Podnikatel.cz  »  Právo

Bude se EET týkat i faktur? Záleží, jak budou reálně zaplaceny

Daniel Morávek
Dnes
Doba čtení: 3 minuty
přidejte názor

Sdílet

Zamyšlený muž, který má ruku na bradě.
Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek
To, zda budou faktury podléhat EET 2.0, se bude odvíjet od způsobu, jakým bude budou ve skutečnosti zaplaceny. Evidenci totiž budou podléhat jen tzv. kontaktní platby, tedy platby uskutečněné při osobním kontaktu se zákazníkem nebo v provozovně.

Pokud ale dojde k úhradě faktury v provozovně bezhotovostně, aniž by o tom prodávající věděl, evidenci tato tržba podléhat nebude.

Co se dozvíte v článku
  1. Evidovat se budou kontaktní platby
  2. Co se podmínkami myslí?
  3. Bude nutné evidovat evidovat faktury?

Evidovat se budou kontaktní platby

Návrh zákona o evidenci tržeb, který zavádí EET 2.0, prošel ve Sněmovně prvním čtením. V rámci EET 2.0 se budou muset evidovat tzv. kontaktní platby. Pro určení kontaktní platby budou důležité dva znaky:

  • osobní interakce při úhradě nebo
  • transakce uskutečněná v provozovně.

Aby tržba podléhala EET, stačí naplnit jeden ze znaků. Současně se stanoví, že podmínka kontaktní platby je vždy splněna v případě hotovostní a kvazihotovostní platby s výjimkou platby, která je zprostředkována tak, aby poplatníkovi dorazila jako bezhotovostní. Toto pravidlo cílí na obcházení např. v podobě zasílání hotovosti v obálce či skrze prostředníka.

Co se podmínkami myslí?

„Osobním kontaktem s poplatníkem“ se pak rozumí kontakt s osobou poplatníka (jde-li o fyzickou osobu), ale též kontakt s jeho personálem, resp. osobami jednajícími jeho jménem a na jeho účet. V souladu s § 430 odst. 2 občanského zákoníku platí, že „podnikatele zavazuje i jednání jiné osoby v jeho provozovně, pokud byla třetí osoba v dobré víře, že jednající osoba je k jednání oprávněna“.

Druhý parametr, tedy platba v provozovně, je stanoven z důvodu existence samoobslužných pokladen či dokonce samoobslužných provozoven, kde kritérium osobního kontaktu nemusí být naplněno. K naplnění podmínky nicméně bude nutná příčinná souvislost mezi objednáním nebo přijetím zboží nebo služeb a platbou uskutečněnou v provozovně: Pokud např. zákazník učiní objednávku přes e-shop pomocí svého mobilního telefonu a současně vydá příkaz k její úhradě, bude skutečnost, že se v té chvíli nachází v nějaké provozovně, relevantní pouze tehdy, pokud takto objednané zboží nebo službu v této provozovně v daném čase, kdy se v provozovně nachází, převezme či zkonzumuje. Objednává-li zboží nebo službu, které s danou provozovnou nesouvisí, nepůjde o kontaktní platbu.

Vzhledem k tomu, že klíčovým rozlišovacím kritériem bude, zda se jedná o tzv. kontaktní platbu, EET se vyhne řada e-shopů.

MM26_MIF

Souhlasíte se znovuzavedením EET od roku 2027?

Zobraz výsledek

Bude nutné evidovat evidovat faktury?

Co se týče faktur, u nich bude záležet na tom, jakým způsobem budou ve skutečnosti uhrazeny. Pokud tedy zákazník fakturu uhradí v hotovosti přímo prodávajícímu (například na pokladně nebo při osobním předání), půjde o evidovanou tržbu a podnikatel ji bude muset zaevidovat. Stejně tak nezáleží na tom, zda byla na faktuře původně uvedena úhrada převodem nebo v hotovosti – rozhodující je skutečný způsob platby, doplnil serveru Podnikatel.cz David Polák z tiskového oddělení ministerstva financí.

Pokud naopak bude faktura uhrazena bez osobního kontaktu, například převodem z účtu na účet na dálku, evidenci nepodléhá. To platí i v případě, kdy byla na faktuře uvedena úhrada v hotovosti, ale zákazník nakonec zaplatil převodem. Návrh necílí na situace, kdy je ze strany prodávajícího vystavena faktura, kterou má zákazník uhradit později, tj. platba v interakci s prodávajícím se nepředpokládá. Zákazníkovi je dán dostatečný časový interval na provedení bezhotovostní platby. Skutečnost, že k této platbě dojde ze strany zákazníka (a bez vědomí prodávajícího) ještě v prostorách provozovny (jakkoli by tato platba mohla být učiněna kdekoli jinde) by již nemělo být přičítáno k tíži prodávajícímu z pohledu povinnosti zaevidovat tuto tržbu. Platba v provozovně v takovém případě nepředstavuje cílený koncept pro realizaci dané transakce, ale náhodnou skutečnost jednostranně zvolenou zákazníkem, upřesňuje se v důvodové zprávě.

Jak bude vypadat a fungovat EET 2.0? Přinášíme podrobný přehled pro podnikatele Přečtěte si také:

Jak bude vypadat a fungovat EET 2.0? Přinášíme podrobný přehled pro podnikatele

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Daniel Morávek

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz


Komerční sdělení

Školení pro účetní
Podzimní novinky pro mzdové účetní 2026
15. 9. 2026
9:00
Více
Fakturace v praxi roku 2026
5. 10. 2026
9:00
Více

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).