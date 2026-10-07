Boj s plagiáty naruby: Dánská značka vyrobila vlastní napodobeninu a uspěla

Dánská značka OMHU se netradičním způsobem rozhodla vyrovnat s napodobeninami její pohovky. Představila zcela nový produkt a nabídla jej tam, kde se nachází napodobeniny a zaznamenala velký úspěch.
Co se dozvíte v článku
Oficiální fejk vyprodaný za pár minut
Většina značek se brání tomu, aby byly její výrobky kopírovány a snaží se bojovat proti fenoménu levných napodobenin anglicky označovaných jako dupes. Společnost OHME místo rozesílání výzev k ukončení prodeje těmto napodobeninám jednu sama vytvořila.
Jednalo se o limitovanou edici své pohovky TEDDY nazvanou TEDY. Model měl zářivou oranžovou barvu typickou pro levné napodobeniny a zjednodušený vzhled připomínající originál. Cenovka byla mnohem nižší než u originálu. Pohovka navíc nebyla k dispozici na webu OMHU nebo v klasické distribuci, ale na platformách Temu, Etsy a Dupe. Tedy tam, kde došlo k rozmachu levných napodobenin. Jak OHMU uvádí na webu, šlo o 100 pohovek: 50 pro Evropskou unii a Velkou Británii a 50 pro Spojené státy americké a Kanadu. Všechny byly vyprodané během 10 minut.
Podle serveru Vice součástí kampaně byla i spolupráce s takzvanými „dupefluencery“, tedy lidmi připomínající celebrity, kteří byli najati k propagaci pohovky. Dále byly po New Yorku rozmístěny billboardy kombinující skutečné a falešné vizuály, a propagující plánovanou soutěž, v níž se model TEDDY utká se svými napodobeninami. Společnost OMHU také zaslala pohovky TEDDY influencerům, kteří už vlastnili skutečné padělky, aby mohli oba produkty přímo porovnat.
Originál dává jistotu, co vlastně kupujete
Společnost k tomuto limitovanému produktu vytvořila i mikro webovou stránku https://iconicdupe.com/. Na ní s nadsázkou uvádějí, že to, že se stali předlohou pro napodobeniny, berou jako poctu a kompliment. Dále vysvětlují, že celou věc dělají proto, aby lidem připomněli, co dělá originál originálem.
Jde o to vědět, co vlastně kupujete. Když nakupujete u nás, víte, kdo výrobek vytvořil, kde vznikl a co přesně obsahuje. A víte, že kupujete věc, která vydrží, dodávají na webu s tím, že o napodobenině se to samé dá říct jen těžko.
Kritika vysokých cen vs. obdiv za odvahu
Někteří uživatelé v komentářích tento krok společnosti hodnotí jako opravdu chytré rozhodnutí.
Přicházeli jste o spoustu zákazníků a peněz – o lidi, kteří si v dnešní ekonomické situaci prostě nemohou obhájit útratu 1 500 až 3 000 dolarů za pohovku. Doufám, že budete zboží doplňovat a přidáte ještě více barevných variant, píše jedna uživatelka a další přidává:
Moc jsem to potřebovala. Cena za Tedy byla perfektní, nikdy si nebudu moct dovolit Teddyho.
Na LinkedInu sdílel případ jeden z uživatelů s tím, že je podle něj na celé kampani zajímavé hlavně to, že OMHU nezkoušelo vyhrát cenovou válku. Vzalo problém, který dnes řeší spousta značek, a místo obrany změnilo pravidla hry. Geniální je to i podle jiné uživatelky:
Je v tom vtip, odvaha, drzost a sebevědomí. Moje oblíbená kombinace. Tleskám OMHU, shrnula závěrem.