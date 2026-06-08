Bude se EET týkat i faktur? Záleží, jak budou reálně zaplaceny

Pokud ale dojde k úhradě faktury v provozovně bezhotovostně, aniž by o tom prodávající věděl, evidenci tato tržba podléhat nebude.
Co se dozvíte v článku
Evidovat se budou kontaktní platby
Návrh zákona o evidenci tržeb, který zavádí EET 2.0, prošel ve Sněmovně prvním čtením. V rámci EET 2.0 se budou muset evidovat tzv. kontaktní platby. Pro určení kontaktní platby budou důležité dva znaky:
- osobní interakce při úhradě nebo
- transakce uskutečněná v provozovně.
Aby tržba podléhala EET, stačí naplnit jeden ze znaků. Současně se stanoví, že podmínka kontaktní platby je vždy splněna v případě hotovostní a kvazihotovostní platby s výjimkou platby, která je zprostředkována tak, aby poplatníkovi dorazila jako bezhotovostní. Toto pravidlo cílí na obcházení např. v podobě zasílání hotovosti v obálce či skrze prostředníka.
Co se podmínkami myslí?
„Osobním kontaktem s poplatníkem“ se pak rozumí kontakt s osobou poplatníka (jde-li o fyzickou osobu), ale též kontakt s jeho personálem, resp. osobami jednajícími jeho jménem a na jeho účet. V souladu s § 430 odst. 2 občanského zákoníku platí, že „podnikatele zavazuje i jednání jiné osoby v jeho provozovně, pokud byla třetí osoba v dobré víře, že jednající osoba je k jednání oprávněna“.
Druhý parametr, tedy platba v provozovně, je stanoven z důvodu existence samoobslužných pokladen či dokonce samoobslužných provozoven, kde kritérium osobního kontaktu nemusí být naplněno. K naplnění podmínky nicméně bude nutná příčinná souvislost mezi objednáním nebo přijetím zboží nebo služeb a platbou uskutečněnou v provozovně:
Pokud např. zákazník učiní objednávku přes e-shop pomocí svého mobilního telefonu a současně vydá příkaz k její úhradě, bude skutečnost, že se v té chvíli nachází v nějaké provozovně, relevantní pouze tehdy, pokud takto objednané zboží nebo službu v této provozovně v daném čase, kdy se v provozovně nachází, převezme či zkonzumuje. Objednává-li zboží nebo službu, které s danou provozovnou nesouvisí, nepůjde o kontaktní platbu.
Vzhledem k tomu, že klíčovým rozlišovacím kritériem bude, zda se jedná o tzv. kontaktní platbu, EET se vyhne řada e-shopů.
Souhlasíte se znovuzavedením EET od roku 2027?
Bude nutné evidovat evidovat faktury?
Co se týče faktur, u nich bude záležet na tom, jakým způsobem budou ve skutečnosti uhrazeny.
Pokud tedy zákazník fakturu uhradí v hotovosti přímo prodávajícímu (například na pokladně nebo při osobním předání), půjde o evidovanou tržbu a podnikatel ji bude muset zaevidovat. Stejně tak nezáleží na tom, zda byla na faktuře původně uvedena úhrada převodem nebo v hotovosti – rozhodující je skutečný způsob platby, doplnil serveru Podnikatel.cz David Polák z tiskového oddělení ministerstva financí.
Pokud naopak bude faktura uhrazena bez osobního kontaktu, například převodem z účtu na účet na dálku, evidenci nepodléhá. To platí i v případě, kdy byla na faktuře uvedena úhrada v hotovosti, ale zákazník nakonec zaplatil převodem.
Návrh necílí na situace, kdy je ze strany prodávajícího vystavena faktura, kterou má zákazník uhradit později, tj. platba v interakci s prodávajícím se nepředpokládá. Zákazníkovi je dán dostatečný časový interval na provedení bezhotovostní platby. Skutečnost, že k této platbě dojde ze strany zákazníka (a bez vědomí prodávajícího) ještě v prostorách provozovny (jakkoli by tato platba mohla být učiněna kdekoli jinde) by již nemělo být přičítáno k tíži prodávajícímu z pohledu povinnosti zaevidovat tuto tržbu. Platba v provozovně v takovém případě nepředstavuje cílený koncept pro realizaci dané transakce, ale náhodnou skutečnost jednostranně zvolenou zákazníkem, upřesňuje se v důvodové zprávě.