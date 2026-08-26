Bude líp? Dotace pro Agrofert v roce 2025 opět vzrostly

Agrofertu naopak v roce 2025 klesl zisk, a to na 2,3 mld. Kč. Tržby pak loni zůstaly prakticky na stejné úrovni jako v roce 2024 – 212 mld. Kč.
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Agrofertu loni klesl zisk
Zisk společnosti Agrofert loni činil 2,3 mld. Kč, což byl oproti roku 2024 pokles o 4,8 mld. Kč. Vyplývá to z výroční zprávy firmy. Za zhoršením hospodářského výsledku stojí hlavně zisk z předloňského prodeje společností skupin Mafra, Londa a Synthesia. Obrat Agrofertu loni dosáhl 212,2 mld. Kč, což je oproti roku 2024 navýšení jen o 0,5 mld. Kč.
Agrofert loni obhájil pozici druhého největšího českého exportéra a dlouhodobě patří mezi největší české investory na Slovensku, v Německu, Rakousku, Francii nebo Maďarsku. Celkové tržby koncernu ze zahraničí tvoří téměř dvě třetiny našich příjmů, říká Zbyněk Průša, předseda představenstva společnosti Agrofert.
Dotace Agrofertu opět vzrostly
Přestože zisk Agrofertu klesl, dotace, které společnost loni vykázala, vzrostly oproti roku 2024 o 100 milionů korun. Předloni ovšem Agrofert vykázal nejnižší dotace od roku 2013, kdy se Andrej Babiš dostal do Poslanecké sněmovny a do vlády. Konkrétně loni Agrofert vykázal dotace ve výši 1,62 mld. Kč, přičemž 1,30 mld. Kč z toho byly dotace provozní a 0,32 mld. Kč investiční.
|Rok
|Provozní dotace
|Investiční dotace
|Celkem
|2025
|1,30 mld. Kč
|0,32 mld. Kč
|1,62 mld. Kč
|2024
|1,43 mld. Kč
|0,09 mld. Kč
|1,52 mld. Kč
|2023
|2,04 mld. Kč
|0,23 mld. Kč
|2,27 mld. Kč
|2022
|1,70 mld. Kč
|0,22 mld. Kč
|1,92 mld. Kč
|2021
|1,74 mld. Kč
|0,34 mld. Kč
|2,08 mld. Kč
|2020
|1,45 mld. Kč
|0,22 mld. Kč
|1,67 mld. Kč
|2019
|1,55 mld. Kč
|0,27 mld. Kč
|1,82 mld. Kč
|2018
|1,61 mld. Kč
|0,31 mld. Kč
|1,92 mld. Kč
|2017
|1,34 mld. Kč
|0,71 mld. Kč
|2,05 mld. Kč
|2016
|1,37 mld. Kč
|0,51 mld. Kč
|1,88 mld. Kč
|2015
|1,14 mld. Kč
|0,51 mld. Kč
|1,65 mld. Kč
|2014 *
|1,07 mld. Kč
|0,56 mld. Kč
|1,63 mld. Kč
|2013 *
|0,79 mld. Kč
|0,32 mld. Kč
|1,11 mld. Kč
* Do roku 2014 Agrofert zveřejňoval jen přijaté dotace a ne vykázané. Přijaté dotace jsou dotace přijaté od jejich poskytovatelů v daném účetním období. Vykázané dotace jsou dotace vykázané v konsolidované účetní závěrce k 31. prosinci, kdy vznikl nezpochybnitelný nárok na přijetí dotace. Data jsou bez dorovnání garantovaných výkupních cen elektrické energie u bioplynových stanic a u jiných obnovitelných zdrojů energie.
Kolik činila daň z příjmů Agrofertu
Daň z příjmů právnických osob činila loni u Agrofertu 1,2 mld. Kč, což je meziročně nárůst na dvojnásobek. Vzhledem k výraznému pokles zisku však jde o nárůst efektivní daňové sazby z 7,49 % v roce 2024 na 34,59 % v roce 2025.
Vzhledem k tomu však, že Agrofert zaměstnává přes 28 tisíc pracovníků (z toho české společnosti koncernu zaměstnávaly 17 183 pracovníků), další miliardy korun odvedl do rozpočtů za odvody zaměstnanců.
Téměř dvě třetiny našich příjmů již pochází ze zahraničí, stále jsme však hrdí na to, že jsme česká firma. Považujeme za samozřejmé, že peníze, které zde vyděláme, zde také zdaníme. Loni jsme v České republice na daních a odvodech zaplatili více než čtyři miliardy korun, doplnil Zbyněk Průša, předseda představenstva společnosti Agrofert.
Výhled Agrofertu je optimistický
Co se týče výhledu pro letošní rok, je Agrofert optimistický a očekává zlepšení výkonnosti, a to především v segmentu výroby hnojiv, který by se měl po několika obtížných letech opět přiblížit své obvyklé výkonnosti.
Výraznější zlepšení očekáváme především u skupiny LAT Nitrogen, u které by se měly projevit pozitivní efekty z realizovaných synergických a úsporných opatření. Dále očekáváme mírné zlepšení výkonosti v segmentu speciální chemie a v segmentu zpracování obnovitelných zdrojů. V segmentu výroby potravin předpokládáme udržení výkonnosti na podobné úrovni jako v loňském roce. V segmentu zemědělství očekáváme mírný pokles výkonnosti, a to zejména v oblasti zemědělské prvovýroby, kde se do výsledků mohou negativně projevit relativně nízké tržní ceny rostlinných komodit a klesající cena mléka, uzavřel Zbyněk Průša.