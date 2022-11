Boj o Pražský hrad začíná. Kteří kandidáti na prezidenta mají blízko k podnikání?

Prezidentem se může stát občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku 40 let a není ve dnech voleb omezen ve svéprávnosti k výkonu volebního práva. Kandidátní listinu pak může podat nejméně 20 poslanců, nejméně 10 senátorů a každý občan ČR, který dosáhl věku 18 let, podpoří-li jeho návrh petice podepsaná nejméně 50 000 občany ČR oprávněnými volit prezidenta republiky.

Firmu založil na kolejích

Karel Diviš se narodil v České Lípě a studoval gymnázium a následně matematiku a management na Univerzitě Karlově a ekonomii na Fakultě sociálních věd. Právě na kolejích se svým kamarádem v roce 2000 založili firmu IDC-softwarehouse, s.r.o. První klienty tak přijímali na kolejích, ale o rok později uvedli na trh online rezervační systém pro nákup letenek Letuška.cz. Ten byl prvním takovým nástrojem, a to jak v ČR, tak ve střední a východní Evropě. Následoval vývoj ekonomického informačního systému, jeho nástavby a například hotelový rezervačního systém pro vojenská lázeňská a rekreační zařízení a další projekty. Mezi poslední z nich patří spolupráce na vývoji internetového portálu Voyo pro TV Nova.

Společnost se dnes zabývá správou a kompletním outsourcingem IT a dále konzultačními a helpdeskovými službami. Poskytují také cloudové služby vlastního datového centra a vyvíjejí softwarové aplikace pro nejrůznější online řešení. Karel Diviš se také podílel a řídil několik projektů v oblasti systémové integrace a outsourcingu IT a s několika partnery založil e-learningové vzdělávací kurzy. Kromě podnikání se věnoval také sportovní žurnalistice v České televizi, zabýval se finančním poradentstvím a krátce pracoval jako analytik cenných papírů v České spořitelně.

Manažerka i bývalá majitelka firem

Kandidátka na prezidentku Alena Vitásková avizovala, že bude kandidovat jen tehdy, pokud nasbírá 100 000 podpisů. V odpoledních hodinách 7. listopadu na Facebooku uvedla, že je málo pravděpodobné, že by tohoto čísla dosáhla. Od září, kdy měla 65 tisíc podpisů, sice další přibily, ale odstraňují z nich chyby. „Ačkoliv jsem splnila zákonnou podmínku 50 tisíc podpisů, velmi zvažuji, zda kandidátku vůbec odevzdávat. Obávám se, že bych se ocitla v šedi ostatních kandidátů,“ napsala ve facebookovém příspěvku.

Alena Vitásková se narodila ve Starém Bohumíně a na VUT Brno studovala na fakultě pozemních staveb. Od 17 let pracovala v plynárenství, kde se vypracovala až k manažerským postům. V roce 2011 byla vládou jmenována do funkce předsedkyně Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Také byla zakladatelkou a spoluzakladatelkou řady úspěšných firem. Jak uvedl server Týden.cz, jednalo se například o společnosti SMP – Služby a Gazoprojekt Czech, které projektují, montují a opravují plynovody a další plynová zařízení. Ty musela prodat z důvodu střetu zájmů, avšak první z nich prodala svému bývalému manželovi Vilému Vitáskovi a druhou své současné snaše Monice Vitáskové. Ta je jednatelkou této projekční firmy se zkušenými odborníky v oboru energetika a plynárenství dodnes a Vilém Vitásek figuruje stále jako jednatel. Alena Vitásková se také věnuje vymahatelnosti práva a spravedlnosti ve všech oblastech v institutu, který založila po odchodu ze státní správy a nese její jméno.

Známý matematik

Karel Janeček se označuje především jako matematik. Matematika jej provází životem, říká o sobě, že díky ní uspěl v byznysu a stal se finančně nezávislým. Finančně tak podporuje vědu, vzdělávání, ale také umění nebo instituce. Nyní přímo v byznysu nepůsobí, ale věnuje se projektům, které mohou zlepšit fungování společnosti a atmosféru v ní. Karel Janeček začal podnikat v roce 1991, a to jako distributor knih pro pražské kameloty. Více peněz pak vydělal za počítačový program se simulací blackjacku. Jeho společností je RSJ, tedy finanční skupina, která obchoduje na světových derivátových burzách a spravuje široké portfolio investic v České republice a zahraničí. Obchoduje tak s finančními deriváty, zejména futures kontrakty na úrokové míry, vládní dluhopisy, akciové indexy a na energetické komodity. V RSJ Karel Janeček zůstal, ale ze sesterské firmy RSJ Investments spravující portfolio investic do nemovitostí, zemědělství, strojírenství i služeb u nás i v zahraničí, jak informoval server E15.cz, prodal veškerý svůj podíl.





Zakladatel firmy Best

Tomáš Březina v roce 2017 vyhrál anketu Podnikatel roku a je známý především díky tomu, že v roce 1990 založil společnost Best. Ta vyrábí betonové stavební prvky a její sortiment se za 30 let rozrostl z pěti výrobků na současných více než 4000 variant dlažby, palisád nebo betonových tvarovek. Firma materiál získává ve vlastních lomech, zpracovává jej ve více něž třech desítkách vlastních továrnách a výrobky prodává ve stovkách partnerských prodejen. Tomáš Březina v BESTu byl jediným vlastníkem a statutárním ředitelem, a to až do roku 2021, kdy jej prodal stavební firmě DEK. Tento kandidát se narodil v Praze, studoval matematické gymnázium, stavební fakultu ČVUT a také na Ústavu soudního inženýrství VUT Brno. Před založením společnosti pracoval v několika pražských podnicích jako projektant, mistr, stavbyvedoucí nebo vedoucí odborů investic.

