Berňák omylem sdělil OSVČ s paušální daní, že mají nedoplatek na dani

Finanční správa každopádně radí OSVČ, které po snížení minimálního pojistného využily možnost zaplatit v červenci na paušální dani jen 4230 Kč, aby informaci o nedoplatku ignorovaly.
Co se dozvíte v článku
Od července se snížily minimální zálohy i paušální daň
Na začátku července nabyl účinnosti zákon, který snižuje minimální vyměřovací základ u sociálního pojištění OSVČ hlavních na 35 % průměrné mzdy, a to zpětně od začátku letošního roku. Minimální zálohy na sociální pojištění OSVČ tak klesly z 5720 Kč na 5005 Kč. Snížení se projevilo i v prvním pásmu paušální daně OSVČ, ve kterém se platí minimální částka zdravotního pojistného, 1,15násobek minima sociálního pojistného a daň ve výši 100 Kč. OSVČ v první pásmu paušální daně klesla daň z 9984 Kč na 9162 Kč měsíčně.
OSVČ s paušální daní mohou jeden měsíc zaplatit jen 4230 Kč
Vzhledem k tomu, že novela snižuje zálohy a paušální daň zpětně od začátku roku, mohou si OSVČ nechat rozdíl mezi zaplacenou zálohou na pojistné z nejnižšího měsíčního vyměřovacího základu ve výši 40 % průměrné mzdy a zálohou na pojistné, která by byla stanovena podle navrhované úpravy z nejnižšího měsíčního vyměřovacího základu ve výši 35 % průměrné mzdy (to samé platí pro paušální daň v prvním pásmu) nechat vrátit. Zatímco běžné OSVČ mohou kdykoli letos podat žádost o vrácení přeplatku, OSVČ s paušální daní mohou snížit jednu z letošních paušálních plateb, a to na 4230 Kč.
Berňák chybně rozeslal informaci o nedoplatcích na paušální dani
A právě možnost snížení paušální daně přinesla finanční správě nečekané technické problémy. Některým OSVČ v paušální režimu, které využily možnost paušální daň v červenci snížit, byla totiž v DIS+ sdělena nesprávná informace o existenci nedoplatku na paušální záloze k 20. červenci, přestože na osobním daňovém účtu takový nedoplatek neexistuje.
Jak vysvětlila finanční správa, změna paušální daně vyvolala potřebu úpravy informačního systému finanční správy, ale technicky bude možné tuto změnu provést až 30. července 2026, tedy o deset dní později, než nastal poslední den lhůty pro placení paušální zálohy za červenec 2026. „Pro období mezi 20. 7. a 30. 7. bylo zvoleno dočasné technické řešení – informační systém finanční správy byl upraven tak, aby nedošlo k automatickému zaúčtování předpisu paušální zálohy za červenec 2026 a systém tedy nemohl vykázat nedoplatek. V praxi však došlo k situaci, že někteří správci daně provedli ruční zaúčtování předpisu daně z příjmů, které se projevilo i na osobních daňových účtech paušální daně. Důsledkem byla shora zmíněná nesprávná informace o nedoplatku na paušální záloze uvedená v DIS+. Po instalování úprav bude tato nekonzistence odstraněna,“ upozornila na webu finanční správa.
Berňák se zároveň za chybu omluvil a OSVČ, které správně zaplatily na paušální dani za červenec 4230 Kč, radí, aby považovaly informaci o nedoplatku za bezpředmětnou. Poplatníci v režimu paušální daně, kteří nesnížili platbu paušální zálohy za červenec 2026 o přeplatek, který jim vznikl v důsledku snížení pojistného podle schválené změny zákona tak mohou učinit při úhradě kterékoli měsíční paušální zálohy v roce 2026, nebo mohou po skončení roku požádat svého správce daně o vrácení přeplatku.