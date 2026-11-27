Ať tak, či tak, Bernard následně vsadil na kartu zakázaného ovoce a odmítnutí reklamy ze strany televizí prezentoval jako projev jejich nepochopitelné „politické korektnosti“. A šlo o sázku úspěšnou. Bernardu se reklamu díky tomuto příběhu podařilo snadno a levně dostat prostřednictvím sociálních sítí mezi lidi i do médií. A ještě k tomu sklidil potlesk za připomínku starých dobrých časů. Bez jakékoli ironie se tak Bernardu podařil majstrštyk. Postup televizí byl přitom pochopitelný, protože případné sankce by hrozily i jim.
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Reklamu nám odmítly, prezentoval Bernard
Pivovar Bernard minulý týden vydal tiskovou zprávu, ve které představil nový „zakázaný“ reklamní spot v režii Jiřího Mádla. Ten údajně zobrazuje českou hospodu se vším, co k ní patří. Inspirací pro spot se stal obraz Hospodská rvačka od Josefa Lady. V reklamě se tak hosté kromě popíjení piva perou, hádají, hází šipky na jablko, které má někdo na hlavě, tancují nebo se líbají. V jednom záběru se pak objeví i sprostý nápis.
Jenže to, co se běžně odehrává u hospodských stolů, se do televizního vysílání nedostane. Tři největší tuzemské televize spot odmítly odvysílat kvůli scénám, které podle nich zobrazují nevhodné chování. Bernard ho proto pouští do světa vlastní cestou a zve Čechy zpátky do hospod. Nejen na pivo, ale především mezi lidi, uvedl Bernard v tiskové zprávě a dodal, že inspirací pro reklamu byl obraz Hospodská rvačka od Josefa Lady.
Podívejte se na „zakázanou“ reklamu Bernardu
Reklama sklidila na sítích pochvalné ohlasy i od politiků
Samotný spot následně Bernard nasdílel s obdobným komentářem na sociální sítě, kde se virálně rozšířil. Řada uživatelů, včetně politiků, se pohoršovala nad postupem televizí a „korektností“ dnešní doby a reklamu vychválila do nebes.
Tuto reklamu prý televize odmítly. Ale já ji sdílím rád, protože zachycuje přesně to, v čem je naše česká hospoda unikátní. Prostě národní klenot, kde se potkávají lidé všech generací a postavení. A politická korektnost ať se jde zahrabat. :)— Zdeněk Hraba (@hraba_z) November 18, 2026
Národ i politika jsou hluboce rozdělené v otázce, jaká má být TV. A teď se dozvídáme, že všechny velké TV - veřejnoprávní i soukromé - tuhle krásou, vtipnou a společenský aktuální reklamu odmítly. Mor politické korektnosti dusí svobodu a kreativitu. Je mi z toho smutno!— Alexandr Vondra (@AlexandrVondra) November 18, 2026
Reklama, jak má být, upoutá pozornost a pokud je někde zákaz, tak se bude šířit o to rychleji a zadarmo… 🤷♂️ Sen všech zadavatelů— Patrik Nacher (@PatrikNacher) November 18, 2026
Postoj televizí byl pochopitelný
Ačkoli Bernard rozhodnutí televizí prezentoval jako překvapivá a neopodstatněná, ve skutečnosti byl jejich postoj pochopitelný. Pivovar sice tvrdil, že za reklamu „odpovídá“ zadavatel, sankce za reklamu, která porušuje zákon, však hrozí i samotným televizím. Televize navíc reklamu neodmítly zcela. Její vysílání podmínily tím, že jim Bernard dodá stanovisko Rady pro reklamu. Opět jde o pochopitelný krok, kterým se televize chtěly jistit před případnou pokutou Jenže Bernard o stanovisko Radu doposud nepožádal a z vyjádření i chování pivovaru lze usuzovat, že to ani neplánuje.
Samy televize se navíc dobrovolně zavázaly dodržovat kodex, který je v oblasti reklamy na alkohol ještě přísnější než zákon. Kodex Rady pro reklamu hovoří v ustanovení 18.2. o tom, že reklama na alkohol nebude založena na zobrazení násilného, agresivního nebo protispolečenského chování. V ustanovení 18.3. se pak píše, že reklama nebude ukazovat osoby, které se jeví jako opilé, ani vyvolávat dojem, že intoxikace je přijatelná. Podle expertů tak reklama kodex (ale i zákon) skutečně porušuje.
Neudělal to Bernard úmyslně? Je to vlastně jedno
Nedá se předpokládat, že by pivovar Bernard ani tvůrci reklamy o výše uvedených pravidlech nevěděli. Je tak klidně možné, že pivovar už dopředu počítal s tím, že televize reklamu odmítnou. Díky tomu by mohl prodat příběh o zakázané reklamě, snadno a levně ji rozšířit mezi lidi a ještě získat plusové body za odvahu. A nutno uznat, že v takovém případě to Bernardu vyšlo na jedničku. Lidé mu totiž odprezentovaný příběh sežrali i s navijákem.
Nelze samozřejmě vyloučit ani to, že Bernard skutečně počítal s tím, že mu televize spot odvysílají. I v takovém případě si ale pivovar zaslouží kredit, protože z původní nevýhody nakonec vytěžil výhodu a reklamu dokázal prodat ještě lépe, než původně zamýšlel. Správně v takovém případě vyhodnotil, že lidé příběh o „zákazu“ ocení. A že jim vlastně bude jedno, zda je reklama dobrá, nebo špatná – pro ně je totiž dobrá už jen proto, že ji televize odmítly.
Ve své podstatě ale není důležité, zda si Bernard vše dopředu naplánoval, nebo po odmítnutí televizí změnil původní plány. Požadovaný zásah mu to totiž přineslo. Potvrdilo se, že „sdílejte, než to smažou“ funguje nejen v řetězových e-mailech, ale i v marketingu.
Bernard chodí na hranu dlouhodobě
Bernard má navíc výhodu, že svůj marketingový slogan „vlastní cestou“ naplňuje právě v marketingu bezezbytku. Stačí vzpomenout na kampaň „Svět se zbláznil, držme se“. V minulosti se pivovar opakovaně dostával do debat také kvůli genderovým stereotypům či výběru modelů v kampaních, například v souvislosti s pin-up motivy. V marketingu Bernard rád chodí na hranu, někdy dokonce až za ni. Navíc se do něj zapojuje i sám spolumajitel Stanislav Bernard, a to nejen nápady, ale dokonce i vlastní tváří.
Je tak otázkou, zda by princip „zakázaného ovoce“ fungoval i u jiných značek. Jedno je ale jisté: Bernardu zabral na jedničku.