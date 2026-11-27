Společnost Global Payments provozuje v Česku podle vlastních údajů 70 000 aktivních platebních terminálů. S příchodem EET 2.0 bude možné je doplnit o EET modul. Vzniknou tedy kombinovaná zařízení, která kromě přijímání plateb poslouží i jako pokladna. Podle generálního ředitele firmy Miloše Tomana představuje nová podoba EET pro podnikatele příležitost, celou evidenci díky ní povedou digitálně, a to klidně i prostřednictvím mobilního telefonu.
Elektronická evidence tržeb se od ledna vrací. Kolik podnikatelů si podle vašich odhadů bude muset něco nového pořídit a kdo si vystačí s tím, co už má?
Odhady se mění. Hovoří se o tom, že EET 2.0 se může dotknout až 600 000 podnikatelů. Zároveň je tu velká skupina podnikatelů, kteří už dneska nějaké pokladní řešení používají.
Jejich poskytovatelé velmi pravděpodobně pracují podobně jako my na tom, aby od 1. 1. EET 2.0 umožňovali. Předpokládáme tedy, že většina bude pokryta přes tato stávající zařízení. Nová může být ta povinnost jen pro ty, kteří dosud nic nepoužívali, tedy žádné pokladní zařízení ani platební technologie.
Komu stačí bezplatná aplikace od Finanční správy a kdy se už vyplatí placený pokladní systém?
Vycházíme z toho, že bezplatná verze nenabídne žádnou přidanou hodnotu kromě splnění zákonné povinnosti zaevidovat platbu. Pokud z toho chce podnikatel jakkoli profitovat, tedy vyjít vstříc zákazníkům a dát jim volbu, jak budou platit, nebo mít lepší informace o tržbách, kdy platí zákazníci, co kupují a jaké slevy využívají, doporučujeme jakékoli komerční řešení. Přináší daleko vyšší užitek, který se následně promění ve vyšší tržby pro samotného podnikatele.
To znamená, že placené aplikace tržby navíc analyzují, jak zákazníci platí, jak často, jaké slevy využívají než základní aplikace, která jen odešle údaje Finanční správě?
Je to tak. Placená řešení jsou plnohodnotná. Co pokrývají? Pokrývají flexibilitu ve způsobu přijímání plateb, to znamená, že k hotovosti zpravidla nabízejí i akceptaci kartou, účty a podobně. Pak poskytují informace o hospodářství. Pokladna je většinou napojená na skladové hospodářství, v němž se spravují nákupní položky a slevy. A co je důležité, je tam i možnost vidět data na dálku, spravovat je a pracovat s analýzami.
Podnikatel tak dostává úplně jiné informace oproti tomu, když jenom odešle platbu. Tam žádná informace není. Přidaná hodnota a užitek pro podnikatele jsou nulové.
Miloš Toman
Miloš Toman absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor finance a účetnictví. Od května 2024 působí jako Co-CEO Global Payments pro střední a východní Evropu. Předtím strávil více než deset let v Erste Group, kde působil mj. jako ředitel úseku korporátních produktů pro Erste Group, šéf řízení pro segment velkých firem a vedl divizi korporátních klientů v České a ve Slovenské spořitelně.
Třetí a čtvrtá vlna původní EET nikdy nenaběhla, takže někteří podnikatelé budou evidovat tržby vůbec poprvé. Čím se jejich situace liší od restaurací, které si tím už prošly, a na co by měli myslet?
Základní rozdíl je samotná zkušenost. Pokud ji nemají, nikdy nezažili, že je k tomu potřeba mít nějaké řešení a pamatovat na to.
Zároveň vždy opakujeme, že to není pouze povinnost, ale i příležitost. Ta příležitost je v tom, že se stát z prvních vln poučil, a řešení, která se dnes nabízejí, jednoznačně podporují digitalizaci podnikatelů. Konečně můžou mít celou evidenci digitálně, můžou k tomu používat mobilní telefon a mají tam výhody, které jsme popsali. Rádi to myšlení obracíme a říkáme: je v tom určitě větší příležitost než samotná povinnost. I když je to pro tu část podnikatelů, kterou jste zmínil, samozřejmě nové.
Váš průzkum ze září říká, že 56 % podnikatelů pro EET 2.0 zatím neudělalo nic a dvě třetiny si myslí, že jejich současný systém novou evidenci nezvládne. Proč ještě v září data vycházela tak pesimisticky, když už o návratu EET lidé věděli?
Ve výzkumu zazněly dvě zprávy. První byla, že se o EET 2.0 podnikatelé zajímají, že registrují, že ta povinnost přijde. Ale zatím ještě neměli potřebu vyhledávat si informace a zjišťovat víc.
Nyní vidíme, že se to mění. Máme druhou půlku listopadu a registrujeme zvýšený zájem podnikatelů. Máme daleko víc telefonátů, víc nás kontaktují, abychom jim poradili, jaká řešení existují. Vidíme tu teď pozitivní změnu, ale stále upozorňujeme, aby to podnikatelé nenechávali na 1. leden 2027, to už je relativně pozdě.
Na straně podnikatelů není tolik věcí, které by si museli sami obstarat nebo zařídit, ale pár jich tam je. První je vůbec začít se informovat a zjistit, jestli se mě to týká, nebo netýká. My máme třeba na svých stránkách jednoduchý rozcestník, kde se klient dokáže rychle zorientovat.
A pak je tu samotná povinnost, protože dopadá na většinu podnikatelů. Výjimek je velmi málo. A možná co stojí za připomenutí, je stáhnout si na stránce Mojedane.cz certifikát a vložit ho do prostředí zařízení, které si podnikatel vybere. To je jeden z mála úkonů, který se nedá obejít a který musí podnikatel opravdu absolvovat a zařídit sám za sebe.
Kdy u vás čekáte největší nápor? Ještě na konci letošního roku, nebo až začátkem ledna?
Můžeme vycházet jenom z předpokladů a hypotéz. Hypotéza je, že ti pečlivější a svědomitější to určitě nenechají na úplně poslední chvíli a budou to řešit ještě letos, pravděpodobně koncem listopadu a v průběhu prosince. Na druhou stranu si myslíme, že je tu druhá část podnikatelů, kteří to opravdu nechají na poslední chvíli a začnou to řešit relativně pozdě, to znamená začátkem příštího roku.
Když vypadne internet nebo systém jako takový, dává zákon podnikatelům 48 hodin na dodatečné odeslání tržby. Pošle ji vaše řešení zpětně samo, nebo s tím podnikatel musí něco dělat?
Vycházíme z toho, že výpadky samy o sobě jsou velmi nepravděpodobné a málo časté. Ale pokud by k tomu došlo, zákon říká, že podnikatel má povinnost to do 48 hodin doregistrovat. Povinnost mu nezaniká. Zákon dokonce pamatuje i na to, že kdyby došlo třeba ke zkratu zařízení a trvalo by to déle než 48 hodin, má podnikatel další volbu.
Naše zařízení funguje tak, že na pozadí vždy odesílá informace přímo na centrální úložiště, na centrální správu EET. Pokud dojde ke krátkodobému výpadku, nic se neděje. Po obnovení se dávka odešle znovu a podnikatel v zařízení vždy vidí, že platby nebo hlášení byly odeslány.
V překladu: podnikatel se výpadkem internetu nemusí vůbec stresovat?
Neměl by se stresovat. Většina zařízení jsou chytrá zařízení, která na tuto situaci pamatují.
V Česku máte podle svých čísel 70 000 aktivních terminálů. Kolik z nich novou evidenci po aktualizaci zvládne? A budete muset některé podnikatele oslovovat s nabídkou nového řešení?
Podnikatele už oslovujeme. Oproti minulosti je tu změna: naše terminály byly primárně určené pouze jako platební terminály, s příchodem EET 2.0 se jejich funkčnost rozšiřuje. Z platebního terminálu se stává kombinované zařízení, které obsahuje platební terminál a samotnou pokladnu.
Komunikace je taková, že informujeme o možnostech rozšířených terminálů, tedy té kombinované verze. A pokud klient nebo obchodník projeví zájem, tu verzi mu nabídneme. Všechno funguje na dálku, formou upgradu samotného řešení, a podnikatel nemusí na své straně dělat nic.
Terminál s pokladnou máte teď v akci za 99 Kč měsíčně a aplikaci za 49 Kč, po šesti měsících ale cena vzroste na 799, respektive 249 Kč. Proč tak vysoký skok?
Nejde nutně o skok, ale spíš o to, že běžná cena těchto řešení se pohybuje v řádech vyšších stovek. Je to běžná cena, kterou si každý podnikatel může ověřit na trhu. A je to férová cena, která odpovídá i hodnotě a funkčnosti. Obsahuje platební zařízení, pokladnu, skladové hospodářství, analytiku i možnosti slev. Všechny tyto funkčnosti jsou už v měsíční sazbě obsažené.
Režim EET OFF, tedy výjimka za přirážku 1400 Kč měsíčně, vyjde na necelých 17 000 Kč ročně. Na svém webu od tohoto režimu odrazujete. Co je na něm špatně?
Na tom režimu není nic špatně, je to možnost volby daného podnikatele. Ale v praxi to znamená, že klientovi, který je v nejnižším pásmu (v 1. pásmu paušálního režimu, pozn. redakce), jak zákon umožňuje, sice odpadá povinnost posílat tato hlášení, na druhou stranu je tam ale náklad, který mu nic nepřinese.
Jak už jsem vysvětlil, EET 2.0 vnímáme jako příležitost jednoduše digitalizovat podnikání. Pokud už daný podnikatel nějaký náklad vynaloží, ten náklad by měl být produktivní. A v tomto případě produktivní není, protože mu nepřináší žádnou výhodu.
Dvě kadeřnice, každá s vlastním IČO, mají jeden salon, což je velmi častá praxe. Váš systém zatím jeden terminál pro dva podnikatele neumí. Bude muset mít každá kadeřnice svůj terminál?
Mysleli jsme přímo na tento typ podnikatelů a podnikatelek. V případě kadeřnic máme doporučené řešení, a to mobilní. Je to terminál s pokladnou v mobilu. Vycházíme z toho, že platby nejsou tak časté a není asi problém, aby to každá kadeřnice měla na svém mobilu. Do budoucna plánujeme možnost sdílení, a týká se to zařízení, která mají primárně formu fyzického terminálu. Ale to určitě nebude v první fázi, až následně.
Přišli jste při vývoji svých systémů na něco, co po technické stránce není ze strany Finanční správy dokonale navržené? Vidíte tam nějaké mezery, kde by šlo něco zlepšit?
Zatím jsme na nic zásadního nepřišli, tak jak jsme byli v minulosti s vlastním řešením seznámeni. Na praxi samozřejmě ukáže až reálný provoz v průběhu ledna a února. Ale i vzhledem k tomu, že se celá legislativa zjednodušila, je tam daleko větší možnost digitalizace a reportuje se pouze šest položek. To všechno nás zatím vede k domněnce, že po technologické stránce nejde o nic komplikovaného a mělo by to fungovat.
Kdyby se čtenář po přečtení tohoto rozhovoru rozhodl pro terminál nebo mobilní aplikaci, kdy by se měl o nové řešení zajímat?
Doporučujeme kontakt co nejdříve. Blíží se konec roku a vánoční svátky, takže nedoporučujeme nechávat to na poslední chvíli. Za nás máme tým vyškolených odborníků, velmi rádi poradíme po telefonu a doporučíme nejvhodnější řešení, ať mobilní, nebo fyzické. Rádi poradíme i s doprovodnými otázkami, které se EET můžou týkat.