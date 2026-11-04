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Black Friday nebo Black November? Slevová sezóna ve spoustě obchodů odstartovala

Jana Langerová
Dnes
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Lidé nakupující v rámci akce Black Friday a Black November už v listopadu
Autor: Podnikatel.cz s využitím Gemini
Ilustrační obrázek
České internetové obchody odstartovaly slevovou horečku, která už dávno netrvá jen jeden den. Průzkumy ukazují, že nakupovat plánuje drtivá většina zákazníků, přičemž největší zájem je o elektroniku a dárky pro vlastní potřebu.
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Se začátkem listopadu řada internetových obchodů spustila prodejní akci Black Friday (Černý pátek). A to i přesto, že oficiálně tento nákupní svátek vychází na pátek 27. listopadu. Pro mnohé zákazníky představuje Black Friday možnost, jak pořídit zboží ve slevách a koupit také první vánoční dárky.

Co se dozvíte v článku
  1. Z jednoho dne celá sezóna
  2. V nákupech vede elektronika
  3. Přehled vybraných e-shopů, kde už běží Black Friday

Z jednoho dne celá sezóna

V České republice není Black Friday výsadou jen jednoho dne a často se objevuje už před ním. Jak podotýká společnost Heureka, loni se nejnižší ceny objevovaly nejčastěji v posledních dvou týdnech před Black Friday a šance na ně narazit byla tehdy skoro dvakrát vyšší než v běžný den v průběhu roku. Samotný pátek tak nebyl o nic výhodnější než ostatní dny tohoto slevového týdne. O rok dříve však platil opak, proto se podle nich nevyplatí spoléhat na konkrétní datum a je jistější hlídat si cenu konkrétní věci. Podle Andyho Wernera, šéfa datového oddělení Heureka Group, se Black Friday z jednoho dne proměnil v celou sezónu. A nejlépe podle něj nakupují ti, kdo začnou ceny sledovat včas.

Důležité je ceny i ověřovat, protože jak ukázal průzkum Heureky, více než polovina dotázaných už někdy zjistila, že za zboží zakoupené ve slevě mohla zaplatit méně. Důvodem bylo, že stejný produkt byl ve stejnou dobu v jiném obchodě levnější. Sleva ještě neznamená výhodný nákup. Rozhodující je, jestli je cena opravdu nižší než obvykle, připomíná Andy Werner.

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V nákupech vede elektronika

Jak uvádí společnost Datart, podle struktury prodejů Black Friday neslouží jen k výměně televizoru nebo telefonu. Posiluje gaming, spotřební elektronika a také produkty pro každodenní osobní péči, jako jsou elektrické zubní kartáčky, fény, holicí strojky či masážní přístroje. Mezi stálice však i nadále patří televize, mobilní telefony a malé i velké domácí spotřebiče.

Šíře nabídky umožňuje každému vybrat podle aktuální potřeby, ať už jde o zábavu nebo o praktická řešení do domácnosti, dílnu či zahradu, doplnila Petra Psotková, tisková mluvčí DATARTu. 

workshop ChatGPT

Alza si nechala udělat průzkum s 1 252 respondenty, ze kterého vyplynulo, že 77 % z nich o nákupu uvažuje a nechá se inspirovat aktuální nabídkou. Mezi nejžádanější kategorie v jejich případě patří elektronika (50 % odpovídajících), malé domácí spotřebiče, hračky a zábava, velké domácí spotřebiče, drogerie, kosmetika a zdraví.

Graf s kategoriemi plánovaných nákupů na Black Friday z průzkumu Alzy

Graf s kategoriemi plánovaných nákupů na Black Friday

Autor: Alza

Podle průzkumu až 47 % plánuje během Black Friday nakupovat převážně pro sebe, především dárky pro rodinu a přátele chce pořizovat 27 % a podobný podíl chce rozdělit nákupy mezi sebe a své blízké.

Přehled vybraných e-shopů, kde už běží Black Friday

E-shop Termín slevové akce Součást slevové akce
4camping.cz neuvedeno přes 10 tisíc produktů od top značek za super ceny
4home.cz od 1. 11. do 30.11. totální výprodej a slevy
Allegro od 1. 11. do 30. 11. slevy až 50 %
Alza od 30. 10. do 30. 11. tisíce produktů se super slevami
Benu od 1. 11. do 30.11. zlevněné produkty v několika kategoriích
BezvaSport od 1.11. do 30.11. Black November, slevy až 70 %
Big Boy neuvedeno sleva 25 % na vše
Bonami do 6. 11. slevy až 50 % na více než 30 000 produktů
Datart od 1. 11.  do 30. 11.  slevy až 50 %
Decathlon od 2. 11. do 30. 11. přes 12 000 produktů ve slevě až 70 %
Grizly.cz od 2.11. do 24. 11. –25 % na vybrané produkty Grizly
Holime.cz neuvedeno slevy na produkty
Home & Cook neuvedeno slevy až 50 %
JYSK od 1. 11. do 30. 11. slevy až 70 %
KnihyDobrovský od 1. 11. do 29. 11. slevy na tisíce knih, e-knih, audioknih nebo deskových her
Mobilpohotovost.cz neuvedeno slevy na mobilní telefony
Notino neuvedeno sleva 15 % na celou objednávku při nákupu nad 300 Kč
OnlineShop.cz neuvedeno největší slevy roku
Planeo od 26. 11 do 30. 11. slevy
Roborock od 30. 10. do 30. 11. slevy až 16 600 Kč
Smarty.cz neuvedeno slevy
Triumph Motorcycles od 1. 11. slevy vybraných motocyklů, vybavení zdarma
TSBohemia od 30. 10. do 30. 11. sleva na tisíce produktů
Vuch.cz neuvedeno extra sleva 25 % na vše
Xiaomi (mi.com) od 30. 10. do 29. 11. výprodej, slevy, dárky, slevy až 10 500 Kč
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Autor článku

Mgr. Jana Langerová, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Langerová

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o příběhy drobných podnikatelů. Věnuje se také analýzám aktuálních témat.

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