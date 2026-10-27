Berňák z nového hlášení zjistí další údaje. Teď prozrazuje, co na vás může odhalit

Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů (JMHZ) slouží ke shromažďování údajů, které zaměstnavatelé předávají státu. Informace se týkají mimo jiné zaměstnanců, jejich příjmů a souvisejících daňových povinností. Vedle samotného hlášení se pozornost obrací také k tomu, jak mohou získaná data pomoci při ověřování správnosti daňových nároků.
Právě na tuto oblast míří jeden z dotazů veřejnosti, na který odpovídá Finanční správa ČR. Lidé se zajímají, zda údaje z JMHZ umožňují kontrolovat nejen daňové zvýhodnění na děti, ale také další slevy na dani, daňové bonusy nebo informace související s ročním zúčtováním záloh a daňového zvýhodnění.
Jak uvádí úřad, JMHZ přináší podrobnější informace i o těchto oblastech. Díky nim lze lépe ověřovat oprávněnost uplatněných nároků a snáze vyhledávat případy, kdy byly daňové výhody vykázány chybně nebo duplicitně.
Údaje se týkají slev, bonusů i ročního zúčtování
Daňové slevy a zvýhodnění mohou zaměstnancům snížit výslednou daňovou povinnost. Za splnění zákonných podmínek může vzniknout také nárok na daňový bonus. Aby bylo možné tyto výhody správně uplatnit, musí zaměstnanec splňovat příslušné podmínky a nárok doložit podle platných pravidel.
Informace shromažďované prostřednictvím JMHZ poskytují podrobnější přehled o uplatněných daňových nárocích. Nejde přitom pouze o zvýhodnění na děti. Do této oblasti spadají také další slevy na dani, daňové bonusy a údaje, které souvisejí s ročním zúčtováním záloh a daňového zvýhodnění.
Právě širší rozsah informací usnadňuje ověřování toho, zda zaměstnanci uplatňují daňové výhody oprávněně. Systém tak může přispět k odhalování nesrovnalostí, které by se při kontrole jednotlivých údajů posuzovaly obtížněji.
Problém může nastat při práci pro více zaměstnavatelů
Finanční správa ČR jako příklad chybného uplatnění nároku uvádí situaci, kdy zaměstnanec podepíše prohlášení poplatníka k dani z příjmů současně u více zaměstnavatelů. Pro stejné období přitom nelze toto prohlášení využívat souběžně u několika zaměstnavatelů.
Takový postup může vést k nesprávnému uplatnění daňových slev. Podrobnější údaje z JMHZ pomáhají podobné nesrovnalosti lépe rozpoznávat a ověřovat, zda byly nároky vykázány v souladu s pravidly.
JMHZ tak neslouží jen k předávání údajů o zaměstnancích a jejich příjmech. Význam má také pro kontrolu správnosti daňových slev, zvýhodnění a bonusů. Jak ale zdůrazňuje samotný příklad Finanční správy ČR, možnost získat podrobnější informace je třeba odlišovat od tvrzení, že systém automaticky odhalí každou chybu nebo že každé podezření znamená porušení zákona.