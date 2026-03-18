Boj proti nelegálnímu zaměstnávání přiostří. Tři ministerstva zakládají novou Kobru

Ministerstva si od spolupráce slibují desítky miliard korun do státního rozpočtu ročně zejména na sociálním pojištění.
Co se dozvíte v článku
Kobra 26 si posvítí na nelegální práci
Ministerstvo financí společně s ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem vnitra, Finanční správou, Celní správou, Finančním analytickým úřadem, Státním úřadem inspekce práce, Českou správou sociálního zabezpečení a Policií České republiky podepsaly memorandum o spolupráci Kobra 26, která by měla významně omezit nelegální a zastřenou práci. Cílem je získat desítky miliard do státního rozpočtu ročně, a to především na sociálním pojištění, omezit zneužívání sociálních dávek, posílit sociální jistoty občanů a zlepšit podnikatelské prostředí v Česku.
Ministerstva doufají v desítky miliard do rozpočtu
Úřady posílí a zintenzivní svou koordinaci při odhalování nelegální a zastřené práce prostřednictvím sdílení informací, společného postupu a rychlejší reakce na zjištěná porušení.
Iniciativa Kobra 26 je výsledkem tří měsíců intenzivních příprav a překonávání historických překážek. Před deseti lety jsme kontrolním hlášením a projektem Daňové kobry dokázali výrazně potlačit karuselové podvody na DPH. Dnes zahajujeme cestu k podobně razantnímu omezení černé a nelegální práce v Česku, říká vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová.
Naší motivací sice nejsou jenom peníze, ale i nejkonzervativnější odhady přisuzují tomuto fenoménu úniky ve výši dvou desítek miliard korun ročně, což je dvojnásobek rozpočtu ministerstva zdravotnictví, dodává Schillerová.
Koordinované kontrolní akce by se měly ihned spustit
Součástí spolupráce má být okamžité zahájení koordinovaných kontrolních akcí, které se budou opírat o analytická data, která umožní lépe vyhodnotit rizika a zaměřit se na zaměstnavatele a pracovní agentury s vyšší pravděpodobností nelegálního zaměstnávání.
Kromě operativních kroků už pracujeme na konkrétních legislativních úpravách, jako je úprava odpovědnosti v subdodavatelských řetězcích nebo zpřísnění pravidel agenturního zaměstnávání, dodává ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka.
Nelegální zaměstnávání zařadíme mezi absolutní priority policie. Nejde jen o porušení pracovněprávních předpisů, ale v mnoha případech je práce na černo přímo napojená na organizovaný zločin. Černý trh práce vytváří prostor pro skupiny, které padělají doklady, zprostředkovávají nelegální zaměstnání a následně legalizují výnosy z této trestné činnosti. Proto se chceme zaměřit právě na organizované skupiny, které na nelegální práci dlouhodobě profitují, uzavírá ministr vnitra Lubomír Metnar.