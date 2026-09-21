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Benzin a nafta budou mít od října cenový strop. Nafta navíc zlevní díky nižší dani

Jana Knížková
Dnes
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Mladá žena stojí u stojanu na čerpací stanici, drží v ruce pistoli a prohlíží si stojan
Autor: Depositphotos
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Řidiči se od října dočkají nové regulace cen pohonných hmot. Vláda na měsíc znovu zavede maximální ceny benzinu a nafty a současně sníží spotřební daň z motorové nafty na evropské minimum. Opatření má reagovat na rostoucí ceny ropy a paliv.
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Od 1. října se vrací regulace cen pohonných hmot. Vláda chce tímto krokem zabránit výraznému růstu cen benzinu a nafty na českých čerpacích stanicích. Opatření bude platit do konce října.

Ministerstvo financí bude každý pracovní den stanovovat maximální cenu benzinu a nafty pro následující den. Pokud půjde o víkend nebo jiný nepracovní den, zůstane v platnosti naposledy vyhlášená cena.

Maximální cena nebude stanovena libovolně. Vycházet bude z průměrné velkoobchodní ceny pohonných hmot vypočítané z třídenního klouzavého průměru čtyř referenčních zdrojů. K této částce se připočte regulovaná marže 2,50 Kč za litr. Výsledná cena už bude zahrnovat DPH a zaokrouhlí se dolů na celé haléře.

Čerpací stanice tak od října nebudou moci prodávat benzin ani naftu za vyšší cenu, než jakou stát pro daný den stanoví.

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Nafta bude levnější díky nižší spotřební dani

Vláda současně sáhne na spotřební daň z motorové nafty. Od 1. října se na dobu jednoho měsíce promine její část ve výši 1,939 Kč na litr.

Po započtení DPH to podle Ministerstva financí znamená zlevnění o 2,35 Kč na litr. Spotřební daň tak klesne ze současných 9,95 Kč na 8,011 Kč za litr.

Právě naftu přitom opatření zasáhne výrazněji než benzin. Nižší daň má pomoci především dopravním firmám, pro které představují pohonné hmoty významnou část nákladů.

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Proč vláda zasahuje do cen?

Důvodem je podle Ministerstva financí ČR především eskalace konfliktu na Blízkém východě, omezení dodávek saúdské ropy evropským rafineriím a následný růst velkoobchodních i maloobchodních cen pohonných hmot.

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Vláda očekává, že regulace cen a nižší zdanění nafty budou mít také protiinflační účinek. Opatření ale současně znamená výpadek příjmů veřejných rozpočtů. Ministerstvo financí jej odhaduje přibližně na 1,1 miliardy korun.

Zdanění mimořádných marží

Vláda zároveň schválila mimořádnou daň z nárůstu rafinérských marží. V letech 2026 a 2027 má činit 50 procent z jejich růstu oproti roku 2025. Týkat se bude jen velkých rafinérských firem. Stát si od opatření slibuje letos přibližně 5,5 miliardy korun.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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