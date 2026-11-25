Odlišná situace však nastane, pokud si dobírku inkasuje na výdejně sám prodávající. V takovém případě bude nutné platbu zaevidovat.
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Evidovat se budou kontaktní platby
Od ledna 2027 odstartuje EET 2.0. Oproti první EET dochází k některým změnám. Nově se například budou evidovat tzv. kontaktní platby, tedy platby v provozovně či při kontaktu se zákazníkem. Kontaktní platbou se pro účely tohoto zákona rozumí také platba, která je uskutečněna některým ze způsobů, které mají hmotnou podstatu, a není uskutečněna v provozovně či při kontaktu se zákazníkem. Toto pravidlo cílí na obcházení např. v podobě zasílání hotovosti v obálce či skrze prostředníka.
Dobírku zpravidla nebude nutné evidovat
V zákoně je tak de facto stanoveno, že podmínka kontaktní platby je splněna vždy v případě hotovostní a kvazihotovostní platby (žetony, šeky a další platební prostředky hmotné povahy). Přesto platí jedna výjimka platby, a to platba, která je zprostředkována tak, aby poplatníkovi dorazila jako bezhotovostní. Jinými slovy, hotovost bude nutné evidovat vždy s výjimkou dobírky, kterou přijme zprostředkovatel v rámci poštovní služby a následně ji převede na účet podnikatele.
Pozor ovšem na to, že pokud by dobírku na výdejně inkasoval od zákazníka samotný podnikatel, musí ji zaevidovat. Pokud za vás ale dobírku zinkasuje například Česká pošta nebo Zásilkovna, která vám ji pak pošle na účet, tato platba evidenci nepodléhá. Bude tak platit obdobný režim jako platil při první EET.
Kdo je provozovatelem poštovní služby?
Poštovní služba zahrnuje příjem, třídění, přepravu a doručení zásilky prostřednictvím poštovní sítě – včetně doručení peněžní poukázky. Podnikat v oblasti poštovních služeb na území České republiky mohou za podmínek stanovených zákonem fyzické a právnické osoby, které splňují obecné podmínky a jsou držiteli platného oprávnění; dohled vykonává Český telekomunikační úřad. Zda je konkrétní subjekt provozovatelem poštovní služby, lze ověřit v evidenci.