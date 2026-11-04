Black Friday nebo Black November? Slevová sezóna ve spoustě obchodů odstartovala

Se začátkem listopadu řada internetových obchodů spustila prodejní akci Black Friday (Černý pátek). A to i přesto, že oficiálně tento nákupní svátek vychází na pátek 27. listopadu. Pro mnohé zákazníky představuje Black Friday možnost, jak pořídit zboží ve slevách a koupit také první vánoční dárky.
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Z jednoho dne celá sezóna
V České republice není Black Friday výsadou jen jednoho dne a často se objevuje už před ním. Jak podotýká společnost Heureka, loni se nejnižší ceny objevovaly nejčastěji v posledních dvou týdnech před Black Friday a šance na ně narazit byla tehdy skoro dvakrát vyšší než v běžný den v průběhu roku. Samotný pátek tak nebyl o nic výhodnější než ostatní dny tohoto slevového týdne. O rok dříve však platil opak, proto se podle nich nevyplatí spoléhat na konkrétní datum a je jistější hlídat si cenu konkrétní věci. Podle Andyho Wernera, šéfa datového oddělení Heureka Group, se Black Friday z jednoho dne proměnil v celou sezónu. A nejlépe podle něj nakupují ti, kdo začnou ceny sledovat včas.
Důležité je ceny i ověřovat, protože jak ukázal průzkum Heureky, více než polovina dotázaných už někdy zjistila, že za zboží zakoupené ve slevě mohla zaplatit méně. Důvodem bylo, že stejný produkt byl ve stejnou dobu v jiném obchodě levnější.
Sleva ještě neznamená výhodný nákup. Rozhodující je, jestli je cena opravdu nižší než obvykle, připomíná Andy Werner.
V nákupech vede elektronika
Jak uvádí společnost Datart, podle struktury prodejů Black Friday neslouží jen k výměně televizoru nebo telefonu. Posiluje gaming, spotřební elektronika a také produkty pro každodenní osobní péči, jako jsou elektrické zubní kartáčky, fény, holicí strojky či masážní přístroje. Mezi stálice však i nadále patří televize, mobilní telefony a malé i velké domácí spotřebiče.
Šíře nabídky umožňuje každému vybrat podle aktuální potřeby, ať už jde o zábavu nebo o praktická řešení do domácnosti, dílnu či zahradu, doplnila Petra Psotková, tisková mluvčí DATARTu.
Alza si nechala udělat průzkum s 1 252 respondenty, ze kterého vyplynulo, že 77 % z nich o nákupu uvažuje a nechá se inspirovat aktuální nabídkou. Mezi nejžádanější kategorie v jejich případě patří elektronika (50 % odpovídajících), malé domácí spotřebiče, hračky a zábava, velké domácí spotřebiče, drogerie, kosmetika a zdraví.
Podle průzkumu až 47 % plánuje během Black Friday nakupovat převážně pro sebe, především dárky pro rodinu a přátele chce pořizovat 27 % a podobný podíl chce rozdělit nákupy mezi sebe a své blízké.
Přehled vybraných e-shopů, kde už běží Black Friday
|E-shop
|Termín slevové akce
|Součást slevové akce
|4camping.cz
|neuvedeno
|přes 10 tisíc produktů od top značek za super ceny
|4home.cz
|od 1. 11. do 30.11.
|totální výprodej a slevy
|Allegro
|od 1. 11. do 30. 11.
|slevy až 50 %
|Alza
|od 30. 10. do 30. 11.
|tisíce produktů se super slevami
|Benu
|od 1. 11. do 30.11.
|zlevněné produkty v několika kategoriích
|BezvaSport
|od 1.11. do 30.11.
|Black November, slevy až 70 %
|Big Boy
|neuvedeno
|sleva 25 % na vše
|Bonami
|do 6. 11.
|slevy až 50 % na více než 30 000 produktů
|Datart
|od 1. 11. do 30. 11.
|slevy až 50 %
|Decathlon
|od 2. 11. do 30. 11.
|přes 12 000 produktů ve slevě až 70 %
|Grizly.cz
|od 2.11. do 24. 11.
|–25 % na vybrané produkty Grizly
|Holime.cz
|neuvedeno
|slevy na produkty
|Home & Cook
|neuvedeno
|slevy až 50 %
|JYSK
|od 1. 11. do 30. 11.
|slevy až 70 %
|KnihyDobrovský
|od 1. 11. do 29. 11.
|slevy na tisíce knih, e-knih, audioknih nebo deskových her
|Mobilpohotovost.cz
|neuvedeno
|slevy na mobilní telefony
|Notino
|neuvedeno
|sleva 15 % na celou objednávku při nákupu nad 300 Kč
|OnlineShop.cz
|neuvedeno
|největší slevy roku
|Planeo
|od 26. 11 do 30. 11.
|slevy
|Roborock
|od 30. 10. do 30. 11.
|slevy až 16 600 Kč
|Smarty.cz
|neuvedeno
|slevy
|Triumph Motorcycles
|od 1. 11.
|slevy vybraných motocyklů, vybavení zdarma
|TSBohemia
|od 30. 10. do 30. 11.
|sleva na tisíce produktů
|Vuch.cz
|neuvedeno
|extra sleva 25 % na vše
|Xiaomi (mi.com)
|od 30. 10. do 29. 11.
|výprodej, slevy, dárky, slevy až 10 500 Kč