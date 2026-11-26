Black Friday (Černý pátek) připadá oficiálně na pátek 27. listopadu. Řada prodejců tuto slevovou akci však rozšířila na celý listopad a tím pádem zbývají poslední dny na výhodné nákupy.
Co se dozvíte v článku
Server Podnikatel.cz se podíval na slevy týkající se elektroniky a přináší přehled vybraných zlevněných produktů.
Sleva je vypočtena z původní ceny uváděné obchodem. Ceny a dostupnost se mohou měnit.
Vysoké slevy jsou na robotické vysavače
|Produkt
|E-shop
|Akční cena
|Původní cena
|Sleva
|Robotický vysavač Roborock Qrevo S Pro (bílý)
|Datart/Roborock.com / Alza
|7999 Kč
|14 499 Kč
|45 %
|Robotický vysavač Roborock Saros 20
|Roborock.com / Alza
|20 399 Kč
|36 999 Kč
|45 %
|Robotický vysavač Roborock Qrevo Edge 2 Pro
|Alza
|16 889 Kč
|30 490 Kč
|45 %
|65" OLED televize LG OLED65C66LB
|Datart
|34 990 Kč
|59 991 Kč
|42 %
|Podlahová myčka Roborock F25 Ultra
|Roborock.com / Alza
|11 449 Kč
|18 999 Kč
|40 %
|Notebook Asus Vivobook 15 stříbrný
|Datart
|8990 Kč
|13 990 Kč
|36 %
|Samsung Galaxy S26 (12 GB/256 GB)
|Alza
|18 490 Kč
|26 238 Kč
|30 %
|65" televize Philips 65OLED801
|Alza
|31 990 Kč
|39 990 Kč
|20 %
|Chytré hodinky Garmin fēnix 8 Pro – 47 mm, AMOLED Sapphire
|Datart
|19 900 Kč
|22 990 Kč
|13 %
|iPhone 15 (128 GB)
|Datart
|16 490 Kč
|18 990 Kč
|13 %
Podívejte se na zlevněné produkty
Akční slevy na notebooky
|Produkt
|E-shop
|Akční cena
|Původní cena
|Sleva
|ASUS Vivobook 15 X1504MA
|TSBOHEMIA.CZ
|10 990 Kč
|15 990 Kč
|31 %
|Notebook Asus Vivobook Go 15 stříbrný
|Datart
|8990 Kč
|12 990 Kč
|31 %
|Herní HP Victus 15-fa2700ncx*
|Planeo
|18 743 Kč
|24 990 Kč
|25 %
|Asus Vivobook 16 X1605VA
|Mall.cz
|14 690 Kč
|19 037 Kč
|23 %
|ASUS Vivobook 14 X1404VA
|TSBOHEMIA.CZ
|9990 Kč
|11 990 Kč
|17 %
|ASUS Zenbook 14 UX3480QA
|TSBOHEMIA.CZ
|16 990 Kč
|20 490 Kč
|17 %
|Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 15AGP11
|TSBOHEMIA.CZ
|20 490 Kč
|23 989 Kč
|15 %
|HP OmniBook 3 16-bu0701ncx**
|Planeo
|12 657 Kč
|14 890 Kč
|15 %
|Herní Acer Nitro V 15 AI (ANV15-42-R5SB)
|Alza
|26 990 Kč
|29 990 Kč
|10 %
|Herní MSI Cyborg 15
|CZC.cz
|17 630 Kč
|18 950 Kč
|7 %
* Cena platí po zadání kuponu
Vybrané Black Friday nabídky na mobilní telefony
|Produkt
|E-shop
|Akční cena
|Původní cena
|Sleva
|Samsung Galaxy S26 (12 GB/256 GB) Black
|Alza
|18 490 Kč
|26 238 Kč
|30 %
|Samsung Galaxy S25 (12 GB/256 GB) Navy
|Alza
|17 990 Kč
|24 590 Kč
|27 %
|Honor Magic8 Pro 5G (12 GB/512 GB)*
|Planeo
|23 990 Kč
|31 986 Kč
|25 %
|Vivo V70 Lite 5G (6 GB/256 GB)*
|Planeo
|7890 Kč
|10 520 Kč
|25 %
|Samsung Galaxy S25 (12 GB/256 GB)
|Smarty.cz
|18 490 Kč
|23 990 Kč
|23 %
|Xiaomi 17T (12 GB/256 GB)
|Alza
|11 990 Kč
|13 790 Kč
|13 %
|iPhone 15 (128 GB)
|Datart
|16 490 Kč
|18 990 Kč
|13 %
|Samsung Galaxy S26 (256 GB) černý
|TSBOHEMIA.CZ
|18 990 Kč
|20 990 Kč
|10 %
|iPhone 15 (128 GB)
|Alza
|16 490 Kč
|17 990 Kč
|8 %
|iPhone 17 (256 GB)
|Smarty.cz
|24 590 Kč
|25 990 Kč
|5 %
|iPhone 17 (256 GB) bílá
|Alza
|24 690 Kč
|25 990 Kč
|5 %
|POCO F9 Ultra (16 GB/512 GB)
|TSBOHEMIA.CZ
|20 590 Kč
|21 490 Kč
|4 %
* Cena platí po zadání kuponu blackoff25, původní cena je cena bez kuponu.