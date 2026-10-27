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Berňák z nového hlášení zjistí další údaje. Teď prozrazuje, co na vás může odhalit

Jana Knížková
Dnes
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Mladý muž v bílé košili kouká přes lupu, kontroluje údaje na papíře, tváří se zděšeně
Autor: Depositphotos.com
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Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů přináší státu podrobnější informace o zaměstnancích a jejich příjmech. Lze tyto údaje využít při kontrole daní a mohou odhalit nesprávně uplatněné daňové úlevy? Finanční správa nyní vysvětluje, jaké možnosti systém v této oblasti nabízí.
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Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů (JMHZ) slouží ke shromažďování údajů, které zaměstnavatelé předávají státu. Informace se týkají mimo jiné zaměstnanců, jejich příjmů a souvisejících daňových povinností. Vedle samotného hlášení se pozornost obrací také k tomu, jak mohou získaná data pomoci při ověřování správnosti daňových nároků.

Právě na tuto oblast míří jeden z dotazů veřejnosti, na který odpovídá Finanční správa ČR. Lidé se zajímají, zda údaje z JMHZ umožňují kontrolovat nejen daňové zvýhodnění na děti, ale také další slevy na dani, daňové bonusy nebo informace související s ročním zúčtováním záloh a daňového zvýhodnění.

Jak uvádí úřad, JMHZ přináší podrobnější informace i o těchto oblastech. Díky nim lze lépe ověřovat oprávněnost uplatněných nároků a snáze vyhledávat případy, kdy byly daňové výhody vykázány chybně nebo duplicitně.

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Údaje se týkají slev, bonusů i ročního zúčtování

Daňové slevy a zvýhodnění mohou zaměstnancům snížit výslednou daňovou povinnost. Za splnění zákonných podmínek může vzniknout také nárok na daňový bonus. Aby bylo možné tyto výhody správně uplatnit, musí zaměstnanec splňovat příslušné podmínky a nárok doložit podle platných pravidel.

Informace shromažďované prostřednictvím JMHZ poskytují podrobnější přehled o uplatněných daňových nárocích. Nejde přitom pouze o zvýhodnění na děti. Do této oblasti spadají také další slevy na dani, daňové bonusy a údaje, které souvisejí s ročním zúčtováním záloh a daňového zvýhodnění.

Právě širší rozsah informací usnadňuje ověřování toho, zda zaměstnanci uplatňují daňové výhody oprávněně. Systém tak může přispět k odhalování nesrovnalostí, které by se při kontrole jednotlivých údajů posuzovaly obtížněji.

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Problém může nastat při práci pro více zaměstnavatelů

Finanční správa ČR jako příklad chybného uplatnění nároku uvádí situaci, kdy zaměstnanec podepíše prohlášení poplatníka k dani z příjmů současně u více zaměstnavatelů. Pro stejné období přitom nelze toto prohlášení využívat souběžně u několika zaměstnavatelů.

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Takový postup může vést k nesprávnému uplatnění daňových slev. Podrobnější údaje z JMHZ pomáhají podobné nesrovnalosti lépe rozpoznávat a ověřovat, zda byly nároky vykázány v souladu s pravidly.

JMHZ tak neslouží jen k předávání údajů o zaměstnancích a jejich příjmech. Význam má také pro kontrolu správnosti daňových slev, zvýhodnění a bonusů. Jak ale zdůrazňuje samotný příklad Finanční správy ČR, možnost získat podrobnější informace je třeba odlišovat od tvrzení, že systém automaticky odhalí každou chybu nebo že každé podezření znamená porušení zákona.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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