteří by jinak na bankovní financování nedosáhli. Půjčky od ČMZRB jsou navíc bezúročné, dodává.

Úvěrové produkty byly žádané například v Komerční bance, která nabízí zjednodušený úvěr pod značkou Profi úvěr, nebo v Equa bank či v ČSOB, kde k podnikatelským úvěrům během letošního roku připravili několik benefitů a ve stejném trendu plánují pokračovat i nadále. Největší zájem mezi našimi klienty z řad malých a středních firem byl o nezajištěné úvěrové produkty (o splátkové úvěry především, ale také o kontokorentní úvěry a kreditní karty), což bylo podpořeno také celkovým růstem tuzemské ekonomiky a finančního optimismu firem do budoucna, říká Jakub Švestka, mluvčí Moneta Money Bank.

Žádané je sjednání online i poradenství

Bankovní instituce si uvědomují, že je dnes doba digitální a lidé už nechtějí vše řešit na pobočce. Proto například Raiffeisenbank představila nedávno novinku v podobě online sjednání úvěru. Živnostníci, kteří chtějí úvěr do výše 500 tisíc korun, tak nemusí pro sjednání a podpis úvěru na pobočku, ale vše si mohou vyřídit z pohodlí domova nebo kanceláře online. Podle Petry Kopecké je tento přístup obecně směr, kterým se chtějí v dalších letech vydat.

Podobně jsou na tom i v Moneta Money Bank, kde spustili online sjednání kreditní karty spolu s běžným účtem a stejný proces chystají také pro splátkové úvěry. Cílíme tím na klienty všech bank a pro sjednání kreditní karty není potřeba předkládat daňová přiznání ani chodit do pobočky, doplňuje Jakub Švestka. Zažádat online jde také v mBank, a to o podnikatelský účet. V letošním roce jsme se zaměřili na jednoduchost při žádání o tento produkt, a proto jsme přišli s úplně novou elektronickou žádostí. Klient tedy o účet požádá jednoduše z domu a smlouvu o vedení účtu mu může přinést třeba kurýr, popisuje Roman Kopecký.

Být klientům nablízku a přinést jim něco navíc, to je dalším cílem hned několika bank. V Monetě Money Bank chtějí neustále rozvíjet jejich hustou, celorepublikovou síť poradců pro klientelu z řad živnostníků a malých a středních firem a například v Komerční bance (KB) plošně spustili 48 firemních center. V rámci nich chceme prostřednictvím specializovaných bankovních poradců poskytovat podnikatelům komplexní služby, které jsou dosud na trhu obvyklé pro střední a větší firmy, vysvětluje Michal Teubner, mluvčí KB.

Také v ČSOB chtějí nabídnout klientům nadstavbové služby, jako je poradenství, vzdělávání nebo pomoc se získáním nových zákazníků pro jejich klienty. Jednou z nich je možnost využití mezinárodní platformy ČSOB TradeClub, která propojuje firemní klienty bank z celého světa a zpřístupňuje mezinárodní obchod i pro malé firmy.

Mezi novinky patří placení mobilem i vkladomaty

Co se týče konkrétních novinek, tak některé banky je přinesly už dříve. Například zmíněná sjednání produktů online nebo investice a pojištění v nabídce pro podnikatele Monety Money Bank. V Equa bank spustili financování faktur (faktoring) a nově také Leasing pro podnikatele. Nyní připravují například platby mobilem nebo vkladomaty. Navázali jsme spolupráci s Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem a také jsme rozšířili spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou v rámci programu Expanze a Úspora energie. V nadcházejícím roce budeme i nadále pokračovat v úspěšné spolupráci s Evropským investičním fondem v rámci programu COSME, popisuje dále Radek Schönfeld.

S podporou od Českomoravské záruční a rozvojové banky budou pracovat také v Oberbank, kde bude provozní financování a financování úvěrů opět velkým tématem. V roce 2019 Oberbank plánuje také další emisi dluhopisů.

Podobné změny jako v Equa bank chystají pro své klienty také ve Fio bance. V ní plánují v druhé polovině příštího roku instalovat první vkladomaty a hned zkraje roku 2019 chtějí představit zcela novou mobilní aplikaci, stejně jako možnost platit mobilem pomocí Google Pay a možnost vybrat si z jejích bankomatů bezkontaktně.

Ve zpřístupňování služeb přes digitální řešení plánují pokračovat také v Expobank a v mBank se zase chtějí zaměřit na API řešení. Zajímavou novinkou je internetové bankovnictví ČSOB CEB, které ve své mobilní aplikaci nově dává možnost vyhledávat podle QR kódu. Dalším aspektem je pak obecné vyhledávání full textem.

Rok 2019 bude rokem digitalizace

Podle mluvčích námi oslovených bank bude trendem roku 2019 digitalizace a zjednodušování služeb. Z obecného pohledu bude pokračovat trend digitalizace, spolupráce s FinTech společnostmi, detailnější zaměření na individualizaci služeb a nabídka služeb typických pro vyšší segmenty segmentům nižším, myslí si Kateřina Petko, tisková mluvčí Expobank CZ.

Instituce budou muset reflektovat moderní trendy a přinášet vylepšení a nové služby tak, aby klientům usnadnili a zpříjemnili práci. S tím souvisí například výše popsané zpřístupnění služeb online. Podle Jakuba Švestky z Moneta Money Bank bude trendem pro rok 2019 v oblasti bankovnictví rozvoj digitálních služeb spolu s poptávkou po úvěrových a depozitních produktech v závislosti s předpokládaným pokračujícím zvyšováním tržních úrokových sazeb.

