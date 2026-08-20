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Blíží se zásadní změna datových schránek. Stará adresa už brzy přestane fungovat

Jana Knížková
Dnes
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Autor: Shutterstock
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Datové schránky čeká zásadní změna, která se dotkne způsobu, jakým k nim uživatelé přistupují. Samotná služba bude fungovat dál, přesto by měli před blížícím se termínem vědět, co se změní a na co si dát pozor.
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O plánované změně adresy datových schránek jsme vás již informovali. Nyní se blíží den, kdy začne platit v praxi a uživatelé se budou při přístupu setkávat s novou webovou adresou. 

Provoz webu Mojedatovaschranka.cz skončí ve čtvrtek 27. srpna 2026. Přístup k datovým schránkám se přesune na novou státní doménu datovka.gov.cz. Samotné fungování datových schránek ani dostupné služby se nemění. Pozor si ale dejte na uložené přihlašovací údaje.

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Datové schránky najdete nově na datovka.gov.cz

Stát mění webovou adresu, přes kterou se uživatelé dostávají do systému datových schránek. Dosavadní adresa mojedatovaschranka.cz přestane fungovat 27. srpna 2026. Od tohoto data bude uživatele automaticky přesměrovávat na novou státní doménu: datovka.gov.cz

Nová adresa je přitom už nyní funkční. Datové schránky jsou na ní dostupné od 26. června 2026.Pro uživatele se tím samotná služba nemění. Nadále budou mít k dispozici stejné funkce a služby jako dosud.

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Přihlašovací heslo se nemusí předvyplnit

Jednu praktickou změnu ale můžete při prvním přihlášení zaznamenat. Pokud máte přihlašovací heslo uložené v internetovém prohlížeči pro původní adresu mojedatovaschranka.cz, pro novou doménu se nemusí automaticky předvyplnit.

Při prvním přihlášení na nové adrese proto budete muset přihlašovací údaje zadat znovu. Neznamená to, že je s vaším účtem něco v nepořádku. Jde pouze o důsledek změny internetové adresy.

Přihlášení si můžete usnadnit

Pro přístup k datové schránce stát doporučuje využívat bezpečnější způsoby přihlašování, které nabízejí vícefaktorové ověření.

Patří mezi ně například:

  • Identita občana

  • Mobilní klíč eGovernmentu

Tyto způsoby přihlášení zároveň znamenají, že nemusíte spoléhat pouze na klasické uživatelské jméno a heslo.

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Co se mění a co zůstává stejné?

Co Stav
Stará adresa mojedatovaschranka.cz Končí 27. 8. 2026
Nová adresa datovka.gov.cz Funguje od 26. 6. 2026
Datové schránky Fungují beze změny
Dostupné služby Beze změny
Uložené heslo v prohlížeči Na nové doméně se nemusí předvyplnit
Identita občana Lze využít k přihlášení
Mobilní klíč eGovernmentu Lze využít k přihlášení

Pozor také na aplikace a webové služby

Změna adresy se netýká pouze běžných uživatelů. Rozhraní pro aplikace a webové služby bude dostupné na původní i nové doméně souběžně, a to minimálně do 31. prosince 2027.

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Pro běžného uživatele tedy není potřeba kvůli změně adresy nic zásadního nastavovat. Stačí si zapamatovat novou adresu datovka.gov.cz.

Při přihlášení buďte obezřetní

Změna domény je zároveň dobrým důvodem k obezřetnosti. Pokud vám v souvislosti s datovými schránkami přijde e-mail nebo SMS s odkazem na přihlášení, neklikejte automaticky na odkaz ve zprávě. Bezpečnější je zadat adresu datovka.gov.cz přímo do prohlížeče a přihlásit se odtud.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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