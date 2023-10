Blíží se spuštění plateb na kontakt. Co přinese podnikatelům?

Jak to bude fungovat?

Jak na úvod vysvětluje Jitka Haubová, členka představenstva Komerční banky zodpovědná za platby a provoz, služba bude fungovat na jednoduché bázi. Telefonní číslo, které má klient již vedené u banky, si bude moct jeho majitel spárovat právě s jedním číslem účtu, zvoleným během registrace do služby. Plátce tedy nebude muset řešit, který účet je ten správný. Postačí, když mu příjemce sdělí telefonní číslo, kam má platbu zaslat. Podle ředitelky odboru komunikace a mluvčí ČNB Petry Krmelové by tato inovace měla napomoci k omezení chyb, kterých se občas klienti při nesprávném vyplnění čísla bankovního účtu nebo kódu banky dopouští. Vedle omezení takovýchto omylů mají platby na kontakt vést k dalšímu urychlení platebního styku, doplnila.

Bude služba pro všechny podnikatele?

Jakub Heřmánek, tiskový mluvčí Fio banky, uvádí, že telefon ke svému účtu si budou moci připojit všichni majitelé jejich účtu, tedy fyzické osoby i fyzické osoby podnikatelé. Stejně je tomu například i v Air bank. Jana Pokorná, tisková mluvčí banky, jen upřesnila, že službu budou moci využívat fyzické podnikající osoby, ale ne ty právnické. Lucie Brunclíková, ředitelka komunikace v Bance CREDITAS říká, že v jejich případě s největší pravděpodobností budou platby na kontakt i pro podnikatele s tím, že v zásadě všechny „chytré“ služby, jako jsou okamžité platby nebo správa účtů u cizích bank, mohou využívat stejně tak firmy a podnikatelé jako nepodnikající fyzické osoby.

Službu budou moci využívat všichni klienti retailoví/firemní, nicméně vždy pouze ve spojení se svým bezpečnostním telefonním číslem, jímž jsou registrováni v rámci jejich bankovní identity, upřesnil Filip Hrubý, Head of External Communications a mluvčí České spořitelny. V ČSOB bude služba spuštěna pro retailové klienty a v případě podnikatelů bude k dispozici u vybraného typu podnikatelského účtu ČSOB, nikoliv u všech podnikatelských účtů, které ČSOB nabízí.





Jaká jsou u plateb omezení?

Jak uvádí Patrik Madle, tiskový mluvčí ČSOB, příkaz k platbě na kontakt lze provést pouze v korunách v maximální výši 5000 Kč a pro příjem plateb prostřednictvím služby platby na kontakt musí být příjemce klientem jedné ze zapojených bank, musí mít provedenou registraci svého telefonního čísla a čísla účtu. Filip Hrubý v této souvislosti doplňuje, že klienti budou moci využívat platbu na číslo pouze pro platební transakce na bankovní účty v České republice a na Slovensku. V případě České spořitelny bude navíc služba dostupná pouze v mobilní aplikaci, která je u nich nejpreferovanějším místem, kde klienti realizují své platby. Kromě toho budou klienti této banky moci službu využívat pouze ve spojení s tzv. bezpečnostním telefonním číslem, tedy telefonním číslem, které klient určil jako jeden z jeho identifikátorů při zřizování své bankovní identity.

Jak na registraci do služby

Jana Pokorná podotýká, že zaregistrovat telefonní číslo do registru pro platby na kontakt, který bude spravovat ČNB, bude nutné jen pro možnost přijímání peněz. Když bude klient někomu peníze na telefonní číslo posílat, on sám jako plátce se nemusí registrovat, ale je potřeba, aby právě telefonní číslo příjemce platby bylo v registru už zapsané, dodává. V Komerční bance bude registrace do služby dostupná pro fyzické osoby občany a fyzické osoby podnikatele a bude možná prostřednictvím mobilního i internetového bankovnictví. Jednorázovým kódem zaslaným na registrované telefonní číslo banka ověří, že jej má klient ve svém držení. Následně si klient vybere číslo účtu, ke kterému chce telefonní číslo spárovat. Po standardní autorizaci banka zapíše požadované údaje do registru vedeného u ČNB, popisuje kroky Jitka Haubová.

Ve Fio bance chtějí registraci kontaktu umožnit v mobilním i internetovém bankovnictví. Jelikož podle Jakuba Heřmánka očekávají, že v drtivé většině budou klienti využívat pro platby na kontakt mobilní aplikaci, samotné platby bude v první chvíli možné provádět jen v mobilním bankovnictví. Klient musí mít daný telefon evidovaný v naší databázi u svého kontaktu, tedy pokud využívá více telefonních čísel, může využít jen to jedno, upřesňuje. Petra Krmelová v této souvislosti doplňuje, že je možné, aby k jednomu bankovnímu účtu bylo připojeno více telefonních čísel, a to například tehdy, když manželé mají jeden společný účet, ale každý vlastní mobilní telefon.

Možnost registrace do služby v České spořitelně bude přímo v mobilní aplikaci George a banka bude klienty přímo v aplikaci proaktivně upozorňovat, že se mohou do této služby zaregistrovat a začít ji využívat. Registrace bude podle Filipa Hrubého jednoduchá a zabere klientovi pouze několik kliků s tím, že přímo v mobilní aplikaci již bude mít uvedeno své bezpečnostní telefonní číslo, jímž je registrován každý z uživatelů/vlastníků Bankovní identity. Pro využívání služby pak bude stačit, když se klient přímo v mobilní aplikaci seznámí s příslušnou smlouvou a tuto pak opět přímo v aplikaci elektronicky podepíše; následně již bude moci okamžitě začít využívat možnost platby na telefonní číslo, vysvětluje dále. V ČSOB klient registraci provede prostřednictvím aplikace ČSOB Smart.

Platby na kontakt budou zdarma

Jana Pokorná řekla, že platby na kontakt umožní v mobilní aplikaci a budou zdarma. Podobně také Filip Hrubý potvrdil, že služba bude bezplatná a bude fungovat v režimu okamžitých plateb. Bude se tak jednat o běžnou odchozí transakci, která je v rámci podnikatelských účtů u většiny bank bezplatná, případně se na ni, jak jsme již uváděli ve srovnání, vztahuje nějaký balíček (například u České spořitelny je 50 odchozích plateb zdarma, ty další stojí 5 Kč).

Kdy přesně dojde ke spuštění služby?

Česká národní banka zveřejnila, že banky budou mít přístup do registru pro platby od 30. října 2023 a platby na kontakt se tak mohou spustit v průběhu listopadu. Jak serveru Podnikatel.cz potvrdili zástupci oslovených bank, s tímto termínem počítají i oni. Komerční banka spustí od listopadu dlouho očekávanou službu pro své klienty – platbu na kontakt. Aktuálně půjde o propojení telefonního čísla a čísla účtu, v budoucnu by banka ráda rozšířila i možnosti dalších identifikátorů, např. e-mail, dodala Jitka Haubová. Budeme mezi prvními bankami v Česku, které službu platby na kontakt v průběhu listopadu nabídnou klientům. Konkrétní termín spuštění (listopadové datum) je v tuto chvíli ještě v řešení, přidala Jana Pokorná. Česká spořitelna hovoří o začátku listopadu, ČSOB pak o polovině tohoto podzimního měsíce.

V Bance CREDITAS se do projektu mezibankovních plateb na kontakt plánují zapojit během příštího roku. Petr Plocek, Head of Identity & Communication v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, řekl, že banka vzhledem k dalším digitálním projektům zavede platbu na kontakt až později a přesný termín teprve upřesní. K bankám, které se momentálně nechystají ke službě připojit, patří také mBank. Ta nabídla klientům možnost posílat platbu na telefonní číslo již v roce 2014, kdy vyvinula vlastní řešení. Vzhledem k nízkému zájmu klientů se banka rozhodla tento způsob platby od října 2023 již nenabízet. mBank podporuje digitální a online technologie, a proto se bude věnovat moderním metodám placení v online sféře, dodala závěrem tisková mluvčí mBank Kristýna Dolejšová.