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Brzy nebude možné vyřídit důchod ani nemocenskou online. ČSSZ odstaví důležité služby

Jana Knížková
Dnes
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Straší muž sedí na gauči, má na kolenou notebook a kouká do něj. Tváří se zamyšleně
Autor: Shutterstock.com
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Lidé, zaměstnavatelé i lékaři by měli počítat s dočasným výpadkem elektronických služeb České správy sociálního zabezpečení. Brzy proběhne plánovaná technická údržba, během které nebude možné využívat ePortál ČSSZ ani služby eNeschopenky.
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Jak informuje Česká správa sociálního zabezpečení, odstávka je naplánována na čtvrtek 12. listopadu 2026 od 16:00 do 23:00 hodin. Po celou tuto dobu budou nedostupné také služby B2B/G2G a eGSB/ISSS. Technická údržba se může dotknout rovněž rozhraní APEP a ISDS, u kterých nelze vyloučit omezení dostupnosti.

Co všechno lze vyřídit na ePortálu ČSSZ?

ePortál ČSSZ slouží jako online samoobsluha, prostřednictvím které mohou lidé komunikovat se správou sociálního zabezpečení bez nutnosti osobní návštěvy úřadu. Nabízí řadu služeb pro zaměstnance, důchodce, osoby samostatně výdělečně činné i zaměstnavatele.

Jednou z nejvyužívanějších oblastí jsou důchody. Lidé zde mohou využít například informativní důchodovou aplikaci, zkontrolovat evidované doby důchodového pojištění nebo prostřednictvím služby Žádost o důchod online podat žádost o starobní, invalidní či pozůstalostní důchod.

Další důležitou funkcí je možnost sledovat průběh vyřizování žádostí o dávky nemocenského pojištění. Pojištěnci tak mohou zjistit, v jakém stavu se jejich žádost nachází a jaké informace má ČSSZ k dispozici.

Na portálu jsou dostupné také služby související s nemocenskou. Lidé mohou získat informace o své dočasné pracovní neschopnosti a o dávkách, které jim náleží.

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Služby využívají také zaměstnavatelé a OSVČ

ePortál není určený pouze běžným pojištěncům. Důležitou roli hraje také pro podnikatele a zaměstnavatele, kteří jeho prostřednictvím vyřizují povinnosti vůči sociálnímu zabezpečení.

Osoby samostatně výdělečně činné zde mohou například kontrolovat zaplacené zálohy na důchodové pojištění, sledovat stav případných pohledávek na pojistném, penále a pokutách nebo získat informace o zaplaceném nemocenském pojištění.

Zaměstnavatelé zase mohou využívat elektronické služby týkající se dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců, kontrolovat zpracovaná podání a komunikovat s ČSSZ prostřednictvím elektronických formulářů.

Výhodou portálu je také možnost vyplňovat a odesílat různé interaktivní tiskopisy. Po přihlášení se do formulářů automaticky načítají některé identifikační údaje, což může vyřizování administrativy výrazně usnadnit.

Které služby ČSSZ nebudou fungovat?

Během plánované odstávky nebude možné využívat následující elektronické služby:

  • ePortál ČSSZ,
  • služby eNeschopenky,
  • B2B/G2G služby,
  • eGSB/ISSS.

Omezení se může projevit také u rozhraní APEP a ISDS. Dostupnost těchto systémů proto může být během technické údržby rovněž omezená.

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Kdy budou služby opět dostupné?

Podle oznámení ČSSZ je odstávka naplánována na čtvrtek 12. listopadu 2026 od 16:00 do 23:00 hodin. Po dokončení technické údržby by měly být elektronické služby opět k dispozici.

Lidé, kteří potřebují podat žádost o důchod, zkontrolovat stav nemocenské, vyřídit záležitosti týkající se důchodového pojištění nebo odeslat elektronický formulář, by proto měli počítat s dočasným omezením.

Důležité úkony je vhodné vyřídit ještě před začátkem odstávky, případně počkat na obnovení provozu. Během uvedených hodin totiž nebude možné spoléhat na běžnou dostupnost elektronických služeb ČSSZ.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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