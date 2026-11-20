Nákupní účtenky, které někdo zkopíruje, použije opakovaně nebo si je dokonce nechá vyrobit, aby získal neoprávněný odpočet daně. I takové případy chce nyní odhalit Finanční správa České republiky. Na začátku listopadu odstartovala další celostátní kontrolní akce zaměřená na možné zneužívání zjednodušených daňových dokladů.
Do hledáčku kontrolorů se dostalo celkem 227 daňových subjektů. Předpokládané riziko spojené s neoprávněně uplatněnými odpočty DPH dosahuje přibližně 292 milionů korun.
Podezřelé účtenky prozradila chytrá analýza
Finanční správa ČR tentokrát nespoléhá pouze na namátkové kontroly. Podezřelé firmy a podnikatele vytipovala pomocí speciálního ekonometrického modelu, který vznikl ve spolupráci s akademiky z Centra veřejných financí při Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
Model porovnává, jak velkou část odpočtů DPH si konkrétní podnikatel nebo firma nárokuje na základě zjednodušených daňových dokladů, s tím, co je obvyklé u subjektů podobné velikosti a zaměření.
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Zjednodušené daňové doklady se používají například při běžných nákupech do 10 000 korun. Jejich specifikem je, že neobsahují všechny identifikační údaje jako standardní daňové doklady. Právě to může ztěžovat automatické ověřování jednotlivých transakcí a vytvářet prostor pro podvody. Pokud tedy firma vykazuje neobvykle vysoký podíl odpočtů z těchto účtenek, může se dostat do hledáčku finančních kontrolorů.
Projekt potvrzuje, že propojení odborných kapacit veřejné správy a univerzitního prostředí přináší konkrétní výsledky při ochraně veřejných rozpočtů, uvedla generální ředitelka Finanční správy Simona Hornochová.
Kontroly, zda se nákup vůbec uskutečnil
Samotná účtenka ještě neznamená, že má podnikatel automaticky nárok na odpočet DPH. Finanční správa se proto zaměří především na to, zda deklarované nákupy skutečně proběhly a zda souvisejí s ekonomickou činností daného podnikatele nebo firmy.
Kontroloři budou prověřovat také případy, kdy někdo nakupuje účtenky od jiných osob, kopíruje je nebo vytváří falešné doklady. Nestačí tedy pouze předložit papír, na kterém je uvedena částka a vyčíslená daň. Plátce musí být schopen doložit, že se za dokladem skrývá skutečné zdanitelné plnění a že splňuje zákonné podmínky pro uplatnění odpočtu.
Za falešné účtenky hrozí nejen doměření daně
Neoprávněné uplatnění odpočtu DPH nemusí skončit pouze tím, že finanční úřad podnikateli doměří daň. Pokud někdo vědomě využívá fiktivní, pozměněné, kopírované nebo opakovaně uplatněné účtenky, může se za splnění zákonných podmínek dopustit také trestného činu. Důsledkem takového jednání tak mohou být nejen finanční sankce, ale i trestní odpovědnost konkrétních osob.