Berňák rozesílá informace o výši daně z nemovitostí na rok 2026

Většina poplatníků pak musí daň zaplatit do 1. června. Finanční správa rovněž varuje před podvodníky a výskyt falešných e-mailových zpráv a SMS, které se vydávají za komunikaci úřadu nebo Portálu občana.
Finanční správa začala posílat informace k dani z nemovitostí
Finanční správa začala poplatníkům rozesílat informace o výši daně z nemovitých věcí. Více než milion vlastníků datových schránek obdrží údaje k zaplacení daně jejich prostřednictvím. Dalšímu více než milionu poplatníků, kteří se přihlásili k zasílání e-mailem, jsou údaje doručeny do e-mailových schránek. 1,8 milionu poplatníků pak přijde poštou složenka. Složenky nicméně budou finanční úřady rozesílat postupně, a to až do druhé poloviny května. Přibližně 47 tisíc poplatníků pak platí daň prostřednictvím SIPO.
Poplatníci, kteří mají zpřístupněnou datovou schránku, využívají SIPO nebo si nechávají zasílat údaje e-mailem, složenku v papírové podobě neobdrží. Platební údaje má každý poplatník zároveň k dispozici ve své Daňové informační schránce (DIS+) na portálu MOJE daně.
Kolik přijde složenek?
Daň z nemovitých věcí se stanovuje vždy za všechny nemovitosti v rámci jednoho kraje. Pokud její výše nepřesáhne 5000 Kč a poplatník vlastní nemovitosti pouze v jednom kraji, obdrží jednu souhrnnou složenku. Pokud má poplatník vyšší daň než 5000 Kč nebo nemovitosti ve více krajích, obdrží více složenek v jedné obálce.
Informace obsahují i platební údaje
Rozesílané informace obsahují všechny potřebné platební údaje.
Platbu daně je nejsnazší provést prostřednictvím internetového bankovnictví. Součástí zasílaných údajů, ať už na složence, v e-mailu nebo datové zprávě, je rovněž QR kód, který po načtení automaticky doplní platební údaje, říká generální ředitelka finanční správy Simona Hornochová.
Variabilním symbolem pro platbu daně nebo jednotlivé splátky je rodné číslo fyzické osoby nebo IČO právnické osoby. Konstantním symbolem pak 1148 při bezhotovostní platbě a 1149 při hotovostní platbě složenkou.
Dokdy daň zaplatit
Pokud výše daně nepřesáhne 5000 Kč, je splatná do 1. června 2026 (31. května je neděle). Je-li daň vyšší než 5000 Kč, je splatná ve dvou termínech, a to do 1. června 2026 a do 30. listopadu 2026, případně ji lze uhradit najednou.
Výjimku mají zemědělci a chovatelé ryb, kteří musí daň či první část daně doplatit do pondělí 31. srpna. Případným druhým termínem zůstává 30. listopad. Pokud vyjde daň na méně než 30 Kč, není nutné ji platit.
Pozor na podvodné e-maily a SMS
Finanční správa v souvislosti s placením daně z nemovitých věcí rovněž varuje před výskytem falešných e-mailových zpráv a SMS, které se vydávají za komunikaci finančního úřadu nebo Portálu občana. Tyto podvodné zprávy mohou obsahovat odkazy či QR kódy vedoucí na falešné stránky, které se tváří jako oficiální portály veřejné správy.
Finanční správa nikdy nepožaduje přihlašovací údaje ani bankovní data e-mailem či SMS, nepoužívá hlasové automaty k vymáhání plateb a nezasílá přílohy, které vyžadují zadání citlivých údajů. Informace pro placení daně z nemovitých věcí zasílané elektronicky jsou vždy opatřeny elektronickým podpisem, upozornila na závěr finanční správa.