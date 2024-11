Blíží se uplatnění slevy na manžela za rok 2024. Poprvé podle nových pravidel

Výše slevy a manželé ve společně hospodařící domácnosti

Zákon o daních z příjmů již výslovně neuvádí, že jde o slevu na manžela či manželku. Užívá se jednotného pojmu manžel. Jde o manžele, tudíž slovní spojení „sleva na manžela“. Sleva činí 24 840 Kč za rok. Pokud manžel vlastní průkaz ZTP/P, zvyšuje se sleva na dvojnásobek. Jestliže došlo k uzavření sňatku během roku, uplatní se 1/12 z částky 24 840 Kč za každý měsíc, ve kterém byla uplatněná osoba k 1. dni manželem. To platí i v případě svatby v průběhu prvního dne v měsíci (tento měsíc je již podmínka splněna). Slevu lze uplatnit pouze ročně, a to na základě daňového přiznání či ročního zúčtování daní u zaměstnavatele. Měsíčně se sleva neuplatňuje.

Sleva se uplatní při soužití ve společně hospodařící domácnosti. Nemyslí se tím však shodná trvalá adresa. Zákon o daních z příjmů definuje společně hospodařící domácnost v ustanovení § 21e. Společně hospodařící domácností se rozumí společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. Je zde rovněž definice manžela. Manželem se pro účely daní z příjmů rozumí také partner podle zákona upravujícího registrované partnerství. Tedy ne druh, ale registrovaný partner stejného pohlaví.

Omezení výší příjmů a nově i věkem dítěte

Nadále se sleduje roční limit příjmů, který nesmí být překročen. Ovšem novinkou roku 2024 je, že slevu může uplatnit jen poplatník žijící ve společně hospodařící domácnosti s manželem a vyživovaným dítětem poplatníka, které nedovršilo věku 3 let.





Slevu lze uplatnit pod podmínkou, že vlastní příjmy manžela (manželky) žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti nepřesahují za zdaňovací období 68 000 Kč. Nárok na poskytnutí slevy na dani podle § 35 odst. 4 a § 35ba zákona o daních z příjmů při stanovení daně nebo záloh za rok 2024 prokazuje poplatník plátci daně:

dokladem prokazujícím totožnost manžela,

průkazem ZTP/P, pokud je poplatník jeho držitelem, nebo rozhodnutím o přiznání tohoto průkazu,

a dokladem totožnosti dítěte (totožnost a věk dítěte).

Stanovení limitu příjmů (max. 68 000 Kč ročně)

Vlastními příjmy je myšlen úhrn všech příjmů dosažených ve zdaňovacím období nesnížených o daňové výdaje (tj. hrubý příjem) včetně příjmů, které podléhají srážkové dani (např. dohody o provedení práce do 10 000 Kč) nebo jsou od daně osvobozené (např. paušální příspěvek na stravování) nebo nejsou předmětem daně.

U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů, se do vlastního příjmu manžela nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů. Do vlastního příjmu manžela se dále nezahrnují

dávky osobám se zdravotním postižením, pomoci v hmotné nouzi, státní sociální podpory a pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna,

b) příspěvky na péči a na sociální služby,

c) státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem podle zákona upravujícího penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření a státní podpory podle zákona upravujícího stavební spoření,

d) stipendia poskytovaná studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání,

e) příjmy plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona upravujícího sociální služby, který je od daně osvobozen,

f) nově příjmy, které vznikly jako důsledek porušení podmínek osvobození příjmu nebo uplatnění nezdanitelné části základu daně (tj. zánik nároku na osvobození při porušení podmínek produktu spoření na stáří) a

(tj. zánik nároku na osvobození při porušení podmínek produktu spoření na stáří) a g) příjmy, které plynou druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považují za příjem druhého z manželů v případě manželů, kteří mají společné jmění manželů.

Kompletní výčet nezahrnovaných příjmů uvádí Metodický pokyn GFŘ – D-59 v komentáři k ustanovení § 35ba odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů.

Dítě, které nedovršilo věku 3 let

Slevu může uplatnit jen poplatník žijící ve společně hospodařící domácnosti s manželem a vyživovaným dítětem poplatníka, které nedovršilo věku 3 let (sleduje se vždy k 1. dni daného měsíce). Vyživovaným dítětem pro možnost uplatnění daňové slevy je dítě vlastní, osvojenec, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě druhého z manželů. Podmínka soužití ve společně hospodařící domácnosti s vyživovaným dítětem do 3 let věku je u vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů splněna pouze tehdy, pokud jsou takové děti v péči, která nahrazuje péči rodičů.

Ptejte se odborníka v poradně Mzdové účetnictví PhDr. Dagmar Kučerová mzdový poradce Položit dotaz

Problematické může být posouzení při narození dítěte, případně dovršení věku 3 let první den v měsíci či v jeho průběhu. Jak aktuálně pro server Podnikatel.cz potvrdil Patrik Madle za Generální finanční ředitelství, při narození dítěte první den v měsíci je podmínka splněna. Ustanovení § 35ba (slevy na dani pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob), konkrétně odst. 3 zákon o daních z příjmů, stanovuje, že podmínky pro uplatnění nároku na slevu na manžela musí být splněny na počátku kalendářního měsíce. Pokud dítě dovrší věku 3 let první den kalendářního měsíce, není již splněna zákonná podmínka a nelze za tento kalendářní měsíc uplatnit slevu na manžela ve výši jedné dvanáctiny, vysvětluje Patrik Madle a dodává, že obdobně se postupuje i v případě narození dítěte. Pokud se dítě narodí v průběhu měsíce (nikoliv první den v měsíci), nejsou na počátku kalendářního měsíce splněny podmínky pro uplatnění této slevy.

Musí být splněny všechny podmínky současně

Úprava podmínek pro uplatnění slevy na manžela má podle důvodové zprávy ke konsolidačnímu balíčku podpořit plnohodnotný nástup druhého člena rodiny (manželky nebo manžela) na trh práce. Zavedením podmínky uplatnění této slevy za předpokladu, že ve společně hospodařící domácnosti žije poplatník a manžel (manželka) s vyživovaným dítětem do věku 3 let, se má omezit často účelové využívání předmětné slevy, kdy manželka (manžel) nemá potřebu si hledat dlouhodobé zaměstnání, neboť by poplatník, který je obvykle finančně dobře zajištěn, ztratil nárok na předmětnou daňovou úlevu.

Důvodová zpráva k novele uvádí i různé praktické situace, kdy lze, nebo naopak nelze slevu za rok 2024 uplatnit. Je třeba zohlednit i případy střídavé výchovy, kdy dítě pobývá v domácnosti jen po část roku (zohlední se jen určitý počet měsíců).

Vlastní dítě obou manželů, jeden z manželů bez příjmů, všichni žijí ve společně hospodařící domácnosti – slevu lze uplatnit. Dítě bývalých manželů – ve společně hospodařící domácnosti žije s každým z nich střídavě jednotlivě, matka samoživitelka (bez nového manžela) bez příjmů, poplatník – otec se znovu neoženil – slevu nelze uplatnit. Otec dítěte se svým vlastním dítětem a novou manželkou bez příjmů, dítě žije (i občas) ve společně hospodařící domácnosti. Z pohledu manželky se jedná o vyvdané dítě manžela – slevu (příp. částečně) lze uplatnit. Manžel s novou manželkou bez příjmů s jejím vlastním dítětem (i občas) ve společně hospodařící domácnosti – slevu (příp. částečně) lze uplatnit. Dědeček s babičkou bez příjmů s vlastním vnukem do 3 let věku žijí ve společně hospodařící domácnosti, vnuk rozhodnutím svěřen do péče nahrazující péči rodičů – slevu lze uplatnit. Poplatník – rodič s manželkou bez příjmů a současně prarodič, se studujícím dítětem a s jeho dítětem ve věku do 3 let žije ve společně hospodařící domácnosti – nadále bude platit situace, že tento poplatník nesmí uplatnit slevu na manželku (vnuk nebyl svěřen poplatníkovi do péče nahrazující péči rodičů), ale dále může uplatnit daňové zvýhodnění na dceru i na vnouče.

Víte o omezení uplatnění slevy na manžela od roku 2024? Ano. Změny mám nastudovány.

Zaznamenal/a jsem je začátkem roku, ale už jsem na to zapomněl/a.

Nezajímá mě to. Slevu neuplatňuji.

Období pro zahrnutí příjmů do limitu

Nadále musí být daňoví poplatníci opatrní u příjmů vyplacených na přelomu roku. Do vlastního příjmu manželky (manžela) se zahrnují příjmy dosažené (fyzicky vyplacené) v daném zdaňovacím období, tj. od 1. ledna do 31. prosince daného kalendářního roku, bez ohledu na skutečnost, zda jde o sociální či nemocenské dávky, případně jiné příjmy. V praxi to znamená, že např. mateřská, nemocenská, podpora v nezaměstnanosti, ošetřovné vyplacené až v lednu 2025 se započítají do vlastního příjmu manželky (manžela) až ve zdaňovacím období roku 2025.

Avšak u příjmů ze závislé činnosti (ze zaměstnání) je tomu jinak. Pokud se týkají roku 2024 a byly vyplacené nebo poplatníkem obdržené do konce měsíce ledna 2025, považují se za příjmy vyplacené nebo obdržené v tomto zdaňovacím období, tj. v roce 2024. Jde o příjmy ze zaměstnání, odměny zastupitelstva, odměny za výkon funkce právnických osob apod.