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Berňák uvidí i vaše přivýdělky. Nové hlášení mu odhalí další souvislosti

Jana Knížková
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Překvapený muž koukající skrze brýle.
Autor: Depositphotos.com
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Údaje z Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele umožní finanční správě podrobněji sledovat příjmy jednotlivých poplatníků a prověřovat jejich správné zdanění. Zvláštní pozornost přitom bude možné věnovat také souběhu více příjmů ze zaměstnání a daňovému režimu, který na ně byl uplatněn.
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Díky údajům poskytovaným prostřednictvím Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele má finanční správa k dispozici souhrnnější informace. Jedná se mimo jiné o údaje o příjmech zaměstnanců od jednotlivých zaměstnavatelů. Týká se to osob, které si vedle hlavního pracovního poměru přivydělávají prostřednictvím dalších pracovních vztahů nebo dohod.

Otázka ohledně využití údajů o příjmech zaměstnanců ze strany finanční správy se objevuje v dotazech veřejnosti, na které úřad poskytuje odpovědi.

Bude mít finanční správa k dispozici z JMHZ i údaje o příjmech z dohod a dalších přivýdělků vedle hlavního zaměstnání? Jak je využije?

Jak vysvětluje finanční správa, takto získané informace umožní lépe vyhodnocovat souběhy příjmů a ověřovat, zda byly jednotlivé příjmy správně zdaněny. Zároveň bude možné efektivněji identifikovat případné nesrovnalosti mezi údaji evidovanými u různých zaměstnavatelů.

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Kontrola správnosti zdanění i u souběžných zaměstnání

Jedním z důležitých přínosů JMHZ bude možnost přesnějšího ověřování daňového režimu jednotlivých příjmů ze závislé činnosti. Finanční správa bude moci vyhodnocovat například situace, kdy zaměstnanec současně pobírá příjmy od více zaměstnavatelů nebo kombinuje pracovní poměr s některou z dohod.

Získané údaje bude možné využít také ke kontrole správnosti uplatnění zvláštního režimu zdanění podle § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů, který upravuje příjmy zdaňované srážkovou daní.

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Hlášení jako nástroj pro efektivnější správu daní

Rozšíření informační základny finanční správy představuje jeden z významných přínosů digitalizace daňové a zaměstnavatelské agendy. Ucelenější informace o příjmech zaměstnanců mohou přispět k efektivnějším kontrolním procesům, lepšímu vyhodnocování daňových povinností a rychlejšímu odhalování případných nesrovnalostí.

JMHZ je tak důležitým zdrojem údajů nejen pro administrativní zjednodušení povinností zaměstnavatelů, ale také pro přesnější a efektivnější fungování finanční správy.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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