Blíží se komunální volby. Jaké podnikatele jsme objevili na kandidátkách?

Řada kandidátů podniká ve stavebnictví

Na kandidátní listině ODS a KDU-ČSL v Jihlavě se na 21. pozici nachází Ing. Daniel Sadílek, který má u svého jména uvedeno, že je živnostníkem ve stavebnictví. Firma SALMO Sadílek byla založená v roce 1991 Jiřím Sadílkem a Daniel Sadílek je v ní majitelem od roku 1999. Společnost má okolo 17 stálých zaměstnanců a k jejím službám patří například rekonstrukce, drobné a střední stavební práce, stavební údržba a kompletní stavební práce se zaměřením na modernizaci bytových a nebytových prostor. Daniel Sadílek za Křesťanskou a demokratickou unii – Československou stranu lidovou kandidoval v komunálních volbách už v roce 2018, ale nepatřil ke třem ze zvolených zastupitelů. Tuto stranu podle webu Hlídačstátu také podpořil v letech 2017 až 2020 peněžitými i nepeněžitými dary.

Ve Zlíně je na kandidátní listině taktéž KDU-ČSL projektant a stavař Ing. Rudolf Ženožička. Ten je jednatelem společnosti THERMPROJEKT působící na trhu od roku 1992. Zaměřuje se převážně na projektovou a inženýrskou činnost v investiční výstavbě, konkrétně zpracování projektové dokumentace v profesích zdravotních instalací, ústředního vytápění, zdrojů tepla, tepelných rozvodů, vzduchotechniky a elektroinstalace a měření a regulace. Rudolf Ženožička na webu strany uvádí, že se chce ve volebním období zaměřit na smysluplné vynakládání s finančními prostředky města, logické propojení investic a koordinaci investičních záměrů. Také chce podpořit neziskové organizace zaměřené jak na výchovu mládeže, tak i práci s jakkoliv znevýhodněnými lidmi. Dalším jeho záměrem je podpora bydlení, a to možnost rozvoje ploch pro individuální zástavbu s tím, aby se využilo zájmu mladých lidí bydlet ve Zlíně. Ve Zlíně žiji celý život, nemůžu a ani nechci být lhostejný ke své rodině, přátelům, sousedům, městu, doplňuje.

Lukáš Havel se nachází na dvacátém místě kandidátky strany Karlovaráci Karlových Varů. Je podnikatelem a zároveň předsedou fotbalového klubu Buldoci. Společně s Janou Havlovou patří mezi majitele společnosti Zistav zabývající se stavebními pracemi a rekonstrukcemi všeho druhu. Na sedmém místě kandidátky Svobody a přímé demokracie v Mladé Boleslavi je Vojtěch Šikal, který je majitelem firmy VŠ Trans Group. Ta se zaměřuje na zemní práce a demolice, ale především na velkoobjemovou vnitrostátní i mezinárodní kamionovou dopravu s tím, že zajišťuje také přepravu sypkých materiálů.

Ve Zlíně se o přízeň voličů uchází cukrářka známá z televize

Pod číslem 19 se na kandidátní listině zlínské ODS nachází Kateřina Kolbová. Ta vystudovala účetnictví a daně na ekonomické fakultě na Vysoké škole báňské a od roku 2016 pracuje jako účetní. To však není její jediná živnost. V roce 2019 se objevila v reality show Masterchef a po této účasti si ve Zlíně založila svou výrobnu zaměřenou na cukrařinu. V současné době se věnuje projektu POG Čeladná.

Doposud tak nemá žádné zkušenosti s aktivní politikou, ale svou kandidaturou by chtěla ukázat, že člověk nejde do politiky jen kvůli svým zájmům, ale bude sloužit ostatním lidem. Ve svém životě jsem naprosto šťastná a nic bych na něm neměnila. To však nemohu říct o současné politické scéně, která by potřebovala dle mého naprostou reformu. Nové tváře, nové vize a novou šanci, uvádí na webových stránkách. Tam dále popisuje, že jako mladá, akční holka, by ve Zlíně uvítala místa, kde člověk může bezvadně strávit svůj volný čas. Nemám na mysli obchodní centra, těch je zde až příliš. Wellness a fitness centra, zábavní a sportovní park. Vím moc dobře, že Zlíňané za tyto aktivity utrácí peníze mimo Zlín, protože tady není kde investovat, a to je škoda. Když už si lidé vydělají peníze ve Zlíně, ať je zde i utratí, dodává s tím, že by ráda pronikla do oblasti rozvoje a investic Zlína.

I majitelé cestovních kanceláří se angažují v politice

Roman Škrabánek začal s politikou, když se v roce 2014 stal nezávislým kandidátem za Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury a nyní jej najdeme na první pozici kandidátky za ANO 2011 v Kolíně. Roman Škrabánek je od roku 1992 spolumajitelem cestovní kanceláře Monatour zaměřené především na frankofonní státy a navíc od roku 2008 zastává funkci prezidenta Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA). Je také zástupcem v evropské asociace ECTAA v Bruselu sdružující národní asociace členských zemí Evropské unie. Zaměřuje se tedy na otázky evropské legislativy s dopadem na vnitřní trh a cestovní ruch. Cestovní kancelář vlastní také Milan Mádlo (číslo 19 na kandidátní listině SPD a nezávislí s podporou Trikolory v Pardubicích). Jedná se o pardubickou cestovní agenturu Exotika, která je pobočkou CK Siam Travel Praha.





Ředitel dřevařské společnosti působí v Brandýse nad Labem

Prvním v pořadí na kandidátce České pirátské strany v obci Brandýs nad Labem-Stará Boleslav je Marek Řebíček. Ten působí od února 2019 jako místopředseda oblastního sdružení Středočeský kraj této strany a je v Brandýse také městským zastupitelem. V medailonku o sobě uvedl, že do místní politiky se snažil nakouknout ještě, než v Brandýse nad Labem dostavil dům, a přihlásil se tehdy do místní ODS. Ač si to málokdo pamatuje, byla to doba, kdy Topolánek měl 36 %, byl proevropský a vládl se Zelenými. Postupem času jsem zjistil, že se s místním vedením ODS čím dál víc rozcházíme a stranu jsem opustil, v roce 2014 jsem byl rád za vítězství Dvojměstí, popsal s tím, že Piráti se mu líbí jako moderní strana. Marek Řebíček v průběhu studia právnické fakulty začal pracovat ve státní správě v bezpečnostní oblasti a podnikání se věnuje od roku 2001 s tím, že od roku 2008 je spojen s dřevařstvím a společností Waldera. Nyní je v této firmě zaměřené na výrobu dřevěných pelet a briket jednatelem.

Kandidáti jsou také z oboru bezpečnostních služeb

V Českých Budějovicích kandiduje za ODS Bc. Petr Schwarz s pořadovým číslem 21. Je členem ODS a za ni kandiduje už podruhé. Serveru Podnikatel.cz potvrdil, že se pro kandidaturu rozhodl proto, že ví, jak by měl náš svět vypadat, aby přežil. Nemám ambice hrát v politice významnou roli, spíš jen poradní. Mám zkušenost, že vrcholoví politici (poslanci) netuší, o čem často rozhodují. Zejména ČSSD. Nechci, aby ODS na tom byla stejně, podotýká.

Petr Schwarz je jednatelem společnosti PS PATROL, která se zaměřuje na bezpečnostní a strážní služby. Mezi ně patří bezpečnostní agentura, pult centralizované ochrany a fyzická a technická ostraha objektů a působí také v oblasti patrolových, recepčních, detektivních a úklidových služeb. Firma funguje od roku 2005 a vyvíjí činnost v oblasti Jihočeského kraje a jsou také členy Jihočeské hospodářské komory. V současnosti má PS PATROL přes 200 kvalifikovaných a odborně proškolených zaměstnanců. Rozhodně si nemyslím, že je výhodou, že jsem podnikatel. Pro mnoho lidí je podnikatel vlastně skoro podvodník. Mimo jiné i díky médiím. Výraz „kontroverzní podnikatel“ čteme často. „Kontroverzní zaměstnanec“ nikdy! Přitom jsou to mnohdy oba podobní lidé, dodává Petr Schwarz.

V podobném oboru podniká také Miroslav Stavjař kandidující v obci Brno-sever za stranu RESTART PRO BRNO. Jako navrhující stranu i politickou příslušnou má však uvedenu KSČM, ve které se již několik let angažuje. Na listině Restart pro Brno zaujímá 33. pozici. Jeho firma Security Stavjar byla založena v roce 2002 a nabízí především fyzickou ochranu vnitřních a vnějších prostor, správu areálu nebo doprovod při převozu finanční hotovosti.