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Budějovický Budvar si dal do podmínek dlouhou splatnost faktur, dostal pokutu

Michael Hovorka
Dnes
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Sídlo společnosti Budějovický Budvar
Autor: Shutterstock
Sídlo společnosti Budějovický Budvar
Státem vlastněný Budějovický Budvar si chtěl oproti zákonu nastavit delší splatnost faktur. Teď musí zaplatit pokutu.
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Národní podnik (n.p.) Budějovický Budvar porušil pravidla stanovená zákonem o významné tržní síle. Nechal na webu viset Všeobecné obchodní podmínky, které odporovaly zákonu.

V nich měl uvedeno, že splatnost faktur vystavených dodavatelem je 60 dní od jejich vystavení a doručení do sídla odběratele. Zákonná lhůta je přitom poloviční. 

Zaplatit tak musí pokutu 330 tisíc korun. Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) je už pravomocné, národní podnik nepodal rozklad.

Sceenshot neplatných obchodních podmínek

Sceenshot neplatných obchodních podmínek

Autor: Podnikatel.cz

Dlouhá doba splatnost faktur se týkala pouze dvou dodavatelů

Porušení zákona se týkalo období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024, tedy půl roku, a dotklo se nejméně dvou dodavatelů. Při stanovení výše pokuty ÚOHS zohlednil skutečnost, že vytýkaným jednáním sice nedošlo ke vzniku materiální škody u dodavatelů, přesto porušení zákona trvalo kontinuálně 6 měsíců a chybné ustanovení bylo součástí veřejně publikovaných „Všeobecných obchodních podmínek, uvádí v tiskové zprávě ÚOHS.  

Úřad doplnil, že při stanovení výše pokuty vycházel z typové a individuální závažnosti přestupku. Jde podle úřadu o případ s nižší mírou závažnosti. 

Pokutu dostal v minulosti i Staropramen

ÚOHS v minulosti za zneužití zákona o významné tržní síly uložil pokutu také Pivovarům Staropramen. Konkrétně se jednalo o 6 milionů korun. V tomto případě bylo důvodem zneužití významné tržní síly spočívající v uplatňování delších lhůt splatnosti než 30 dní ode dne doručení faktury.

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Autor článku

Michael Hovorka - šéfredaktor Podnikatel.cz

Michael Hovorka

Šéfredaktor Podnikatel.cz. Odborný web vede od jeho založení v roce 2007.

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