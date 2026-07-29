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Berňák omylem sdělil OSVČ s paušální daní, že mají nedoplatek na dani

Daniel Morávek
Dnes
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Finanční správa některým OSVČ s paušální daní chybně v Daňové informační schránce plus (DIS+) sdělila, že mají nedoplatek na paušální záloze. Důvodem jsou technické problémy spojené s možností OSVČ snížit červencovou paušální daň.
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Finanční správa každopádně radí OSVČ, které po snížení minimálního pojistného využily možnost zaplatit v červenci na paušální dani jen 4230 Kč, aby informaci o nedoplatku ignorovaly.

Co se dozvíte v článku
  1. Od července se snížily minimální zálohy i paušální daň
  2. OSVČ s paušální daní mohou jeden měsíc zaplatit jen 4230 Kč
  3. Berňák chybně rozeslal informaci o nedoplatcích na paušální dani

Od července se snížily minimální zálohy i paušální daň

Na začátku července nabyl účinnosti zákon, který snižuje minimální vyměřovací základ u sociálního pojištění OSVČ hlavních na 35 % průměrné mzdy, a to zpětně od začátku letošního roku. Minimální zálohy na sociální pojištění OSVČ tak klesly z 5720 Kč na 5005 Kč. Snížení se projevilo i v prvním pásmu paušální daně OSVČ, ve kterém se platí minimální částka zdravotního pojistného, 1,15násobek minima sociálního pojistného a daň ve výši 100 Kč. OSVČ v první pásmu paušální daně klesla daň z 9984 Kč na 9162 Kč měsíčně. 

OSVČ s paušální daní mohou jeden měsíc zaplatit jen 4230 Kč

Vzhledem k tomu, že novela snižuje zálohy a paušální daň zpětně od začátku roku, mohou si OSVČ nechat rozdíl mezi zaplacenou zálohou na pojistné z nejnižšího měsíčního vyměřovacího základu ve výši 40 % průměrné mzdy a zálohou na pojistné, která by byla stanovena podle navrhované úpravy z nejnižšího měsíčního vyměřovacího základu ve výši 35 % průměrné mzdy (to samé platí pro paušální daň v prvním pásmu) nechat vrátit. Zatímco běžné OSVČ mohou kdykoli letos podat žádost o vrácení přeplatku, OSVČ s paušální daní mohou snížit jednu z letošních paušálních plateb, a to na 4230 Kč.

Berňák chybně rozeslal informaci o nedoplatcích na paušální dani

A právě možnost snížení paušální daně přinesla finanční správě nečekané technické problémy. Některým OSVČ v paušální režimu, které využily možnost paušální daň v červenci snížit, byla totiž v DIS+ sdělena nesprávná informace o existenci nedoplatku na paušální záloze k 20. červenci, přestože na osobním daňovém účtu takový nedoplatek neexistuje.

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Jak vysvětlila finanční správa, změna paušální daně vyvolala potřebu úpravy informačního systému finanční správy, ale technicky bude možné tuto změnu provést až 30. července 2026, tedy o deset dní později, než nastal poslední den lhůty pro placení paušální zálohy za červenec 2026. „Pro období mezi 20. 7. a 30. 7. bylo zvoleno dočasné technické řešení – informační systém finanční správy byl upraven tak, aby nedošlo k automatickému zaúčtování předpisu paušální zálohy za červenec 2026 a systém tedy nemohl vykázat nedoplatek. V praxi však došlo k situaci, že někteří správci daně provedli ruční zaúčtování předpisu daně z příjmů, které se projevilo i na osobních daňových účtech paušální daně. Důsledkem byla shora zmíněná nesprávná informace o nedoplatku na paušální záloze uvedená v DIS+. Po instalování úprav bude tato nekonzistence odstraněna,“ upozornila na webu finanční správa.

Berňák se zároveň za chybu omluvil a OSVČ, které správně zaplatily na paušální dani za červenec 4230 Kč, radí, aby považovaly informaci o nedoplatku za bezpředmětnou. Poplatníci v režimu paušální daně, kteří nesnížili platbu paušální zálohy za červenec 2026 o přeplatek, který jim vznikl v důsledku snížení pojistného podle schválené změny zákona tak mohou učinit při úhradě kterékoli měsíční paušální zálohy v roce 2026, nebo mohou po skončení roku požádat svého správce daně o vrácení přeplatku.

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Autor článku

Daniel Morávek

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

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